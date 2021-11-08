26 главных событий недели

Выставки

«На следующий день»

Когда до 1 декабря Где Центр имени Курехина Сколько 160 рублей Подробнее

Выставка в Центре имени Курехина — совместный проект основанной Тимуром Новиковым «Новой академии» и венгерского куратора Абеля Коньи — должна была открыться еще неделю назад, но из-за локдауна ее офлайн-старт перенесся на 8 ноября. Магистральная тема экспозиции — полеты: не во сне и наяву, но в космос. Точнее — что же человечество сможет унести с собой, чтобы начать существование заново, если оставит Землю. Об этом рефлексируют семь известных художников совриска: Ольга Тобрелутс, Ирина Дрозд, Ирина Аннина, Дмитрий Шорин, Иван Плющ, Ильи Гапонов и Олег Маслов. И среди их вариантов — пуанты из кед и флуоресцентное сердце на лентикулярной панели.

Выставка-фестиваль «Будущее обыденно»

Когда с 8 по 14 ноября Где «Ленполиграфмаш» Сколько бесплатно по регистрации Подробнее

Если Илья и Эмилия Кабаковы прогнозировали, что в грядущее возьмут не всех, то организаторы выставки-фестиваля в «Ленполиграфмаше», напротив, заявляют: будущее обыденно. И оно уже наступило. Или почти. Какое именно — призваны рассказать работы-рефлексии арт-группы «Куда бегут собаки», Миши Моста, Андрея Новика, Мюриеля Руссо-Овчинникова, Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина, VALab и других. Например, в нем можно будет создать фоторобот своего запаха, исследовать сознание у неживой материи или возможности автоматизированной вязальной «ДНК-машины».

«Борис Смелов. Фотограф, влюбленный в Петербург»

Когда до 13 ноября Где Zerno Сколько бесплатно Подробнее

В камерной галерее на Васильевском острове показывают красивое — черно-белые снимки классика андеграундной фотографии 1970–1980-х Бориса Смелова. Все кадры петербургских пейзажей тут из частных коллекций, поэтому увидеть их вместе — случай довольно редкий, если не уникальный. К выставке, кстати, выпустили отличный каталог-альбом, который можно также приобрести в Zerno.

«Незримый эфир. Выставка цифрового искусства»

Когда с 10 ноября по 10 декабря Где Виртуальное здание Биржи на Стрелке Васильевского острова Сколько бесплатно Подробнее

Эрмитаж проводит свою первую NFT-выставку — полностью в онлайне. Местом действия станет виртуальная галерея, за основу для которой взяли интерьеры здание Биржи на Стрелке Васильевского острова. Здесь разместили 38 NFT-проектов как важных для вообще истории токенизации искусства, так и созданных специально для самого события. Среди них — «Дом на Марсе» Кристы Ким (первый в мире NFT-дом), алгоритм «Органический рост: кристальный риф Майкла Джу и Данила Криворучко от платформы Snark.art, экологическая работа «Два градуса» из проекта Terra0 на базе платформы Ethereum и «Пепельный квадрат» Чжана Хуаня (вольная интерпретация «Черного квадрата» Малевича).

«Пять искушений Иоганна Фауста»

Когда с 10 ноября по 27 марта Где Шереметевский дворец — Музей музыки Сколько 300 рублей Подробнее

Невероятно масштабный проект стартует в рамках фестиваля «Дягилев P.S.». И это гарантия, что он вновь окажется сенсационным: Петербург до сих пор вспоминает прошлогоднюю выставку «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» (сейчас можно посмотреть 3D-тур по ней). Описание пока звучит довольно таинственно — это будет «дискуссия о Фаусте, построенная по принципу pro et contra». Вести «диалоги» будут опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, сочинения XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. Такая же дихотомия ожидается и в арте: академическая живопись тут будет полемизировать с объектами Андрея Бартенева, видео-артом группы AES+F, аудиовизуальным перформансом Владимира Раннева и кинетическими объектами Инженерного театра «АХЕ». Куратор выставки — Елена Грумад, куратор секции современного искусства — Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.

Аньоло Бронзино. «Портрет Данте. Из частного собрания»

Когда с 10 ноября по 16 января Где Эрмитаж (Итальянский кабинет — зал № 233) Сколько 500 рублей Подробнее

В Эрмитаже открывается выставка одной картины, зато какой — «Аллегорического портрета Данте» работы флорентийского художника Аньоло Бронзино. Примерно 1532–1533 годах ее заказал для своего дворца банкир Бартоломео Беттини. По его мысли, изображение Данте Алигьери должно было соседствовать с портретами Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. И все они вместе составлять трилогию «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь». Судя по всему, Бронзино написал все три картины, но сохранился (или известен исследователям) оказался только один.

Вообще портрет Данте в лавровом венке сейчас находится в частной коллекции Леонида Богуславского, но тот предоставил его для музейной экспозиции. Повод более чем весомый: 700-летие смерти поэта. Вместе с картиной также покажут и печатное издание «Божественной комедии» 1578 года, в котором текст иллюстрируют 96 гравюр.

Владислав Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени»

Когда с 12 ноября по 16 января Где KGallery Сколько 250 рублей Подробнее

Участник «Поп-механики» Сергея Курехина Владислав Мамышев-Монро был настоящим символом перестройки и свободной эпохи 1990-х. Представить сейчас, когда музыкальный канал могут штрафовать за трансляцию в дневное время и без маркировки «18+» церемонии, в которой мужчины пришли в платье, художника, сделавшего одним из своих приемов переодевание без оглядки на гендер, и правда довольно сложно. Зато можно увидеть большую ретроспективу из фоторабот ироничного трикстера, в которых он перевоплощается то в Любовь Орлову и Мэрилин Монро, то в Федора Достоевского с Григорием Распутиным. При этом наверняка выставка получит ценз «18+».

«Покой и радость»

Когда с 12 ноября по 30 января Где «Манеж» Сколько 300 рублей Подробнее

В «Манеже» беспокоятся о душевном состоянии зрителей в тревожные времена мировой пандемии. Поэтому в новом выставочном проекте обойдется без провокаций, рефлексий о будущем и сложных форм. Только радующая и идиллическая академическая живопись более 100 русских художников: от Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского доа Федора Толстого, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора Борисова-Мусатова. Все это — под специально написанный саундтрек композитора и пианиста Антона Батагова. Куратор выставки — Семен Михайловский, дизайн разработан при участии Агнии Стерлиговой (Planet 9).

«Константин Коровин. Из личных коллекций»

Когда с 12 ноября по 20 марта Где Антикварная галерея «Петербург» Сколько 300 рублей Подробнее

Антикварная галерея «Петербург» отмечает двойной юбилей: свое 30-летие и 160-летие Константина Коровина. В честь праздника тут откроется экспозиция из двух десятков работ главного русского импрессиониста. Все картины — из частных коллекций: виды Парижа и сельские пасторали, портреты современников, натюрморты из яблок, цветов и с морскими дарами (во фламандском духе). Некоторые из представленных работ можно будет приобрести, как и каталог выставки.

Александра Седельникова и Дженда Флюид «The artist-tranSpace»

Когда С 12 ноября по 16 января Где галерея MYTH Сколько бесплатно Подробнее

В названии галереи MYTH зашифрована аббревиатура My Young True Heroes. Ее новыми настоящими молодыми героями станут художники Александр Седельников и Дженда Флюид (живописное альтерэго Антонины Баевер). На их совместной выставке в форме тотальной инсталляции «The artist-tranSpace» Седельников отвечает за фотоинтервенции: портреты друзей в архитектурных локациях с найденными или добавленными графическими логотипами. На Флюид — лингвистические игры и магические свойства палиндромов (привет Нолану), которые она объединит в DAMMAD poem.