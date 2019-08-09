Yota запустила новое приложение Yota Nebo, в котором соединились дополненная реальность и геолокация. Приложение уже доступно для установки в AppStore и в Google Play Market.

Пользователи Yota Nebo смогут оставлять на небе свои мысли и эмоции с помощью дополненной реальности. Все сообщения отображаются на карте. Чтобы увидеть публикацию от другого пользователя, достаточно подойти к тому месту, над которым оставлено послание.

Анна Чернышева руководитель проекта Yota Nebo Вы замечали, как часто мы смотрим себе под ноги, и как редко — на небо? Мы решили поменять это и дать возможность пользователям посмотреть на небо по-другому — как на площадку для общения, признаний, эмоций. В Yota Nebo нет рамок и ограничений: можно залепить всё небо над собой стикерами из нашего стикерпака или написать 1000 раз «Обожаю!» над домом любимого человека, можно создать собственный квест или написать рекламное объявление над магазином или рестораном.

Кроме того, в девяти городах России в Yota Nebo будут размещены 3D-объекты. Каждый из объектов определенным образом связан с городом, в котором он расположен. В разработке объектов участвовали профессиональные иллюстраторы Александр Егоров и Дмитрий Гелишвили.

Список городов с 3D-объектами Челябинск Пермь Краснодар Нижний Новгород Ростов-на-Дону Новосибирск Санкт-Петербург Тюмень Москва Екатеринбург

Кроме арт-объектов на карте Yota Nebo будут опубликованы отметки от Yota и первого партнера, сети пиццерий «Додо Пицца». Каждый, кто разместит стикер рядом с торговыми точками Yota и ресторанами «Додо Пицца», сможет получить специальные бонусы от компаний.

Также пользователям Yota Nebo доступен оригинальный стикерпак с забавными стикерами и поиск гиф-иллюстраций по @giphy. В разработке стикерпака принимали участие художники Александр Блосяк, Александр Похвалин и Илья Кутобой.