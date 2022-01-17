Чем заняться в Петербурге на этой неделе Крис Норман, «Король Лир» Константина Богомолова и открытие галереи в клубе «Изич»
Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.
Выставки
«„Внутренняя книга“ братьев Г. А. В. Траугот»
Когда
до 10 февраля
Где
Павильоны Михайловского замка
Сколько
450 рублей
В прошлом году 90 лет исполнилось Александру Трауготу — «центральному» из знаменитого тройного инициала «Г. А. В.», знакомого всем ленинградским (и не только) детям и взрослым по самым любимым и красочным книгам. Под аббревиатурой, напомним, скрываются сразу три художника-иллюстратора. Это отец — выпускник ВХУТЕИНа и ученик Петрова-Водкина Георгий Траугот — и два его сына Александр и Валерий. Русский музей празднует юбилей чуть с задержкой, зато на выставке обещают не только книжную графику к сказкам Андерсена, Перро, Гофмана и Гауфа и текстам Шекспира, Гомера, Пушкина и Булгакова, но еще портреты, пейзажи, натюрморты и роспись по фарфору.
«Mr. Z»
Когда
с 19 по 31 января
Где
Arts Square Gallery
Сколько
300 рублей
Для андеграундного художника, скульптора и татуировщика Виктора Забуги это уже вторая персональная выставка в родном Петербурге. Используя знак Зорро в ее названии, он тем самым придает атмосферу таинственности — какие именно работы и почему попадут в его кураторский отбор, пока не знает даже сам Виктор. А ему есть из чего выбрать: от наивных картин с котиками и оленями до стрит-арта и скульптур. Всего обещают около 50 работ последних лет, многие из которых публика не видела даже в соцсетях — художник чаще делиться в них тату, а не своей живописью. Все они будут про идентичность героя — мистера Z, скрывающегося под маской.
Открытие галереи «Мама»
Когда
с 13 января
Где
«Изич»
Сколько
бесплатно
В прошлом году «Изич» окончательно легитимировал расширение тусовочной карты города до Финбана: клуб на Арсенальной набережной стал чуть ли не главным танцевальным местом города. А теперь, объединив усилия с арт-комьюнити SWO, может превратиться и в важную для совриска локацию. На прошлой неделе тут с диджей-сетами из эмбиента и фолка и вечеринкой открылась галерея «Мама». Первый ее проект — персональная выставка художника и основателя объединения SWO Артема Брюхова. В своих работах он по заветам комьюнити исследует понятие искренности во всех ее проявлениях.
«Ностальгия. Среди шума и суеты»
Когда
до 26 марта
Где
Abramova Gallery
Сколько
бесплатно
Персональная выставка участника параллельной программы Manifesta и выпускника промышленной академии имени Штиглица и фонда ProArte Вадима Леухина — средоточие ностальгических зарисовок, легко опознаваемых благодаря схожести нашего детского опыта. Вот мальчик и девочка едят арбуз где-то прямо на бахчевой плантации, а вот подростки что-то внимательно рассматривают на водной глади, не выпуская из рук книгу.
Театр
«Король Лир»
Когда
18, 19 января
Где
«Приют комедианта»
Сколько
от 1500 рублей
Постановка Константина Богомолова в «Приюте комедианта» — мягко говоря, не премьера. Первый ее показ был 11 лет назад. Но это настоящий must see, который довольно редко можно поймать в Петербурге. Играющая роль короля Лира Роза Хайруллина живет в Москве, как и другой основной каст спектакля — от Павла Чинарева до Дарьи Мороз. Постановка превращенной в черную комедию трагедии Шекспира — лауреат «Золотой маски».
«Корсар»
Когда
19, 20, 21 января
Где
Мариинский театр
Сколько
от 800 рублей
В Мариинском театре продолжаются гастроли балета их Приморской сцены: из Владивостока в Петербург привезли сплошь непреходящую классику. На прошлой неделе это была «Спящая красавица», на этой — «Корсар» на музыку Адольфа Адана с использованием сочинений Цезаря Пуни, Лео Делиба, Рикардо Дриго и Петра Ольденбургского. Хореограф-постановщик — Эльдар Алиев (с фрагментами работы Мариуса Петипа).
«Дни Савелия»
Когда
21 января
Где
Городской театр
Сколько
от 700 рублей
В Городском театре поставили дебютный роман их московского коллеги — актера «Студии театрального искусства» Григория Служителя. Его история о приключениях дворового кота получила второй приз премии «Большая книга» в 2019-м. Режиссеры Наталия Лапина и Даниил Обухов вместе с художником-постановщиком Ольгой Подболотовой решили кошачью вселенную минималистично, чтобы она легко могла трансформироваться в разные пространства, необходимые по сюжету. Так же непринужденно подошли к актерскому кастингу: артисты, играющие людей и котов, меняются ролями. Потому что, в сущности, все мы немного котики.
«Фейк. Краткий курс»
Когда
21 января
Где
«Цехъ»
Сколько
от 900 рублей
Чуть ли не самой обсуждаемой темой новогодних каникул в России стало интервью автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Ксении Собчак. В театре «Цехъ», конечно, спектакль-лекция был задуман намного раньше, но благодаря такому «прогреву» в нерв времени попадает еще точнее. Это постановка о коучинге, мотивирующих тренингах и флешмобах, в которой главную роль играет актриса Анастасия Чеха. Во время пандемии она освоила новую профессию — парикмахера. И не просто освоила, а за короткий срок стала лучшей, согласно рейтингу одного из сайтов. Но получить признание в интернете и в реальной жизни, как говорят в Одессе, две большие разницы. Впрочем, зрители сами примут решение во время спектакля, доверить ли теперь актрисе свою прическу.
«Я шагаю по Москве»
Когда
21 января
Где
«Невидимый театр»
Сколько
от 1000 рублей
Хотя спектакль Семена Серзина по дневникам поэта, сценариста и режиссера почти идеального фильма «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова далеко не новый, показывают его довольно редко. А в самом середине зимы так не хватает его солнечных шестидесятнических заверений о том, что «бывает на свете хорошо». Здесь и сейчас. Даже если долгая и счастливая жизнь, как в случае покончившего с собой в Переделкино Шпаликова, так и не случится.
Кино
«Все прошло хорошо»
Когда
18 января
Где
«Ленфильм»
Сколько
270 рублей
На этой неделе новый фильм Франсуа Озона об эвтаназии выходит в российский прокат. Но за два дня до него картину покажут на специальном сеансе на «Ленфильме». Это реальная история из жизни Эммануэль Берней, автора сценария к фильмам «Под песком» и «Бассейн», которая легла в основу ее одноименного романа. Парализованный отец (Андре Дюссолье) просит дочь (Софи Марсо) помочь ему умереть. Самой Берней тоже не стало пять лет назад.
«Шоу Трумана»
Когда
22 января
Где
«Родина»
Сколько
500 рублей
Если сестры Вачовски предсказали, что все мы будем загружены в матрицу цифрового мира, то драмеди 1998 года Питера Уира с Джимом Кэрри спрогнозировала, как обещанные каждому 15 минут славы могут превратиться в бесконечную самопрезентацию. И не так важно, происходит это на экранах ТВ в реалити-шоу или, например, в профиле в Instagram. Сеанс будет на языке оригинала с субтитрами.
«Завтрак у Тиффани»
Когда
23 января
Где
«Родина»
Сколько
500 рублей
В честь 60-летия любимой всеми мелодрамы с Одри Хепберн она на один день вернется на большой экран. Нью-Йорк 1960-х, песня о лунной реке, рыжий кот по имени Кот и, конечно, круассаны с видом на ювелирный магазин снова будут с нами уже в воскресенье. И в этом случае не так важно, за что же Холли Голайтли получала по 50 долларов от мужчин за каждый поход в дамскую комнату или кто оплачивает квартиру ее соседа и приятеля, писателя Пола.
Музыка
«Motion Vox: музыка через движение»
Когда
18 января
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
500 рублей
Строго говоря, под таинственным названием «Motion Vox: музыка через движение» скрывается концерт программы «Галерея плавающего звука» Новой сцены, но довольно необычный. На нем Андрей Бундин презентует придуманную им инновацию. Это приложение Motion Vox, которое позволяет любой смартфон превратить в музыкальный инструмент. Как именно — слушателям покажут (и научат использовать — тоже!) как раз на концерте-презентации. А в его программе — как новые электроакустические сочинения, так и классические произведения Баха, Шуберта и народная музыка.
Крис Норман
Когда
20 января
Где
БКЗ «Октябрьский»
Сколько
от 3000 рублей
После довольно насыщенных новогодних праздников концертов в Петербурге, мягко говоря, не так уж много. Тем удивительнее, как удалось привезти зарубежного музыканта — пусть его слава и пришлась на далекие 1970-е. Но, во-первых, они снова в моде, а во-вторых, не подпевать живой версии «Stumblin’In» (а хит Криса Нормана непременно будет!), кажется, невозможно.
«Скрябин. Начало»
Когда
21 января
Где
Большой зал Филармонии
Сколько
от 600 рублей
К 150-летию со дня рождения Скрябина в Петербургской филармонии будет сразу несколько концертов. Первый из них — синергия трех молодых и перспективных музыкантов: дирижера Ивана Демидова и пианисток Елизаветы Украинской и Евы Геворгян. Самая прославленная из них (пока) – 17-летняя Ева: недавно она получила спецприз на престижнейшем конкурсе имени Шопена. В программе — не только Скрябин (прелюдия «Мечты» и Концерт для фортепиано с оркестром), но и симфоническая поэма Листа «Прометей» и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Шопена.
Презентация 4DSOUND
Когда
21, 22, 23 января
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
500 рублей
Еще одну разработку в рамках программы «Галерея плавающего звука» Новой сцены представляют целых три дня — по сеансам. Это система 4DSOUND, которую придумали в Голландии и с тех пор используют в опере, техно, современном искусстве, фешен-индустрии. Прозвучит работа «Imagining The Hyperspace» («Гиперпространство») Ивана Сапожкова, в основе которой — математическая концепция четырехмерного пространства и предположение автора, что оно может быть понятно посредством слушания.
Алексей Архиповский
Когда
21 января
Где
«А2»
Сколько
скоро появятся в продаже
Виртуоз Алексей Архиповский доказывает, что балалайка — совсем не обязательно лишь народный инструмент. Он придумал собственную манеру игры, соединяя тремоло, дроби и пиццикато так, что звук получается далеким от привычного балалаечного. За что и считается одним из самых прославленных балалаечников мира. По крайней мере, мало кто из «народников» дает полноценные сольные концерты на довольно внушительной клубной площадке.
«План Ломоносова»
Когда
21 января
Где
«Гигант-холл»
Сколько
от 1000 рублей
Панк-группа актера Александра Ильина («Интерны») успела посотрудничать с самыми яркими акторами этого музыкального жанра — от Александра «Чачи» Иванова из «Наив» до Михаила Горшенева из «Короля и шута». Лучше всего (веселее) им удаются каверы, но треки собственного сочинения тоже вполне успешны. Например, песня «#Ялюбовь» в 2017-м попала в ротацию «Нашего радио» и выиграла по итогам года в номинации «Взлом» в его «Чартовой дюжине».
Другое
Лекция из цикла «Пайдейя»
Когда
17 января
Где
Дом радио
Сколько
бесплатно по регистрации
Лекция из цикла «Пайдейя» — уже шестая в рамках образовательной программы musicAeterna в Доме радио. На ней профессор Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Муравьев и куратор курса Игорь Дмитров рассмотрят понятие опыта. Как он связан с концепцией свободы и при чем тут Витгенштейн и аналитическая философия венской школы.
Фотографии: обложка – Государственный драматический театр «Приют комедианта», 1 – Abramova Gallery, 2 – Городской театр, 3 – A-One Films, 4 – План Ломоносова, 5 – Александра Муравьева / Дом радио