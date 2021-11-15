Дни Эрмитажа, презентация новогодней концепции Екатеринбурга и вечер лекций о фем-оптике в опере
С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса. Подробнее об ограничениях можно прочитать здесь.
Показ фильма «Память»
Когда
15 ноября, 17:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
280 рублей
По сюжету, Джессика, специалист по выращиванию орхидей, приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, находящейся в состоянии сна. Но и сама Джессика практически теряет покой — ее преследует странный звук, похожий то ли на взрыв, то ли на мощный удар, который тревожит и лишает сна. Показ фильма на английском и испанском языке с русскими субтитрами.
Иммерсивный спектакль «Коробка памяти»
Когда
15–21 ноября, 19:00
Где
«Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)
Сколько
500 рублей
В спектакле «Коробка памяти» нет актеров, сцены и зрителей. Люди станут полноправными участниками процесса, смогут сами принимать решения и испытывать чувства, которые им не навязывают со сцены. Голос расскажет о правилах спектакля и предложит задания для конструирования памятных моментов. Также в комнате будет стоять проектор, на котором дублируются правила и задания.
Один спектакль могут посмотреть только шесть человек за раз. Поэтому его будут показывать каждый вечер с 11 по 24 ноября.
Показ фильма «Поговори с ней»
Когда
15 ноября, 19:50
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
280 рублей
По сюжету фильма, в поисках интересного персонажа для статьи журналист Марко встречается со знаменитой женщиной-тореро Лидией. Их знакомство перерастает в страстную любовь, но все надежды рушит трагедия на корриде: из-за удара разъяренного быка Лидия впадает в кому. Показ фильма Педро Альмодовара на испанском языке с русскими субтитрами.
Понедельник
15
ноября
Выставка «Заря гражданственности новой»
Когда
16 ноября, c 11:00
Где
Музей ИЗО (ул. Воеводина, 5)
Сколько
250 рублей
На примере избранных произведений последних десятилетий советского искусства зрители смогут проследить за постепенным отказом художников от официозного пафоса, парадности и лицемерия, переосмыслением образно-пластических средств и композиционных канонов, а также «стремлением наполнить художественное высказывание нравственным содержанием, публицистичностью и подлинной гражданской позицией самого автора».
Открытая мастерская пресс-релизов
Когда
16 ноября, 19:00
Где
онлайн
Сколько
бесплатно
Специалисты по работе со СМИ расскажут лидерам инициатив, как написать цепляющий пресс-релиз, дадут пошаговую инструкцию по составлению текста. Участники мастер-класса могут прислать свои пресс-релизы, а экспертки дадут по ним фидбэк.
Вторник
16
ноября
Артист-ток Андрея Чугунова
Когда
17 ноября, 19:00
Где
Публичная библиотека ГЦСИ (сейчас — филиал Пушкинского музея) (ул. Добролюбова, 19)
Сколько
бесплатно
Андрей Чугунов работает на стыке цифровых и аналоговых медиа, совмещая в своей практике звуковое искусство, инсталляции, генеративную графику, технологическую скульптуру, медиаперформанс и работу с редимейдом. В своих проектах он обращается к понятиям мортальности, темпоральности, автономности и увядания памяти. В рамках артист-толка Андрей расскажет о ряде своих проектов, о том, что такое медитативные медиа и своем опыте создания работ в данном ключе.
Презентация книги Александра Савичева «49 историй Сысертского завода-музея»
Когда
17 ноября, 19:00
Где
Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
Новая книга сысертского краеведа, экскурсовода Александра Савичева — про три столетия истории старого Сысертского завода. За три века своего существования он много раз менял конфигурацию и направление деятельности. Сегодня от заводской махины остались доменный и мартеновский цеха, мастерские, руины магазина-ярмарки и несколько подсобных зданий 19 века — здесь создается креативный кластер.
Семинар о влиянии сообществ на Екатеринбург 80-х и 90-х
Когда
17 ноября, 19:30
Где
Премьер Зал «Заря» (ул. Баумана, 2)
Сколько
бесплатно
В рамках уральского паблик-арт фестиваля «ЧÖ» запускаются еженедельные исследовательские семинары «История солидарности в Екатеринбурге». Куратором проекта выступает Полина Иванова — архитектор, исследовательница города, занимающаяся сохранением Белой Башни на Уралмаше. Цель проекта — выявить влияние сообществ на формирование городской среды Екатеринбурга. Тема очередного семинара — влияние сообществ на Екатеринбург 80-х и 90-х.
Камерный оркестр B-A-C-H
Когда
17 ноября, 20:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
700 рублей
Оркестр переносит рок-композиции в нетипичные для них тембры струнных оригинальных инструментов: скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов.
Среда
17
ноября
Выставка одного шедевра из собрания Эрмитажа «Проповедь Иоанна Крестителя»
Когда
18 ноября, с 10:00
Где
«Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11)
Сколько
300 рублей
Работа была написана Питером Брейгелем Младшим в 1604 году. Сюжет картины — тайная проповедь святого Иоанна Крестителя в лесу. На полотне насчитывается почти две сотни персонажей в тщательно проработанных костюмах, со своими индивидуальными характеристиками. Выставку с одной картиной откроют в рамках «Дней Эрмитажа».
Лекторий «Дней Эрмитажа»
Когда
18–21 ноября, с 10:00
Где
«Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11)
Сколько
300 рублей
В «Дни Эрмитажа» пройдут лекции сотрудников Государственного Эрмитажа, посвященные творчеству семьи Брейгелей, французскому искусству 19 века, а также жизни Эрмитажа в годы Великой Отечественной Войны.
Вечер лекций «Фем-оптика в опере: композиторки и героини»
Когда
18 ноября, 18:00
Где
Клуб «Куб» (ул. 8 марта, 13)
Сколько
бесплатно
Солистка «Урал Опера Балет» Ирина Риндзунер расскажет, бывают ли героини оперы сильными, а руководитель отдела по связям с общественностью «Урал Опера Балет» Семен Чирков проведет лекцию на тему «Композиторки и их творчество. От Клары Шуман и концертов для фортепиано до Кайи Саариахо и оперы „Любовь издалека“».
Показ фильма «Король Ричард»
Когда
18 ноября, 18:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
280 рублей
Согласно сюжету, Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Показ фильма на английском языке с русскими субтитрами.
Лекция «Как устроено сэмплирование»
Когда
18 ноября, 19:00
Где
Hard Store (ул. 8 марта, 12)
Сколько
бесплатно
На лекции композитор Тимофей Чаплюк расскажет о том, как устроена музыка, мелодия, мотив. А также посетители узнают, что такое сэмплирование и как оно появилось, чем сэмплирование похоже на цитирование в литературе или кино, а еще куда движется музыкальная индустрия.
Показ фильма «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“»
Когда
18 ноября, 19:40
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
280 рублей
В фильме представлено собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Показ нового фильма Уэса Андерсона пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
Четверг
18
ноября
Презентация «Новогоднее оформление в Екатеринбурге»
Когда
19 ноября, 10:00
Где
Атриум Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
Администрация Екатеринбурга и Ельцин Центр приглашают на презентацию и мастер-класс «Новогоднее оформление Екатеринбурга 2021-2022». Участники встречи смогут познакомиться с актуальными тенденциями в декорировании интерьеров и фасадов зданий в соответствии с принципами устойчивого развития. Также приглашенные эксперты расскажут об эффектных решениях оформления при минимальных бюджетах на примере новогодней концепции Ельцин Центра «Новый год. Все по-новому».
Паблик-ток с Алисой Горшениной «Специфика и перспективы развития искусства в регионах»
Когда
19 ноября, 18:00
Где
Галерея «Синара Арт» ( Верх-Исетский бул., 15/4)
Сколько
300 рублей
Художница Алиса Горшенина, анализируя свой выставочный опыт, попробует ответить на такие вопросы о том, удается ли художникам из регионов сохранить свою самобытность, есть ли различия в отношении общества к художнику в крупных городах и в регионах и какой доход у художников в центре и на периферии.
Беседа пройдет в рамках персональной выставки-продажи работ Алисы «risunki hualice». Перед мероприятием художница познакомит гостей с работами, представленными на выставке, расскажет о техниках, в которых она работает, а также раскроет секреты созданных ей художественных образов.
Кураторская экскурсия по выставке «Центр без центра»
Когда
19 ноября, 19:00
Где
ГЦСИ (сейчас — филиал Пушкинского музея) (ул. Добролюбова, 19)
Сколько
100 рублей
Успевайте посетить выставку «Центр без центра» и сходить на авторскую экскурсию с кураторами Артемом Антипиным и Полиной Анисимовой. Это возможность не только увидеть работы, но и услышать о концепции выставки, узнать об архивной школе и, наконец, погрузиться в историю филиала и увидеть, чем жил екатеринбургский ГЦСИ в последние годы.
Концерт группы «Петля пристрастия»
Когда
19 ноября, 19:00
Где
Syndrome Bar (ул. 8 марта 13)
Сколько
600 рублей
Едва ли не самая главная белорусская пост-панк-группа «Петля пристрастия» приедет в Екатеринбург. Исполнители играют отчаянный минорный рок с песнями, которые хочется растащить на цитаты.
Дискуссия «Хрущев против Сталина»
Когда
19 ноября, 19:00
Где
Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
350 рублей
Виталий Дымарский — один из основателей журнала «Дилетант», заместитель главного редактора «Эха Москвы». А Нина Хрущева — политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке и правнучка Никиты Хрущева. Вместе спикеры расскажут о том, как Никита Сергеевич прошел путь от возвеличивания вождя до развенчания культа личности Сталина.
Лекция психолога «Время обнимать или уклоняться от объятий»
Когда
19 ноября, 19:30
Где
бывший кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева 12)
Сколько
150 рублей
В зависимости от личной истории каждый человек формирует свое отношение к объятиям и тактильности — об этом предлагаем поговорить на лекции. Спикером будет Ольга Саволкова — клинический психолог, психотерапевт и ведущая групп, а также региональный представитель Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии в Екатеринбурге.
Пятница
19
ноября
Обсуждение реконструкции Вайнера
Когда
20 ноября, 11:00
Где
стела Чемпионата мира по волейболу возле ТЦ «Пассаж»
Сколько
бесплатно
Команда екатеринбургских архитекторов и общественников готовит комплексный проект преобразования улицы Вайнера. Частью предпроектного исследования станет серия встреч в ноябре-декабре, на каждой из которых «Открытый консорциум» обсудит будущее улицы с разными целевыми группами. Перед стартом сообщество приглашает горожан и жителей домов улицы на совместную прогулку.
«Городской бранч» на тему: «Как бизнес развивает город?»
Когда
20 ноября, 15:00
Где
хостел DoBeDo (проспект Ленина, 52/2)
Сколько
бесплатно
Вместе с соседским сообществом домов-гребенок на Ленина, лидерами городских инициатив — участниками сообщества «Свои» — и горожанами обсудят кейсы бизнеса, который влияет на материальную или культурную среду города. Участники встречи поговорят о том, что хочется улучшать в городе, обсудим, какие сложности есть на пути, как предприниматели и лидеры городских проектов могут делать это совместно.
Концерт NUGGERS
Когда
20 ноября, 20:00
Где
Клуб «Ц» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
600 рублей
Молодой екатеринбургский оркестр исполняет фанк, хип-хоп и хаус и делает настоящее шоу на сцене со своими духовыми инструментами.
Суббота
20
ноября
Последний день работы выставки «От романтизма к импрессионизму»
Когда
21 ноября, с 11:00 до 20:00
Где
«Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11)
Сколько
300 рублей
В центре представлена выставка французской живописи и скульптуры 19 века. Всего в залах можно увидеть около 80 картин и скульптур, привезенных из собрания Эрмитажа. Эти работы показывают стилистическое и жанровое разнообразие живописи: от ретроспективизма Демарна, романтизма Ари Шеффера и Ораса Верне к реализму Гюстава Курбе.
Мастер-класс росписи по керамике
Когда
21 ноября, 13:00
Где
ГЦСИ (сейчас — филиал Пушкинского музея) (ул. Добролюбова, 19)
Сколько
500 рублей
На мастер-классе участники смогут самостоятельно воссоздать объект с выставки «2×2» в ГЦСИ, на которой представлены керамические объекты Галины Беловой и графика Валерии Солодовниковой. Посетители создадут рисунок на керамической поверхности с помощью акрилового маркера под руководством художницы. Участникам нужно взять на занятие белую тарелку, но если ее нет, то можно приобрести такую прямо в музее за 150 рублей.
Паблик-ток об индустрии туризма
Когда
21 ноября, 16:00
Где
Галерея «Синара Арт» (Верх-Исетский бул., 15/4)
Сколько
300 рублей
Спикеры расскажут о развитии регионального туризма, о преображении красивых мест Урала и о том, как туристический бизнес справляется с пандемией.
Показ фильма «Теснота»
Когда
21 ноября, 18:00
Где
бывший кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева 12)
Сколько
300 рублей
Главный мотив «Тесноты» Кантемира Балагова — парадоксальность семейных отношений, где любовное объятие подчас становится удушливым, прикосновение стесняет, близость лишает безопасной дистанции. Отталкиваясь от семейного конфликта в фильме, Дарина Поликарпова проведет лекцию о том, как режиссеры документального кино идут еще дальше, от первого лица снимая и монтируя фильмы о близких — любимых, родителях, детях.
Воскресенье
21
ноября
Обложка: «HBO Max»