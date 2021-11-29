Начало зимы с закрытием 6-ой Уральской биеннале, днем рождения бара «Нельсон Совин» и встречей Death Cafe

Концерт MGZAVREBI

Когда 3 и 4 декабря, 18:00 Где клуб Center (ул. Бориса Ельцина, 3) Сколько От 1500 Подробнее

Фотография: MGZAVREBI

Большой сольный концерт в честь 15-летия коллектива будет идти два дня. «Мы все вместе вспомнили бы, что произошло за эти 15 лет, поблагодарили друг друга и отпраздновали день рождения во всей красе! Еще, конечно, у нас будут маленькие сюрпризы, как музыкальные, так и не музыкальные. Но о них лучше узнать непосредственно на концерте. О них я пока ничего не стану говорить. Сюрприз есть сюрприз!», — рассказывает лидер группы Гиги Дедаламазишвили.