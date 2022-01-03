«Синяя неделя» в поддержку городских инициатив и спецпоказ «Малхолланд Драйв» в Ельцин Центре

Открытие «Синей недели»

Когда 5 января, 19:00 Где Бар «Нельсон Совин» (ул. Малышева, 21/4) Сколько бесплатно Подробнее

21 января в Ельцин Центре состоится «Ночь городских инициатив». Перед мероприятием организаторы проведут серию событий «Синяя неделя», во время которой подсветят точки на карте города и бизнес, поддерживающий инициативы.



Откроется «Синяя неделя» тихой синей выставкой в баре «Нельсон Совин». Два этажа заполнят 30 художников с полсотней работ с оттенками синего цвета. На втором этаже бара организуют тату-коворкинг, где можно будет набить сеты с синим цветом, а также арт-ярмарку, в которой примут участие молодые творцы со своими работами: фотография, керамическая и глиняная посуда, украшения из бисера и свечи собственного производства. В программе также выступление ансамбля «Горожане» — фольклорной инициативы, участники которой поют песни, которые когда-то пелись на территории Свердловской области.