Государственный Русский музей, Мраморный дворец

Миллионная ул., 5/1

СОЛОМОН РОССИН. «ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

1–31 МАРТА Россин — один из основных художников-представителей ленинградского нонконформизма 1960–1980-х гг. Впервые за 14 лет он покажет свои картины в России. В советское время художник создавал масштабные живописные полотна на темы, о которых не принято было говорить публично: о геноциде евреев во время Второй Мировой войны, о ссыльных в Сибири, о военных поселениях, советской провинции и пациентах психиатрических больниц. Живопись и графику Россина за 50 лет объединят для выставки в несколько тематических циклов.