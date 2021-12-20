20 событий предпоследней недели 2021 года
С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса.
Показ фильма «Вестсайдская история»
Когда
20 декабря, 19:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
от 250 рублей
Показ нового фильма Стивена Спилберга — современной адаптации одноименного мюзикла 1961 года «Вестсайдская история» — на английском языке с русскими субтитрами. Также два показа пройдут в среду.
Неделя рождественского VHS-кино
Когда
20–23 декабря, 19:00
Где
Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
Сколько
бесплатно
Киноклуб VHS film club будет четыре дня проводить показы рождественских фильмов. Посетители смогут посмотреть их на старом телевизоре с видеокассет и DVD-дисков в оригинале и без субтитров.
Стендап «Открытый Микрофон»
Когда
20 декабря, 19:30
Где
Бар Red Cooper (пр-т Ленина, 36)
Сколько
бесплатно
Классическое стендап-мероприятие, где может выступить любой желающий. Опытные комики здесь проверяют новые шутки, а новички пробуют себя в комедии, но все поставлены в равные условия: каждому дается три минуты на сцене. Никакой редактуры или цензуры — только комедия в чистом виде.
Понедельник
20
декабря
Спектакль в комплексе «домов-гребенок»
Когда
21 декабря, 19:00
Где
пр-т Ленина, 52
Сколько
300 рублей
Спектакль пройдет в здании бывшей поликлиники, которая находилась в одном из корпусов «домов-гребенок». Это атмосферная сказка о лесной хтони, желании сбежать от реальности, о ярком мире детей, живущих в доме-интернате и верящих в его мифы.
Перформанс Александра Фролова «Тело. Отпечаток»
Когда
21 декабря, 19:00
Где
Уральский ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
300 рублей
С помощью крафтовой бумаги Александр Фролов стремится запечатлеть мимолетность движения. И в то же время перформанс наталкивает на мысли о том, какие отпечатки сама жизнь оставляет на нашем теле. Повторные показы состоятся 8 и 16 января в 19:00.
Концерт в рамках цикла «Послушайте!»
Когда
21 декабря, 19:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а))
Сколько
300 рублей
В цикле «Послушайте!» состоится концертный дебют в камерно-вокальном жанре певца Олега Крикуна, лишенного зрения. Музыканты исполнят программу из романсов Глинки, Даргомыжского и Чайковского. По мнению артистов, произведения этих композиторов незаметно уходят из современного исполнительского репертуара.
Дискуссия о поэзии русского авангарда
Когда
21 декабря, 19:30
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а))
Сколько
150 рублей
Кирилл Азерный расскажет о принципах графической организации текста в русском авангарде на примерах поэзии Владимира Маяковского и Василиска Гнедова. В ходе разговора он обсудит со слушателями влияние авангардистских поэтических практик на становление современных форм поэзии: стихограммы Всеволода Некрасова и Дмитрия Пригова, виртуальную поэзию и некоторых современных российских и американских авторов.
Вторник
21
декабря
«Клуб новых старших»
Когда
22 декабря, 18:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
В центре внимания еженедельных встреч клуба — новые возможности, которые открывает возраст. На мероприятии — культурная программа, разговоры о здоровье, карьере, финансовой грамотности, технологиях, искусстве, путешествиях, гармоничном общении со взрослыми детьми и внуками.
Кураторская экскурсия по экспозициям VI Международного фестиваля меццо-тинто
Когда
22 декабря, 18:30
Где
Музей ИЗО (ул. Воеводина, 5)
Сколько
250 рублей
Гостей ждет прогулка по экспозициям фестиваля в сопровождении одного из кураторов проекта Екатерины Корнеевой, возможность сравнить гравюры в разных техниках из личной коллекции куратора, подержать в руках инструменты, которые используют в работе художники-меццотинтисты.
Среда
22
декабря
Паблик-ток с Ромой Инком
Когда
23 декабря, 16:00
Где
Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14)
Сколько
бесплатно
Встреча с уральским стрит-арт художником Ромой Инком состоится в рамках выставки «Части целого». Роман расскажет о замысле выставки и о том, как решил стать уличным художником под впечатлением от картин Василия Перова и Михаила Нестерова.
Лекция об этикете новогодних праздников
Когда
23 декабря, 19:00
Где
Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) (ул. 8 Марта, 62)
Сколько
бесплатно
ИЦАЭ устраивает тематический вечер, в рамках которого пройдет лекция об этикете новогодних праздников. Ее прочтет Ольга Кириченко, преподаватель по имиджу, стилю и этикету в УрФУ. Эксперт расскажет, какой наряд выбрать для семейного праздника, корпоратива и детского утренника. Слушатели узнают, как не ошибиться и правильно подобрать подарки, чтобы порадовать и оставить приятное воспоминание.
Четверг
23
декабря
Вечер фортепианной музыки
Когда
24 декабря, 19:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
300 рублей
Концерт Матвея Шумкова пройдет в рамках осенней программы вечеров фортепианной музыки. Они посвящены 120-летию со дня рождения легендарной пианистки Веры Лотар-Шевченко.
Пятница
24
декабря
Своп елочными игрушками
Когда
25 декабря, 12:00–21:00
Где
Паблик Маркет Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
Новогодний своп елочными игрушками устраивает магазин экологичных товаров «Благомаркет». Участники могут принести праздничный декор в хорошем состоянии, получить за него баллы и обменять на другие понравившиеся украшения. Сбор елочных игрушек, украшений и другого декора для новогоднего свопа уже открыли в корнере магазина.
Мастер-класс «Варежка»
Когда
25–26 декабря, 12:00
Где
«Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)
Сколько
250 рублей
В программу детского мастер-класса входит просмотр немого кукольного мультипликационного фильма «Варежка», созданного режиссером Романом Качановым в 1967 году на студии «Союзмультфильм».
Последний стендап года от Fresh StandUp
Когда
25 декабря, 17:30 и 20:00
Где
StandUp Spot (ул. Вайнера, 10)
Сколько
500 рублей
Комики расскажут лучшие шутки, написанные в 2021 году. Если вы были на стендап-шоу в этом году, то обратите внимание: материал может повторяться, ведь лучшие шутки выступающие упорно обкатывали и дописывали весь год.
Суббота
25
декабря
Детский мастер-класс по созданию свечей
Когда
26 декабря, 12:00
Где
Детский центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
400 рублей
На занятии дети изготовят медовые свечи из вощины. Процесс обучения также даст возможность создать новогодний подарок или украшение для дома.
Детский мастер-класс по росписи тарелок
Когда
26 декабря, 14:00
Где
Детский центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
400 рублей
На занятии специальными витражными красками распишут необычную тарелку, которую можно будет использовать для новогодних угощений или подарить друзьям.
Мастер-класс «Роспись тарелок под супрематизм»
Когда
26 декабря, 15:30
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
600 рублей
В рамках выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» участникам мастер-класса будет предложено составить свою супрематическую композицию и расписать по этому эскизу тарелки. На мастер-классе можно будет узнать историю «супрематического фарфора», а также научиться работать с пищевыми надглазурными красками.
Спектакль «Аленький цветочек»
Когда
26 декабря, 18:00
Где
«Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)
Сколько
200 рублей
Спектакль по сказке об аленьком цветочке покажет театр теней «Тохот».
Выступление оркестра B-A-C-H
Когда
26 декабря, 18:00
Где
Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)
Сколько
1 300 рублей
Новогодний концерт от камерного оркестра B-A-C-H. В программе вечера прозвучит музыка А. Вивальди, А. Пьяццоллы, М. Рихтера.
Воскресенье
26
декабря
Обложка: West