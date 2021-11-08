26 главных событий недели «Покой и радость» в «Манеже», «Дягилев P.S.» и кинофестиваль «Бок о бок»
Выставки
Театр
Кино
Другое
Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.
Выставки
«На следующий день»
Когда
до 1 декабря
Где
Центр имени Курехина
Сколько
160 рублей
Выставка в Центре имени Курехина — совместный проект основанной Тимуром Новиковым «Новой академии» и венгерского куратора Абеля Коньи — должна была открыться еще неделю назад, но из-за локдауна ее офлайн-старт перенесся на 8 ноября. Магистральная тема экспозиции — полеты: не во сне и наяву, но в космос. Точнее — что же человечество сможет унести с собой, чтобы начать существование заново, если оставит Землю. Об этом рефлексируют семь известных художников совриска: Ольга Тобрелутс, Ирина Дрозд, Ирина Аннина, Дмитрий Шорин, Иван Плющ, Ильи Гапонов и Олег Маслов. И среди их вариантов — пуанты из кед и флуоресцентное сердце на лентикулярной панели.
Выставка-фестиваль «Будущее обыденно»
Когда
с 8 по 14 ноября
Где
«Ленполиграфмаш»
Сколько
бесплатно по регистрации
Если Илья и Эмилия Кабаковы прогнозировали, что в грядущее возьмут не всех, то организаторы выставки-фестиваля в «Ленполиграфмаше», напротив, заявляют: будущее обыденно. И оно уже наступило. Или почти. Какое именно — призваны рассказать работы-рефлексии арт-группы «Куда бегут собаки», Миши Моста, Андрея Новика, Мюриеля Руссо-Овчинникова, Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина, VALab и других. Например, в нем можно будет создать фоторобот своего запаха, исследовать сознание у неживой материи или возможности автоматизированной вязальной «ДНК-машины».
«Борис Смелов. Фотограф, влюбленный в Петербург»
Когда
до 13 ноября
Где
Zerno
Сколько
бесплатно
В камерной галерее на Васильевском острове показывают красивое — черно-белые снимки классика андеграундной фотографии 1970–1980-х Бориса Смелова. Все кадры петербургских пейзажей тут из частных коллекций, поэтому увидеть их вместе — случай довольно редкий, если не уникальный. К выставке, кстати, выпустили отличный каталог-альбом, который можно также приобрести в Zerno.
«Незримый эфир. Выставка цифрового искусства»
Когда
с 10 ноября по 10 декабря
Где
Виртуальное здание Биржи на Стрелке Васильевского острова
Сколько
бесплатно
Эрмитаж проводит свою первую NFT-выставку — полностью в онлайне. Местом действия станет виртуальная галерея, за основу для которой взяли интерьеры здание Биржи на Стрелке Васильевского острова. Здесь разместили 38 NFT-проектов как важных для вообще истории токенизации искусства, так и созданных специально для самого события. Среди них — «Дом на Марсе» Кристы Ким (первый в мире NFT-дом), алгоритм «Органический рост: кристальный риф Майкла Джу и Данила Криворучко от платформы Snark.art, экологическая работа «Два градуса» из проекта Terra0 на базе платформы Ethereum и «Пепельный квадрат» Чжана Хуаня (вольная интерпретация «Черного квадрата» Малевича).
«Пять искушений Иоганна Фауста»
Когда
с 10 ноября по 27 марта
Где
Шереметевский дворец — Музей музыки
Сколько
300 рублей
Невероятно масштабный проект стартует в рамках фестиваля «Дягилев P.S.». И это гарантия, что он вновь окажется сенсационным: Петербург до сих пор вспоминает прошлогоднюю выставку «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» (сейчас можно посмотреть 3D-тур по ней). Описание пока звучит довольно таинственно — это будет «дискуссия о Фаусте, построенная по принципу pro et contra». Вести «диалоги» будут опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, сочинения XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. Такая же дихотомия ожидается и в арте: академическая живопись тут будет полемизировать с объектами Андрея Бартенева, видео-артом группы AES+F, аудиовизуальным перформансом Владимира Раннева и кинетическими объектами Инженерного театра «АХЕ». Куратор выставки — Елена Грумад, куратор секции современного искусства — Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.
Аньоло Бронзино. «Портрет Данте. Из частного собрания»
Когда
с 10 ноября по 16 января
Где
Эрмитаж (Итальянский кабинет — зал № 233)
Сколько
500 рублей
В Эрмитаже открывается выставка одной картины, зато какой — «Аллегорического портрета Данте» работы флорентийского художника Аньоло Бронзино. Примерно 1532–1533 годах ее заказал для своего дворца банкир Бартоломео Беттини. По его мысли, изображение Данте Алигьери должно было соседствовать с портретами Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. И все они вместе составлять трилогию «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь». Судя по всему, Бронзино написал все три картины, но сохранился (или известен исследователям) оказался только один.
Вообще портрет Данте в лавровом венке сейчас находится в частной коллекции Леонида Богуславского, но тот предоставил его для музейной экспозиции. Повод более чем весомый: 700-летие смерти поэта. Вместе с картиной также покажут и печатное издание «Божественной комедии» 1578 года, в котором текст иллюстрируют 96 гравюр.
Владислав Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени»
Когда
с 12 ноября по 16 января
Где
KGallery
Сколько
250 рублей
Участник «Поп-механики» Сергея Курехина Владислав Мамышев-Монро был настоящим символом перестройки и свободной эпохи 1990-х. Представить сейчас, когда музыкальный канал могут штрафовать за трансляцию в дневное время и без маркировки «18+» церемонии, в которой мужчины пришли в платье, художника, сделавшего одним из своих приемов переодевание без оглядки на гендер, и правда довольно сложно. Зато можно увидеть большую ретроспективу из фоторабот ироничного трикстера, в которых он перевоплощается то в Любовь Орлову и Мэрилин Монро, то в Федора Достоевского с Григорием Распутиным. При этом наверняка выставка получит ценз «18+».
«Покой и радость»
Когда
с 12 ноября по 30 января
Где
«Манеж»
Сколько
300 рублей
В «Манеже» беспокоятся о душевном состоянии зрителей в тревожные времена мировой пандемии. Поэтому в новом выставочном проекте обойдется без провокаций, рефлексий о будущем и сложных форм. Только радующая и идиллическая академическая живопись более 100 русских художников: от Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского доа Федора Толстого, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора Борисова-Мусатова. Все это — под специально написанный саундтрек композитора и пианиста Антона Батагова. Куратор выставки — Семен Михайловский, дизайн разработан при участии Агнии Стерлиговой (Planet 9).
«Константин Коровин. Из личных коллекций»
Когда
с 12 ноября по 20 марта
Где
Антикварная галерея «Петербург»
Сколько
300 рублей
Антикварная галерея «Петербург» отмечает двойной юбилей: свое 30-летие и 160-летие Константина Коровина. В честь праздника тут откроется экспозиция из двух десятков работ главного русского импрессиониста. Все картины — из частных коллекций: виды Парижа и сельские пасторали, портреты современников, натюрморты из яблок, цветов и с морскими дарами (во фламандском духе). Некоторые из представленных работ можно будет приобрести, как и каталог выставки.
Александра Седельникова и Дженда Флюид «The artist-tranSpace»
Когда
С 12 ноября по 16 января
Где
галерея MYTH
Сколько
бесплатно
В названии галереи MYTH зашифрована аббревиатура My Young True Heroes. Ее новыми настоящими молодыми героями станут художники Александр Седельников и Дженда Флюид (живописное альтерэго Антонины Баевер). На их совместной выставке в форме тотальной инсталляции «The artist-tranSpace» Седельников отвечает за фотоинтервенции: портреты друзей в архитектурных локациях с найденными или добавленными графическими логотипами. На Флюид — лингвистические игры и магические свойства палиндромов (привет Нолану), которые она объединит в DAMMAD poem.
Театр
«Дягилев P.S.»
Когда
до 21 ноября
Где
разные площадки
Сколько
от 3500 рублей
Фестиваль искусств «Дягилев P.S.» благодаря усилиям команды Натальи Метелицы, как и всегда, будет по-настоящему удивлять Петербург. Вполне по заветам импресарио Сергея Дягилева. В программе на этой неделе, например, переосмысленный великим Анжеленом Прельжокажем балет «Лебединое озеро» (это премьера!) и работа «Postscript» с примой Ольгой Смирновой и солистами Большого театра в костюмах от дизайнера Тьерри Мюглера. А также старт выставки и спектакля театра «АХЕ», о которых мы рассказали отдельно.
Dance Open
Когда
до 14 ноября
Где
разные площадки
Сколько
от 1000 рублей
Международный фестиваль балета должен был стартовать еще на прошлой неделе — с показа в кино видео-экскурса от хореографа Алексея Мирошниченко «Балетная азбука». Но из-за закрытия в локдаун кинотеатров «Азбуку» можно увидеть 10 и 13 ноября, а первым событием Dance Open станет страстный и громокипящий перфоманс от Национального балета Испании «Обращения» (новый взгляд на фламенко). Еще в программе — одноактные работы Акрам Хана, Александра Экмана и Роберта Баттла от труппы Introdans и грандиозный гала со звездами мирового балета.
Опера «Бенвенуто Челлини»
Когда
10, 11, 14 ноября
Где
Мариинский-2
Сколько
от 550 рублей
Профессионал мюзиклов Алексей Франдетти поставил в Мариинском-2 оперу Берлиоза. Это уже второе обращение театра к партитуре «Бенвенуто Челлини». В 2007-м версию для Концертного зала (и с участием Сергея Шнурова) делал Василий Бархатов. В новом прочтении история ювелира и скульптора эпохи Возрождения представлено в эстетике итальянского неореализма: Франдетти увидел параллели между созданием статуи Персея и съемками фильма Федерико Феллини «8½». В партии Бенвенуто готовятся выступить тенора Александр Михайлов, Иван Гынгазов, Сергей Семишкур, Михаил Векуа. В команде спектакля — сценограф Вячеслав Окунев и художник по костюмам Виктория Севрюкова, художник по свету Глеб Фильштинский и хореограф Ирина Кошуба. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев.
«ПротоФауст»
Когда
10, 11, 12, 13, 14 ноября
Где
Шереметевский дворец
Сколько
от 1500 рублей
Инженеры театра «АХЕ» в том или ином виде обращались к тексту Фауста уже множество раз. Постановка для «Дягилев. P.S.» — настоящее алхимическое действо и инсталляция, вписанная в интерьеры Шереметевского дворца — Музея Музыки. Кульминация будет в Оружейном зале, преобразованном в лабораторию, закрученную в лист Мебиуса, где нет границ времени и пространства. И да — показы с 10 по 14 ноября премьерные.
«Живой»
Когда
10, 11 ноября
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 700 рублей
Премьера спектакля была в конце июня, но с тех пор его не показывали. Поэтому увидеть его — это настоящий и редкий шанс. Обладательница «Золотой маски» Яна Тумина взялась рассказать о датчанине еврейского происхождения Питере Фройхене через редкий в России предметный и документальный театр. Биография путешественника, антрополога, журналиста, актера и писателя и правда поражает. Фройхен изучал Гренландию вместе с Кнудом Расмуссеном, руководил кинокомпанией и сыграл в фильме об Арктике, написал десятки книг, сражался с фашистами во Второй мировой (хотя ему ампутировали ногу из-за обморожения) и выиграл крупный денежный приз в телевикторине.
«Тартюф»
Когда
10 ноября
Где
Театр им. Ленсовета
Сколько
от 350 рублей
Получивший номинацию на «Золотую маску» за «Утиную охоту» (об этом объявили на прошлой неделе) режиссер Роман Кочержевский взялся за классику не советскую, а французскую: «Тартюфа» Жана-Батиста Мольера. Правда, она тут замиксована с фагментами рассказа Виктора Ерофеева «Жизнь идиота». Заглавная роль — у Олега Федорова, Оргона играет Александр Новиков, Дамиса — Илья Дель.
«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель»
Когда
11, 12 ноября
Где
БДТ им. Г. А. Товстоногова
Сколько
от 500 рублей
БДТ возвращается на родную основную сцену — и сразу показом хитового «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», получившего на прошлой неделе сразу несколько номинаций на «Золотую маску». Особенно радостно за легендарного петербургского и ленинградского актера Сергея Симоновича Дрейдена, который претендует на награду как лучший актер. «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» — высказывание в фантазийной форме про трусость и смелость, репрессии и прошлое, которые погребают под собой пески времени.
«Сказки шута и короля»
Когда
13, 14 ноября
Где
театр Karlsson Haus
Сколько
1200 рублей
В театр Karlsson Haus идут спектакли не только для детей, но и для взрослых. Премьера от обладателя «Золотой маски» прошлого года за чудесную аутдор-постановку «4elovekvmaske» Кирилла Люкевича как раз из них. В основе «Сказок шута и короля», как несложно догадаться по названию, песни группы «Король и шут». Из всех побасенок про чудищ и царевен получился театрально-музыкальный хоррор с фокусами, трюками и гаданиями.
«Общага на крови»
Когда
13 ноября
Где
«Невидимый театр»
Сколько
1700 рублей
Недавно у «Невидимого театра» Семена Серзина появилась постоянная площадка в Петербурге на Кожевенной линии, 34. Тут независимый проект и сыграет премьеру — интерпретацию дебютного романа Алексей Иванова «Общага на крови». Тем, кто видел недавний фильм Романа Васьянова по той же книге, будет все равно интересно. В отличие от кинематографистов, постановщик Серзин от оригинального текста отошел не настолько далеко. А еще — это первый для «Неведимого театра» спектакль большой формы. Отличника в нем играет Геннадий Блинов.
Кино
Lendoc Film Festival
Когда
с 9 по 18 ноября
Где
«Лендок»
Сколько
от 300 рублей
«Лендок» уже во второй раз проводит свой собственный кинофестиваль. В его программе, например, экспериментальная картина про кладмена «Обходные пути» Екатерины Селенкиной (приз для молодых женщин-режиссеров Венецианского кинофестиваля и «Лучший российский фильм» Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии), сказочно красивая «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали (не путать с одноименной лентой Юлдус Бахтиозиной) и участник киносмотра «Окно в Европу» «Вертолет» Михаила Лукачевского.
Ретроспектива Виктора Сухорукова
Когда
с 10 по 14 ноября
Где
«Аврора»
Сколько
от 300 рублей
В честь 70-летия Виктора Сухорукова в «Авроре» запускают ретроспективу его главных картин — все они авторства Алексей Балабанова. Это «Счастливые дни», «Замок», «Про уродов и людей» и, конечно, народные хиты «Брат» и «Брат 2». Как и на все культурные события, для посещения потребуется QR-код.
Фестиваль «Бок о бок»
Когда
с 11 по 25 ноября
Где
в онлайне
Сколько
от 250 рублей
ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» в этом году пройдет в 14-й раз и впервые — исключительно в онлайн-формате. Главное тут это, конечно, кино — покажут целых 33 картины. Например, роуд-муви о самоидентификации и поиске себя «Лола», жизнеутверждающую трагикомедию о выживании в СССР «Картофелинка мечтает об Америке» и драму об общественно неодобряемых чувствах двух офицеров на военной базе в Эстонии «Жар-птица». Но в программе также дискуссии с режиссерами (они будут транслироваться в прямом эфире) и даже презентация квир-комиксов. Все события — для аудитории «18+».
Бонус: Если не знаете, что посмотреть, прочитайте гид по фестивалю, который сделала кинообозреватель The Village Алиса Таежная
Другое
«Купчино: имя нарицательное»
Когда
8 ноября
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
В лекторий по краеведению на Новой Голландии на этот раз речь пройдет о культовом районе Купично, ставшем в свое время символом однообразной урбанистики и культурологического уныния (сейчас его, пожалуй, сменили Мурино и Кудрово). Архитектор и сооснователь студии средового проектирования design : : unit Данияр Юсупов попробует разобраться, что из этого миф и есть ли на самом деле какие-то общие антропологические черты у жителей этой части города.
«Что объединяет женитьбу, ножи и рецидивизм?»
Когда
9 ноября
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
Под интригующим названием скрывается лекция криминолога и научного сотрудника Института проблем правоприменения Европейского университета в Петербурге Владимира Кудрявцева. Он расскажет, влияет ли на самом деле семейный статус на риск совершения преступлений и спасает ли от рецидивов.
Artist Talk и воркшоп Рафаэль Аквавивы
Когда
11, 13 ноября
Где
«Севкабель Порт»
Сколько
бесплатно по регистрации
В рамках выставки об «экологической тревожности» (это самоопределение) Hydra в «Севкабель Порту» проводят образовательную лабораторию. Ее следующим спикером станет архитектор и художница Рафаэль Аквавива. Она расскажет об опыте Франции и России (да, у нас такие проекты тоже есть!) по переходу на возобновляемый источники энергии. Лекция в четверг будет на французском, но переводят тоже обеспечат. А уже в субботу Рафаэль представит итоги воркшопа «Вода поднимается» для ученых, художников и экологов. Его участники исследовали сценарии развития для Васильевского острова.
«Фильмы в выставочном зале: как рассказать о кино в музее?»
Когда
14 ноября
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
В киноклуб журнала «Сеанс» на Новой Голландии ответственные за выставочные проекты «Ленфильма» Константин Шавловский и Полина Заславская расскажут о своем подходе, ошибках и выводах (на примерах недавних экспозиций про Павла Клушанцева и Алексея Германа — старшего). А еще — о грядущем проекте-оммаже Александру Сокурову.
Фотографии: обложка — «СТВ» / «Кармен-Премьер», 1 — Государственный Эрмитаж, 2 — БДТ им. Г. А. Товстоногова, 3 —
Lendoc Film Festival, 4 — «Севкабель Порт»