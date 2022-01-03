«Синяя неделя» в поддержку городских инициатив и спецпоказ «Малхолланд Драйв» в Ельцин Центре
Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»
Когда
3-7 января, 11:00
Где
Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
200 рублей
Во время занятия дети познакомятся с новыми экспонатами и отправятся в увлекательное путешествие, чтобы помочь Хранителю музея найти для них дом.
«Мастерская сказки»
Когда
3-7 января, 11:00
Где
Детский центр «18 — » в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
300 рублей
С помощью игрушек, пальчикового театра и собственной фантазии юные гости придумают и разыграют собственную новогоднюю сказку.
Музейная мастерская «История новогодней открытки»
Когда
3-7 января, 15:00
Где
Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
200 рублей
Традиция новогодней почты в России существует уже больше 100 лет. На занятии гости окунутся в мир новогодних и рождественских открыток, их героев и сюжетов, в которых можно прочитать всю историю нашей страны.
Кинопоказ спектакля «Двенадцатая ночь»
Когда
3 января, 16:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
450 рублей
Кинопоказ постановки Шекспировского театра «Глобус» на английском языке с русскими субтитрами, в рамках проекта TheatreHD. Спектакль Тима Кэрролла совмещает глобусовский традиционализм с новаторским подходом к актерской игре. В интерпретации Кэрролла есть даже что-то радикальное: режиссер поставил себе целью не просто воспроизвести костюмы, сценографию, музыкальное и танцевальное сопровождение, которые могли бы обрамлять постановку начала 17 века, но и сохранить чисто мужской состав елизаветинско-якобианского театра.
Показ фильма «Малхолланд Драйв»
Когда
3 января, 19:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
300 рублей
Специальный показ мистического триллера Дэвида Линча — «Малхолланд Драйв», выпущенный в прокат компанией «ИноеКино», тем самым празднуя его 20-летний юбилей и 75-летие режиссера. Демонстрироваться будет отреставрированная копия, созданная под присмотром Линча. Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами.
Понедельник
3
января
Показ фильма «На последнем дыхании»
Когда
4 января, 18:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
300 рублей
По сюжету фильма, Мишель Пуаккар, мелкий жулик и поклонник Хамфри Богарта, угоняет машину и убивает преследующего его полицейского. Вернувшись в Париж, он возобновляет отношения с Патрисией, американской студенткой-журналисткой, которая очарована его безбашенностью и самонадеянностью. Они проводят дни, воруя машины, занимаясь любовью и разговаривая обо всем на свете. Их цель — накопить денег и сбежать в Италию.
Концерт «Арии»
Когда
4 января, 19:00
Где
«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)
Сколько
от 2 000 рублей
Новогодний концерт рок-группы пройдет в домашней праздничной атмосфере. Артисты будут перевоплощаться то в англоязычных «монстров тяжелого металлического рока», то в космонавтов, то в музыкантов с танцплощадки СССР.
Вторник
4
января
Показ фильма «Таксист»
Когда
5 января, 18:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
300 рублей
«Таксист» — один из ключевых фильмов Нового Голливуда и этапный для Скорсезе и Де Ниро проект. Это история о моральном упадке Америки после войны во Вьетнаме, отчуждении, насилии и ПТСР, охвативших общество и отраженных в безумии антигероя, таксиста-ветерана Трэвиса Бикла. Специальный показ драмы с Робертом Де Ниро — 4К-реставрация фильма, выполненная в 2011 году под руководством режиссера.
Открытие «Синей недели»
Когда
5 января, 19:00
Где
Бар «Нельсон Совин» (ул. Малышева, 21/4)
Сколько
бесплатно
21 января в Ельцин Центре состоится «Ночь городских инициатив». Перед мероприятием организаторы проведут серию событий «Синяя неделя», во время которой подсветят точки на карте города и бизнес, поддерживающий инициативы.
Откроется «Синяя неделя» тихой синей выставкой в баре «Нельсон Совин». Два этажа заполнят 30 художников с полсотней работ с оттенками синего цвета. На втором этаже бара организуют тату-коворкинг, где можно будет набить сеты с синим цветом, а также арт-ярмарку, в которой примут участие молодые творцы со своими работами: фотография, керамическая и глиняная посуда, украшения из бисера и свечи собственного производства. В программе также выступление ансамбля «Горожане» — фольклорной инициативы, участники которой поют песни, которые когда-то пелись на территории Свердловской области.
Среда
5
января
Кинопоказ спектакля «Лебединое озеро»
Когда
6 января, 17:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
450 рублей
Показ балета «Лебединое озеро» в постановке французского Ballet Preljocaj. Анжелен Прельжокаж исследует мотивации каждого персонажа — что ими движет, чего они хотят. Он извлекает героиню-лебедя и её злого двойника из глубин озера, ещё не раскрывшего все свои тайны. Этим балетом хореограф также отдаёт дань любимой им русской культуре и стилю танца, который так дорог его сердцу.
Показ фильма «На игле»
Когда
6 января, 19:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
300 рублей
Специальный показ от компании «Иноекино», выпустившей в российский прокат культовый фильм Дэнни Бойла «На игле» по мотивам романа Ирвина Уэлша, тем самым празднуя его 25-летний юбилей.
Четверг
6
января
Кинопоказ спектакля «Ромео и Джульетта»
Когда
7 января, 16:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
450 рублей
Драматург Эмили Бернс адаптировала текст Шекспира, решительно сократив действие до кинематографичных 90 минут, убрала длинноты, придала энергии постановке и позволила ярко выступить даже актерам на ролях второго плана. Флер великого британского телевидения лежит на этом спектакле, для которого Годвин собрал по-настоящему звездную команду актеров, знакомых прежде всего по сериалам.
Показ фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Когда
7 января, 18:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
300 рублей
Компания «Иноекино» выпускает в российский прокат фильм Милоша Формана — культовую бунтарскую драму «Пролетая над гнездом кукушки», тем самым празднуя ее прошлогоднее 45-летие. «Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация бестселлера Кена Кизи, одного из главных идеологов битников и хиппи, о пациентах психиатрической клиники, индивидуализме и противостоянии системе.
Концерт «Мельницы»
Когда
7 января, 19:00
Где
«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)
Сколько
от 1 600 рублей
Фолк-рок-группа выступит в Екатеринбурге с большим рождественским концертом в рамках тура в поддержку альбома «Манускрипт».
«Синяя вечеринка»
Когда
7 января, 20:00
Где
Клуб «Куб» (ул. 8 Марта, 13)
Сколько
бесплатно
21 января в Ельцин Центре состоится «Ночь городских инициатив». Перед мероприятием организаторы проведут серию событий «Синяя неделя», во время которой подсветят точки на карте города и бизнес, поддерживающий инициативы. Одним из событий станет вечеринка, на которой соберутся инициативные горожане.
Пятница
7
января
Воркшоп Ксении Маркеловой «Преодолевая телесность»
Когда
8 и 9 января, 15:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
от 600 рублей
Занятия Ксении Маркеловой направлены на создание объектов искусства на тему телесности. Воркшопы проходят каждые выходные с 8 по 30 января. На занятиях будут работать с графикой, тканевой скульптурой и проработкой образов. Курс подойдет тем, кто хочет освоить новые для себя техники или попробовать свои силы в работе с современным искусством.
Кинопоказ постановки «Девятая симфония Мориса Бежара»
Когда
8 января, 16:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
450 рублей
Постановка Мориса Бежара на музыку 9й Симфонии Бетховена — спектакль, который с самого первого исполнения не перестает завораживать зрителей всего мира, а ее идея всеобщего братства по-прежнему остается актуальной.
Показ фильма «Чунгкингский экспресс»
Когда
8 января, 18:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
300 рублей
«Чунгкингский экспресс» — две истории любви в городских джунглях: о разбитых сердцах, поисках близости, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии. Вонг Карвай в своем фирменном стиле нарушил привычные каноны романтических фильмов и создал настоящий калейдоскоп образов, в котором меланхолия идет рука об руку с оптимизмом.
Суббота
8
января
Последний день работы выставки по итогам программы арт-резиденций Уральской биеннале
Когда
9 января, 10:00-19:00
Где
г. Верхняя Пышма (Музейный комплекс УГМК, ул. Александра Козицына, 2б)
Сколько
200 рублей
Программа арт-резиденций 6-ой Уральской индустриальной биеннале проходила в восьми городах Урала. В течение полугода российские и иностранные художники приезжали в населенные пункты, чтобы познакомиться с локальными сообществами, индустриальным наследием и производством на действующих предприятиях. Итогом стало создание в городах-резиденциях восьми работ, связанных с идентичностью самих населенных пунктов. Это и скульптуры в руслах заводских рек, и муралы на фасадах заводских цехов, и экспозиции в исторических зданиях и креативных кластерах. Увидеть все работы можно на итоговой выставке «Больше, чем ожидаешь» в Верхней Пышме — в виде видеоэссе, которые проецируются на девять больших экранов.
Экскурсия «Новогодние обращения»
Когда
9 января, 14:00
Где
Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
250 рублей
Новогоднее обращение главы государства к народу в нашей стране — неотъемлемая часть встречи Нового года. Кто положил начало этой традиции, что послужило поводом, когда вместо главы государства к народу обращался кто-то другой? Обо всём этом можно узнать на новогодней «Полной версии». У посетителей будет возможность попробовать сочинить и самому записать подобное обращение, которым сможете поделиться со своими друзьями и близкими.
Концерт Anacondaz
Когда
9 января, 20:00
Где
«Свобода» (ул. Черкасская, 12а)
Сколько
от 1 300 рублей
Третий год подряд группа из Астрахани продлевает новогодние праздники горожан большим зимним сольником. Музыка коллектива мультижанровая и находится на пересечении панка, хип-хоп и альтернативы.
Воскресенье
9
января
Обложка: «Иноекино»