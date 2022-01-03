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События недели3 января 2022

«Синяя неделя» в поддержку городских инициатив и спецпоказ «Малхолланд Драйв» в Ельцин Центре

«Синяя неделя» в поддержку городских инициатив и спецпоказ «Малхолланд Драйв» в Ельцин Центре
АвторСоня Глухова

Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»

Когда

3-7 января, 11:00

Где

Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Во время занятия дети познакомятся с новыми экспонатами и отправятся в увлекательное путешествие, чтобы помочь Хранителю музея найти для них дом.

«Мастерская сказки»

Когда

3-7 января, 11:00

Где

Детский центр «18 — » в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

300 рублей

Подробнее

С помощью игрушек, пальчикового театра и собственной фантазии юные гости придумают и разыграют собственную новогоднюю сказку.

Музейная мастерская «История новогодней открытки»

Когда

3-7 января, 15:00

Где

Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Традиция новогодней почты в России существует уже больше 100 лет. На занятии гости окунутся в мир новогодних и рождественских открыток, их героев и сюжетов, в которых можно прочитать всю историю нашей страны.

Кинопоказ спектакля «Двенадцатая ночь»

Когда

3 января, 16:00

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

450 рублей

Подробнее
Спектакль «Двенадцатая ночь». Фотография: TheatreHD

Кинопоказ постановки Шекспировского театра «Глобус» на английском языке с русскими субтитрами, в рамках проекта TheatreHD. Спектакль Тима Кэрролла совмещает глобусовский традиционализм с новаторским подходом к актерской игре. В интерпретации Кэрролла есть даже что-то радикальное: режиссер поставил себе целью не просто воспроизвести костюмы, сценографию, музыкальное и танцевальное сопровождение, которые могли бы обрамлять постановку начала 17 века, но и сохранить чисто мужской состав елизаветинско-якобианского театра.

Показ фильма «Малхолланд Драйв»

Когда

3 января, 19:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

300 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «Малхолланд Драйв». Фотография: «Иноекино»

Специальный показ мистического триллера Дэвида Линча — «Малхолланд Драйв», выпущенный в прокат компанией «ИноеКино», тем самым празднуя его 20-летний юбилей и 75-летие режиссера. Демонстрироваться будет отреставрированная копия, созданная под присмотром Линча. Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами.

Понедельник

3

января

Показ фильма «На последнем дыхании»

Когда

4 января, 18:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

300 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «На последнем дыхании». Фотография: «Иноекино»

По сюжету фильма, Мишель Пуаккар, мелкий жулик и поклонник Хамфри Богарта, угоняет машину и убивает преследующего его полицейского. Вернувшись в Париж, он возобновляет отношения с Патрисией, американской студенткой-журналисткой, которая очарована его безбашенностью и самонадеянностью. Они проводят дни, воруя машины, занимаясь любовью и разговаривая обо всем на свете. Их цель — накопить денег и сбежать в Италию.

Концерт «Арии»

Когда

4 января, 19:00

Где

«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)

Сколько

от 2 000 рублей

Подробнее

Новогодний концерт рок-группы пройдет в домашней праздничной атмосфере. Артисты будут перевоплощаться то в англоязычных «монстров тяжелого металлического рока», то в космонавтов, то в музыкантов с танцплощадки СССР.

Вторник

4

января

Показ фильма «Таксист»

Когда

5 января, 18:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

300 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «Таксист». Фотография: «Иноекино»

«Таксист» — один из ключевых фильмов Нового Голливуда и этапный для Скорсезе и Де Ниро проект. Это история о моральном упадке Америки после войны во Вьетнаме, отчуждении, насилии и ПТСР, охвативших общество и отраженных в безумии антигероя, таксиста-ветерана Трэвиса Бикла. Специальный показ драмы с Робертом Де Ниро — 4К-реставрация фильма, выполненная в 2011 году под руководством режиссера.

Открытие «Синей недели»

Когда

5 января, 19:00

Где

Бар «Нельсон Совин» (ул. Малышева, 21/4)

Сколько

бесплатно

Подробнее

21 января в Ельцин Центре состоится «Ночь городских инициатив». Перед мероприятием организаторы проведут серию событий «Синяя неделя», во время которой подсветят точки на карте города и бизнес, поддерживающий инициативы.

Откроется «Синяя неделя» тихой синей выставкой в баре «Нельсон Совин». Два этажа заполнят 30 художников с полсотней работ с оттенками синего цвета. На втором этаже бара организуют тату-коворкинг, где можно будет набить сеты с синим цветом, а также арт-ярмарку, в которой примут участие молодые творцы со своими работами: фотография, керамическая и глиняная посуда, украшения из бисера и свечи собственного производства. В программе также выступление ансамбля «Горожане» — фольклорной инициативы, участники которой поют песни, которые когда-то пелись на территории Свердловской области.

Среда

5

января

Кинопоказ спектакля «Лебединое озеро»

Когда

6 января, 17:00

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

450 рублей

Подробнее
Спектакль «Лебединое озеро». Фотография: Ballet Preljocaj

Показ балета «Лебединое озеро» в постановке французского Ballet Preljocaj. Анжелен Прельжокаж исследует мотивации каждого персонажа — что ими движет, чего они хотят. Он извлекает героиню-лебедя и её злого двойника из глубин озера, ещё не раскрывшего все свои тайны. Этим балетом хореограф также отдаёт дань любимой им русской культуре и стилю танца, который так дорог его сердцу.

Показ фильма «На игле»

Когда

6 января, 19:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

300 рублей

Подробнее
Кадр фильма «На игле». Фотография: «Иноекино»

Специальный показ от компании «Иноекино», выпустившей в российский прокат культовый фильм Дэнни Бойла «На игле» по мотивам романа Ирвина Уэлша, тем самым празднуя его 25-летний юбилей.

Четверг

6

января

Кинопоказ спектакля «Ромео и Джульетта»

Когда

7 января, 16:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

450 рублей

Подробнее

Драматург Эмили Бернс адаптировала текст Шекспира, решительно сократив действие до кинематографичных 90 минут, убрала длинноты, придала энергии постановке и позволила ярко выступить даже актерам на ролях второго плана. Флер великого британского телевидения лежит на этом спектакле, для которого Годвин собрал по-настоящему звездную команду актеров, знакомых прежде всего по сериалам.

Показ фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Когда

7 января, 18:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

300 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Фотография: «Иноекино»

Компания «Иноекино» выпускает в российский прокат фильм Милоша Формана — культовую бунтарскую драму «Пролетая над гнездом кукушки», тем самым празднуя ее прошлогоднее 45-летие. «Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация бестселлера Кена Кизи, одного из главных идеологов битников и хиппи, о пациентах психиатрической клиники, индивидуализме и противостоянии системе.

Концерт «Мельницы»

Когда

7 января, 19:00

Где

«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)

Сколько

от 1 600 рублей

Подробнее

Фолк-рок-группа выступит в Екатеринбурге с большим рождественским концертом в рамках тура в поддержку альбома «Манускрипт».

«Синяя вечеринка»

Когда

7 января, 20:00

Где

Клуб «Куб» (ул. 8 Марта, 13)

Сколько

бесплатно

Подробнее

21 января в Ельцин Центре состоится «Ночь городских инициатив». Перед мероприятием организаторы проведут серию событий «Синяя неделя», во время которой подсветят точки на карте города и бизнес, поддерживающий инициативы. Одним из событий станет вечеринка, на которой соберутся инициативные горожане.

Пятница

7

января

Воркшоп Ксении Маркеловой «Преодолевая телесность»

Когда

8 и 9 января, 15:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

от 600 рублей

Подробнее

Занятия Ксении Маркеловой направлены на создание объектов искусства на тему телесности. Воркшопы проходят каждые выходные с 8 по 30 января. На занятиях будут работать с графикой, тканевой скульптурой и проработкой образов. Курс подойдет тем, кто хочет освоить новые для себя техники или попробовать свои силы в работе с современным искусством.

Кинопоказ постановки «Девятая симфония Мориса Бежара»

Когда

8 января, 16:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

450 рублей

Подробнее
Постановка «Девятая симфония Мориса Бежара». Фотография: Ельцин Центр

Постановка Мориса Бежара на музыку 9й Симфонии Бетховена — спектакль, который с самого первого исполнения не перестает завораживать зрителей всего мира, а ее идея всеобщего братства по-прежнему остается актуальной.

Показ фильма «Чунгкингский экспресс»

Когда

8 января, 18:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

300 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «Чунгкингский экспресс». Фотография: «Иноекино»

«Чунгкингский экспресс» — две истории любви в городских джунглях: о разбитых сердцах, поисках близости, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии. Вонг Карвай в своем фирменном стиле нарушил привычные каноны романтических фильмов и создал настоящий калейдоскоп образов, в котором меланхолия идет рука об руку с оптимизмом.

Суббота

8

января

Последний день работы выставки по итогам программы арт-резиденций Уральской биеннале

Когда

9 января, 10:00-19:00

Где

г. Верхняя Пышма (Музейный комплекс УГМК, ул. Александра Козицына, 2б)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Программа арт-резиденций 6-ой Уральской индустриальной биеннале проходила в восьми городах Урала. В течение полугода российские и иностранные художники приезжали в населенные пункты, чтобы познакомиться с локальными сообществами, индустриальным наследием и производством на действующих предприятиях. Итогом стало создание в городах-резиденциях восьми работ, связанных с идентичностью самих населенных пунктов. Это и скульптуры в руслах заводских рек, и муралы на фасадах заводских цехов, и экспозиции в исторических зданиях и креативных кластерах. Увидеть все работы можно на итоговой выставке «Больше, чем ожидаешь» в Верхней Пышме — в виде видеоэссе, которые проецируются на девять больших экранов.

Экскурсия «Новогодние обращения»

Когда

9 января, 14:00

Где

Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

250 рублей

Подробнее

Новогоднее обращение главы государства к народу в нашей стране — неотъемлемая часть встречи Нового года. Кто положил начало этой традиции, что послужило поводом, когда вместо главы государства к народу обращался кто-то другой? Обо всём этом можно узнать на новогодней «Полной версии». У посетителей будет возможность попробовать сочинить и самому записать подобное обращение, которым сможете поделиться со своими друзьями и близкими.

Концерт Anacondaz

Когда

9 января, 20:00

Где

«Свобода» (ул. Черкасская, 12а)

Сколько

от 1 300 рублей

Подробнее

Третий год подряд группа из Астрахани продлевает новогодние праздники горожан большим зимним сольником. Музыка коллектива мультижанровая и находится на пересечении панка, хип-хоп и альтернативы.

Воскресенье

9

января

Обложка: «Иноекино»

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