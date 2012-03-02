 

Государственный Русский музей, Корпус Бенуа
Инженерная ул., 4
Событие на сайте Русского музея

 

НИКОЛАЙ ФЕШИН
29 ФЕВРАЛЯ — 14 МАЯ

Выставка посвящена 130-летию со дня рождения художника-импрессиониста из Казани, большая часть жизни которого прошла в США. В Америке его считают представителем национальной школы, в то время как русский зритель увидит в его работах черты так называемого серовского модерна. На выставке покажут около 100 живописных и графических работ из собраний отечественных и зарубежных музеев и частных коллекций. После Санкт-Петербурга экспозиция отправится в Москву, Миннеаполис и Сиэтл.

 

Государственный Русский музей, Мраморный дворец
Миллионная ул., 5/1
Событие на сайте Look At Me

 

СОЛОМОН РОССИН. «ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
1–31 МАРТА

Россин — один из основных художников-представителей ленинградского нонконформизма 1960–1980-х гг. Впервые за 14 лет он покажет свои картины в России. В советское время художник создавал масштабные живописные полотна на темы, о которых не принято было говорить публично: о геноциде евреев во время Второй Мировой войны, о ссыльных в Сибири, о военных поселениях, советской провинции и пациентах психиатрических больниц. Живопись и графику Россина за 50 лет объединят для выставки в несколько тематических циклов.


 

Музей истории Санкт-Петербурга
Петропавловская крепость, Комендантский дом
Событие на сайте музея

 

«КОТОМАНИЯ. КОШКИ В ГОРОДЕ»
1 МАРТА — 29 АПРЕЛЯ

Выставочный зал Иоанновского равелина не отстает от трендов. Главными героями новой экспозиции здесь станут кошки. Старинные почтовые карточки из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга, работы городских фотографов, живопись, графика, объекты декоративно-прикладного искусства — все экспонаты выставки посвящены петербургским котам. Значительную часть экспозиции составляют сентиментальные открытки со сценками из кошачьей жизни и котятами в окружении цветов, в корзинках, играющих с клубками.

 

Государственный Русский музей, Мраморный дворец
Миллионная ул., 5/1
Событие на сайте музея

 

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВ
1 МАРТА — 9 МАЯ

На выставке покажут 33 живописных произведения, посвященных русскому Северу, а также около 100 графических работ заслуженного художника России. Вячеслав Михайлов соединяет классику с постмодернизмом, реалистическое направление и абстракцию. В своих картинах художник использует песок, битум, пластмассу, клей, мешковину. В одном из интервью он как-то пошутил, что лучший подарок для него — рулон рубероида. Работы Михайлова хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, частных коллекциях в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. 

 

ЦИ «Невский, 8»
Невский пр., 8
Событие на сайте Look At Me

 

ЕКА ХАСКИ. HELLO, PASTA!
2–31 МАРТА

Петербургская художница с финским псевдонимом Ека Хаски работает в жанре doodle art: делает детские иллюстрации, создает трогательные коллажи из макарон, оформляет книги, участвует в интерактивных проектах для детей. Ее персонажи — милые и примитивные существа: веселые усачи, черничный йогурт, макаронные облака в полосатых носках. На выставке Hello, Pasta! она покажет свои картины из продуктов.


 

Музей и галереи современного искусства «Эрарта»
29-я линия В. О., 2а
Событие на сайте Look At Me

 

«(БЕЗ)УСЛОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ИСКУССТВО ПЕРМИ»
2 МАРТА — 8 АПРЕЛЯ

Выставка проходит в рамках проекта «Россия в Эрарте», представляющего региональную культуру в петербургском музее. Пермское искусство уже не раз показывали в Петербурге по инициативе Марата Гельмана, в чьих амбициозных планах сделать Пермь столицей современного искусства России. В нынешней выставке участвуют 11 молодых художников и 3 представителя «наивного искусства» 1970–1990-х гг. Их живопись, скульптура и инсталляции интерпретируют повседневную жизнь и многообразие ее несоединимых аспектов.

 

«Лофт Проект Этажи»
Лиговский пр., 74
Событие на сайте Look At Me

 

«ИСТОРИЯ НОВОЙ РОССИИ В ОБЪЯВЛЕНИЯХ»
14–28 МАРТА

Через объявления в бесплатной газете «Реклама Шанс» за последние 20 лет воссоздана эпоха после развала Советского Союза. Глобальные перемены, произошедшие в стране, преподносятся сквозь призму частной жизни, мимолетных привычек и сокрушенных амбиций. Образ жизни и мышления 1990-х — начала 2000-х отражается в архивных выпусках газеты, которые сопровождают «интерактивные иллюстрации».


 

Государственный Русский музей, Михайловский замок
Садовая ул., 2
Событие на сайте музея

 

«ЗНАМЕНИТЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ КАРЛ БРЮЛЛОВ»
15 МАРТА — 20 МАЯ

На выставке покажут 61 работу академического живописца из собрания Русского музея. Графические и живописные зарисовки Карла Брюллова, вошедшие в экспозицию, посвящены Италии. Помимо знаменитых полотен, в Михайловском замке выставят «Итальянский альбом», состоящий из 33 жанровых картин. Его продемонстрируют публике впервые, многие из работ прежде были неизвестны даже специалистам.


 

Галерея Anna Nova
ул. Жуковского, 28
Событие на сайте АРТГИД

 

ВЛАД КУЛЬКОВ
16 МАРТА — 10 АПРЕЛЯ

Графика и скульптура Влада Кулькова неразрывно связана с органикой: абстрактные объекты и рисунки напоминают не то внутренние органы, не то коконы, укрывающие инопланетных существ. Уроженец латвийского города Лиепая, Влад Кульков — один из самых востребованных в Петербурге молодых художников. Он несколько раз принимал участие в фестивале «Современное искусство в традиционном музее» Института «Про Арте», его работы выставлялись на основных городских смотрах молодого искусства.


 

Государственный Русский музей, Мраморный дворец
Миллионная ул., 5/1
Событие на сайте Русского музея

 

II ФОТОБИЕННАЛЕ РУССКОГО МУЗЕЯ. СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
21 МАРТА — 27 МАЯ

Фотобиеннале Русского музея демонстрирует состояние современной российской фотографии: как профессиональной, так и любительской. Работы, вошедшие в экспозицию, несколько месяцев отбирали эксперты из отделов Русского музея. Фотографии-победители станут частью постоянной коллекцию музея. Помимо экспертного совета, лучшие работы смогут выбрать зрители, проголосовав за них лично или в интернете.


 

Галерея «Протвор»
Итальянская ул., 14/16, кв. 40
Событие на сайте АРТГИД

 

ЕВГЕНИЙ САМБОРСКИЙ
22 МАРТА — 30 ИЮНЯ

Молодой украинский художник изображает зловещий природный мир, заключенный в аккуратную стерильную оболочку. Евгений Самборский утверждает, что его работы (объекты, живопись, видео) основаны на наблюдении за окружающей средой и поведением человека. В серии «Поиски», созданной специально для галереи «Протвор», Самборский пытается найти на земле свою зону комфорта.


 

РОСФОТО
Большая Морская ул., 35
Событие на сайте РОСФОТО

 

ФРАНКО ФОНТАНА
13 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ

В РОСФОТО покажут ретроспективу работ, созданных итальянским фотографом с 1970 по 2007 год. В объективе Франко Фонтаны — колоритные сельские пейзажи, которые мастер превращает почти в абстракции, близкие к цветовым полям Марка Ротко и Барнетта Ньюмана. Язык цвета и формы в работах Фонтаны особенно выделялся на фоне традиционных черно-белых классических изображений, главенствовавших в мире художественной фотографии в период расцвета его карьеры. Фонтана сотрудничал с Time Life и Vogue USA, а также снимал для рекламных кампаний Fiat, Volkswagen, Sony, Volvo, Canon, Kodak и других.

 

Государственный Эрмитаж
Дворцовая пл., 2

 

ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО. ИЗ СОБРАНИЯ СЕМЬИ ХУДОЖНИКА
19 МАЯ — 19 АВГУСТА

Джорджо де Кирико — основоположник направления метафизической живописи. Композиционно неустойчивые и контрастные по колориту сюжеты, наполненные символическими деталями, которые не укладываются в рамки обыденной логики, послужили одним из важнейших ориентиров для сюрреалистов, а позже стали востребованны в крупнейших музеях современного искусства и частных собраниях. В Эрмитаже покажут работы из архивов семьи итальянского художника.

 

 

ОПЕРА И БАЛЕТ

 

Михайловский театр,
пл. Искусств, 1
Событие на сайте театра 

 

КОНЦЕРТ К СТОЛЕТИЮ САВОНЛИННСКОГО ОПЕРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
6 МАРТА

Всемирно известный оперный фестиваль впервые устраивает зарубежные гастроли. В Финляндии он выступает ежегодно: летом во дворе крепости Олавинлинна устраивают зрительный зал на 2 264 места. В Петербурге выступление пройдет в более академичном формате. Программа концерта в Михайловском включает фрагменты из опер «Волшебная флейта», «Дон Карлос», «Макбет», «Мадам Баттерфляй», «Турандот», «Летучий голландец», «Кармен», «Борис Годунов».

 

Михайловский театр
пл. Искусств, 1
Событие на сайте Look At Me

 

БАЛЕТ «МНОГОГРАННОСТЬ. ФОРМЫ ТИШИНЫ И ПУСТОТЫ» 
21, 22, 24 МАРТА﻿
15, 16, 17 МАЯ﻿

Балет, посвященный Баху, Начо Дуато создал в 1999 году для театра города Веймара, где композитор некоторое время жил и работал. В танце воплощены фрагменты 22 произведений композитора, тематически складывающиеся в его биографию. Спектакль сразу принёс своему создателю престижную балетную премию Benois de la Dance. Впервые в истории спектакль пройдет в сопровождении оркестра, а не под фонограмму.


 

Мариинский театр
Театральная пл., 1
Программа фестиваля на сайте театра

 

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА «МАРИИНСКИЙ»
22 МАРТА — 1 АПРЕЛЯ

В этом году Мариинский театр примет на своей сцене премьеров Королевского балета Великобритании Алину Кожокару и Йохана Кобборга (главные партии в «Сильфиде») и приму Большого театра Светлану Захарову (партия Никии в «Баядерке»). В рамках фестиваля состоится премьера спектакля «Юноша и смерть». Отдельный вечер будет посвящен одноактным балетам с участием Дианы Вишневой. Фестиваль завершится гала-концертом звезд мирового балета.


 

Михайловский театр
пл. Искусств, 1
Событие на сайте театра

 

НАТАЛЬЯ ОСИПОВА И МАРСЕЛО ГОМЕС В БАЛЕТЕ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
19, 22 АПРЕЛЯ

Наталья Осипова, перешедшая в труппу Михайловского театра в декабре 2011 года, дебютирует в знаковой для каждой балерины партии Одетты-Одиллии. Ее партнером в «Лебедином озере» станет уроженец Бразилии Марсело Гомес — премьер Американского театра балета. Специально для участия в этой постановке он приедет в Петербург.