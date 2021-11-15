Дни Эрмитажа, презентация новогодней концепции Екатеринбурга и вечер лекций о фем-оптике в опере

Паблик-ток с Алисой Горшениной «Специфика и перспективы развития искусства в регионах»

Когда 19 ноября, 18:00 Где Галерея «Синара Арт» ( Верх-Исетский бул., 15/4) Сколько 300 рублей Подробнее

Художница Алиса Горшенина, анализируя свой выставочный опыт, попробует ответить на такие вопросы о том, удается ли художникам из регионов сохранить свою самобытность, есть ли различия в отношении общества к художнику в крупных городах и в регионах и какой доход у художников в центре и на периферии.



Беседа пройдет в рамках персональной выставки-продажи работ Алисы «risunki hualice». Перед мероприятием художница познакомит гостей с работами, представленными на выставке, расскажет о техниках, в которых она работает, а также раскроет секреты созданных ей художественных образов.