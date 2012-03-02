Планы на весну: Выставки, балет, опера The Village составил гид по культурным событиям Петербурга на март, апрель и май.
Государственный Русский музей, Корпус Бенуа
НИКОЛАЙ ФЕШИН
Государственный Русский музей, Мраморный дворец
СОЛОМОН РОССИН. «ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
Музей истории Санкт-Петербурга
«КОТОМАНИЯ. КОШКИ В ГОРОДЕ»
Государственный Русский музей, Мраморный дворец
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВ
ЦИ «Невский, 8»
ЕКА ХАСКИ. HELLO, PASTA!
Музей и галереи современного искусства «Эрарта»
«(БЕЗ)УСЛОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ИСКУССТВО ПЕРМИ»
«Лофт Проект Этажи»
«ИСТОРИЯ НОВОЙ РОССИИ В ОБЪЯВЛЕНИЯХ»
Государственный Русский музей, Михайловский замок
«ЗНАМЕНИТЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ КАРЛ БРЮЛЛОВ»
Галерея Anna Nova
ВЛАД КУЛЬКОВ
Государственный Русский музей, Мраморный дворец
II ФОТОБИЕННАЛЕ РУССКОГО МУЗЕЯ. СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
Галерея «Протвор»
ЕВГЕНИЙ САМБОРСКИЙ
РОСФОТО
ФРАНКО ФОНТАНА
Государственный Эрмитаж
ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО. ИЗ СОБРАНИЯ СЕМЬИ ХУДОЖНИКА
ОПЕРА И БАЛЕТ
Михайловский театр,
КОНЦЕРТ К СТОЛЕТИЮ САВОНЛИННСКОГО ОПЕРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
Михайловский театр
БАЛЕТ «МНОГОГРАННОСТЬ. ФОРМЫ ТИШИНЫ И ПУСТОТЫ»
Мариинский театр
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА «МАРИИНСКИЙ»
Михайловский театр
НАТАЛЬЯ ОСИПОВА И МАРСЕЛО ГОМЕС В БАЛЕТЕ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Комментарии
Отлично! Большое спасибо за сборы в "кучу"
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