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События недели29 ноября 2021

Начало зимы с закрытием 6-ой Уральской биеннале, днем рождения бара «Нельсон Совин» и встречей Death Cafe

Начало зимы с закрытием 6-ой Уральской биеннале, днем рождения бара «Нельсон Совин» и встречей Death Cafe
АвторСоня Глухова

С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса. Подробнее об ограничениях можно прочитать здесь.

Стендап «Открытый микрофон»

Когда

29 ноября, 20:00

Где

Бар Red Cooper (Ленина, 36, вход с ул. Пушкина)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Камерный стендап-вечер, на котором к микрофону может выйти кто угодно, кто запишется заранее. Опытные комики здесь проверяют новые шутки, а новички пробуют себя в комедии. Никакой редактуры или цензуры — только стендап в чистом виде.

Понедельник

29

ноября

Кураторская экскурсия по новой выставке «RGB»

Когда

30 ноября, 18:30

Где

Галерея «Синара Арт» (Верх-Исетский бульвар 15/4))

Сколько

150 рублей

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В галерее новая выставка, экспозиция структурирована по трем цветам Red — Красный, Green — Зеленый, Blue — Синий. Эти три цвета принято считать основными, поскольку человеческий глаз воспринимает всю цветовую палитру как смесь этих трех базовых секторов видимого спектра. Выставка позволяет проследить огромный диапазон значений, который кроется за каждым из этих цветов: от отличающихся оттенков до различных приемов нанесения цвета, от символов до эмоций и состояний.

Артист-ток Игоря Поносова об уличном искусстве

Когда

30 ноября, 19:00

Где

Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

100 рублей

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Игорь Поносов, «Разрезая стены», перформанс. Москва, 2015. Фотография: филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина

Игорь Поносов известен в России в большей степени как исследователь уличного искусства. Он автор нескольких изданий, в том числе книги «Искусство и город», которая сегодня является единственной русскоязычной книгой об истории мирового феномена уличного искусства. На встрече Поносов поделится своей кураторской и исследовательской практикой в области уличного искусства, а также своими художественными стратегиями, представит произведения, созданные им за последние 12 лет в США, Европе и России.

Лекция о психологическом насилии в близких отношениях

Когда

30 ноября, 19:00

Где

Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Практикующий психолог Юлия Аюпова расскажет о том, как справляться с психологическим насилием в близких отношениях и как определить, что вы с ним столкнулись.

Открытие выставки работ участников арт-терапии 6-ой Уральской биеннале

Когда

30 ноября, 19:00

Где

Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Открытие выставки работ участников психотерапевтической группы — членов арт-терапии проекта «ВсемПси» 6-й Уральской индустриальной биеннале. Занятия стартовали 25 августа, на сегодняшний день проведено 18 сессий. В арт-терапии принял участие 31 человек. В ходе одного из занятий участники создали 3d-коллаж, а также рисунки-художественные отклики на работы художников биеннале — они и будут представлены на выставке.

Вторник

30

ноября

Открытие выставки Ромы Инка «Части целого»

Когда

1 декабря, 19:00

Где

Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14)

Сколько

бесплатно

Подробнее
Рома Инк. Фотография: Художественный музей Эрнста Неизвестного

По словам Ромы Инка, темой для создания работ он выбрал теорию холонов. «Холон — нечто, одновременно являющееся и целым самим по себе, но вместе с этим представляющее собой часть ещё большей системы. Если, следуя этой теории, взглянуть на мир вокруг нас, то станет очевидно, что они не просто целое, а часть чего-то ещё», — рассказывает художник. Выставка посвящена размышлению о том, что более реально — целое или части, составляющие это целое.

Музыкально-драматическая поэма «Демон»

Когда

1 декабря, 19:00

Где

Концертный зал «Синара Холл» (Верх-Исетский бульвар 15/4)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Первая премьера проекта «Демон»» состоялась летом 2020 года на сцене Камерного театра. На этот раз музыкально-драматическую поэму по произведению Михаила Лермонтова о печальном демоне, влюбленном в княжну Тамару, представят в Концертном зале «Синара Центр». В программе оркестр исполнит музыку Босси, Глюка, Кармазина, Комитаса, Рахманинова, Респиги, Форе, Чайковского, Шуберта.

Среда

1

декабря

Открытие выставки Игоря Поносова «Разрезая стены»

Когда

2 декабря, 19:00

Где

Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

100 рублей

Подробнее

Персональная выставка Игоря Поносова обобщает его многолетний опыт работы и взаимодействия с объектами городской среды. Вдохновляясь брутальными архитектурными формами и несуразным сочетанием материалов на улицах (рекламные баннеры, фальшфасады, строительная эстетика), Игорь Поносов осмысляет рутинную повседневность города.

Четверг

2

декабря

Дискуссия «Есть ли место арт-терапии в культурных институциях?»

Когда

3 декабря, 12:00

Где

Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Новая выставка «ВсемПси» в ГЦСИ поднимает вопрос о том, есть ли место арт-терапии в культурных институциях. Подискутировать на эту тему пригласили психологов, сотрудников культурных институций и всех интересующихся.

Концерт MGZAVREBI

Когда

3 и 4 декабря, 18:00

Где

клуб Center (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

От 1500

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Фотография: MGZAVREBI

Большой сольный концерт в честь 15-летия коллектива будет идти два дня. «Мы все вместе вспомнили бы, что произошло за эти 15 лет, поблагодарили друг друга и отпраздновали день рождения во всей красе! Еще, конечно, у нас будут маленькие сюрпризы, как музыкальные, так и не музыкальные. Но о них лучше узнать непосредственно на концерте. О них я пока ничего не стану говорить. Сюрприз есть сюрприз!», — рассказывает лидер группы Гиги Дедаламазишвили.

Арт-терапия на выставке

Когда

3 декабря, 18:30

Где

Галерея «Синара Арт» (Верх-Исетский бульвар 15/4)

Сколько

600 рублей

Подробнее

Новая выставка «RGB» помогает сфокусироваться на зашифрованных смыслах внутри оттенков в контексте истории. На сеансе арт-терапии сотрудники галереи приглашают зрителей прочувствовать на себе влияние цвета и понять свои личные отношения с колористической средой.

День рождения бара «Нельсон Совин»

Когда

3, 4, 5 декабря

Где

бары города

Сколько

бесплатно

Подробнее

Бар «Нельсон Совин» отмечает свой юбилей в нескольких барах города. За пять лет с открытия бара прошла куча вечеринок и выездных мероприятий, выпиты тонны сваренного пива и сидра, организовано множество образовательных лекций. Подробное расписание праздничной программы появится позже.

Пятница

3

декабря

Тренинг по ненасильственному общению и арт-терапия

Когда

4 декабря, 11:00

Где

Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Метод ненасильственного общения основан на языке и навыках, которые подчеркивают нашу эмпатию в трудных ситуациях. На двухчасовом тренинге вы научитесь экологично общаться, спорить и выстраивать отношения с окружающими. После тренинга пройдет арт-терапия — гармонизация психоэмоционального состояния участников через использование художественных практик.

Гараж-сейл от блогеров и стилистов

Когда

4 декабря, 12:00

Где

Паблик-маркет (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее
Фотография: «Благомаркет»

Магазин экотоваров «„Благомаркет проводит гаражную распродажу. Посетители смогут приобрести одежду и аксессуары от блогеров и стилистов. Среди участниц мероприятия: Ульяна Шульгина, Алена Реш, Екатерина Ломова, Ольга Томчик, Евгения Кузьмина и другие девушки. Они предоставят свою одежду и аксессуары в хорошем состоянии на продажу по лояльным ценам.

Суббота

4

декабря

Дискуссия о правой идеологии

Когда

5 декабря, 16:00

Где

Лофт «Соль» (ул. Химиков, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

«Пространство Политика» организует встречу для обсуждения правой идеи в России сегодня. Участники вспомнят ее развитие и современные направления правой мысли. А также поговорят об отношениях правых с официальными и неофициальными институтами, выяснят базисные моменты современной правой идеологии.

Встреча Death Cafe

Когда

5 декабря, 19:00

Где

«Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Что такое смерть и как мы можем к ней относиться? Как говорить об этом с близкими, детьми, родителями? Как мы переживаем встречу со смертью? И почему она редко оставляет нас равнодушными? Об этом и многом другом в безопасной и свободной атмосфере можно поговорить на встрече проекта Death Cafe.

Концерт L’Homme Absurde

Когда

5 декабря, 19:00

Где

Syndrome Bar (ул. 8 марта 13)

Сколько

от 300 рублей

Подробнее
Фотография: L’Homme Absurde

За пять лет существования московская группа выпустила три номерных альбома. В этом году коллектив закончил работу над фильмом-визуализацией своего последнего альбома Belong, и теперь представит такое визуальное шоу в большом российском туре.

Воскресенье

5

декабря

Обложка: филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина

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