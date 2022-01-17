Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Выставки

«„Внутренняя книга“ братьев Г. А. В. Траугот»

Когда до 10 февраля Где Павильоны Михайловского замка Сколько 450 рублей Подробнее

В прошлом году 90 лет исполнилось Александру Трауготу — «центральному» из знаменитого тройного инициала «Г. А. В.», знакомого всем ленинградским (и не только) детям и взрослым по самым любимым и красочным книгам. Под аббревиатурой, напомним, скрываются сразу три художника-иллюстратора. Это отец — выпускник ВХУТЕИНа и ученик Петрова-Водкина Георгий Траугот — и два его сына Александр и Валерий. Русский музей празднует юбилей чуть с задержкой, зато на выставке обещают не только книжную графику к сказкам Андерсена, Перро, Гофмана и Гауфа и текстам Шекспира, Гомера, Пушкина и Булгакова, но еще портреты, пейзажи, натюрморты и роспись по фарфору.

«Mr. Z»

Когда с 19 по 31 января Где Arts Square Gallery Сколько 300 рублей Подробнее

Для андеграундного художника, скульптора и татуировщика Виктора Забуги это уже вторая персональная выставка в родном Петербурге. Используя знак Зорро в ее названии, он тем самым придает атмосферу таинственности — какие именно работы и почему попадут в его кураторский отбор, пока не знает даже сам Виктор. А ему есть из чего выбрать: от наивных картин с котиками и оленями до стрит-арта и скульптур. Всего обещают около 50 работ последних лет, многие из которых публика не видела даже в соцсетях — художник чаще делиться в них тату, а не своей живописью. Все они будут про идентичность героя — мистера Z, скрывающегося под маской.

Открытие галереи «Мама»

Когда с 13 января Где «Изич» Сколько бесплатно Подробнее

В прошлом году «Изич» окончательно легитимировал расширение тусовочной карты города до Финбана: клуб на Арсенальной набережной стал чуть ли не главным танцевальным местом города. А теперь, объединив усилия с арт-комьюнити SWO, может превратиться и в важную для совриска локацию. На прошлой неделе тут с диджей-сетами из эмбиента и фолка и вечеринкой открылась галерея «Мама». Первый ее проект — персональная выставка художника и основателя объединения SWO Артема Брюхова. В своих работах он по заветам комьюнити исследует понятие искренности во всех ее проявлениях.

«Ностальгия. Среди шума и суеты»

Когда до 26 марта Где Abramova Gallery Сколько бесплатно Подробнее

Персональная выставка участника параллельной программы Manifesta и выпускника промышленной академии имени Штиглица и фонда ProArte Вадима Леухина — средоточие ностальгических зарисовок, легко опознаваемых благодаря схожести нашего детского опыта. Вот мальчик и девочка едят арбуз где-то прямо на бахчевой плантации, а вот подростки что-то внимательно рассматривают на водной глади, не выпуская из рук книгу.