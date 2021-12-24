«Нельсон Совин»: почему открылись в месте, которое не понравилось, и придумали название в шутку
Алексей Кадочников пять лет работал в кофейной индустрии, но в один момент потерял к ней интерес и перешел в барную. Сначала работал на Jaws, а затем, в 2016 году, с Александром Красноносом основал «Нельсон Совин» — крафтовый бар, у которого на Хохрякова каждый теплый вечер собирается шумная толпа. The Village Екатеринбург пообщался с Алексеем о том, что в баре стало больше пива с нетипичными вкусами, и оправдано ли их считают снобами.
Алексей Кадочников пять лет работал в кофейной индустрии, но в один момент потерял к ней интерес и перешел в барную. Сначала работал на Jaws, а затем, в 2016 году, с Александром Красноносом основал «Нельсон Совин» — крафтовый бар, у которого на Хохрякова каждый теплый вечер собирается шумная толпа. The Village Екатеринбург пообщался с Алексеем о том, что в баре стало больше пива с нетипичными вкусами, и оправдано ли их считают снобами.
Как бариста решился открыть свой бар
Я пришел в барную индустрию почти 10 лет назад, когда мне надоел кофе. До этого много лет работал бариста в «Кофе Хаусе», где на обучениях научился органолептике (метод определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. — Прим. ред.), научился рассказывать о напитках, объяснять их вкус с помощью подбора синонимов. В общем, получил хорошую базу знаний, которая помогла в будущем и работе в баре. Затем я стал менеджером Coffee Project в Кольцово, а по выходным подрабатывал барменом в The Yankee Bar, потому что уже начал терять интерес к кофейным напиткам.
К 2014 году я получил уже достаточно большой управленческий опыт в кофейной индустрии, поэтому присоединился к команде Jaws. Это случилось через два месяца после открытия Jawsspot на Тургенева, который стал первым пивным боттлшопом в Екатеринбурге. Вместе с командой мы работали над созданием стиля пивоварни Jaws, проводили лекции и мероприятия на базе Jawsspot и постепенно собрали вокруг себя первое городское комьюнити людей, которые интересуются крафтовым пивом. Здесь же я познакомился с коллегами из баров в других городах, различными локальными пивоварами и владельцами крафтовых производств.
Со временем я почувствовал, что и в Jaws достиг своего потолка, поэтому задумался об открытии собственного заведения. Долгое время метался: бар или кофейня, в Екатеринбурге или где-то на юге. Но в итоге мы с Александром Красноносом решили открыть бар, пригласили Ростислава Крымова и вместе быстро собрали мощное комьюнити.
Работа над баром началась с того, что мы просто ходили по городу и искали для него место. Было несколько критериев для спота: неконфликтные жильцы дома, классные бизнесы рядом, а еще расположение в центре. Я до сих пор считаю, что пока открывать общепит в спальном районе Екатеринбурга — это гиблое дело. Даже в Москве хорошие районные бары стали появляться только последние несколько лет — например, в 2018 на Соколе открылся бар Galaxy, который по качеству ассортимента не уступает тем, что находятся в центре. В Екатеринбург эта тенденция придет еще не скоро, но развитию индустрии в этом направлении помогает пандемия, потому что горожанам меньше хочется выезжать из дома и появляется запрос на заведения в пределах своего района.
Мы обещали открыться осенью и едва смогли сдержать слово — открылись в последний день ноября 2016 года, а за пять часов до вечеринки еще убирали строительную пыль
Окончательное решение открыться на Хохрякова приняли, когда увидели локацию в теплое время: большой трафик пешеходов с Малышева, рядом офисы и недавно открывшийся рядом Engels. Сейчас этот участок Хохрякова называют гастрономической улицей Екатеринбурга, но я с этим не согласен — здесь работает только пара заведений и не кипит жизнь, как на аналогичных улицах в столице.
Внешне так не кажется, но многие старые здания на Хохрякова в ужасном состоянии: у нас во дворе большими кусками отваливается штукатурка с фасада, а у соседних домов прогнили деревянные перекрытия между этажами. Вместе с жильцами дома, в котором находится бар, мы писали обращения в администрацию на счет капитального ремонта, но недавно оказалось, что мы в планах стоим не раньше 2040 года.
Когда мы определились с локацией, то начали ремонт. При обустройстве мы ориентировались на интерьеры европейских баров. По-моему, опираться на опыт российских заведений глупо, это заранее лишает заведение потенциала. Да и в целом в любом месте меня всегда больше привлекала атмосфера, а не интерьер. Поэтому для собственного бара хотел сделать максимально аскетичное пространство, но сплотить вокруг него сильное сообщество — думаю, что все это осуществилось.
Ремонт бара затянулся на восемь месяцев, потому что для всей команды это был первый опыт подобных работ. Но мы основательно подошли к выбору техники и мебели, именно поэтому за пять лет единственное, что приходилось чинить или заменять, это дверные ручки. Мы обещали открыться осенью и едва смогли сдержать слово — открылись в последний день ноября 2016 года, а за пять часов до вечеринки еще убирали строительную пыль. На момент открытия мы даже не успели поставить пиво в холодильник, второй этаж еще был не доделан, и только летом 2017 года мы перестали жить в состоянии ремонта.
Первая команда «Нельсон Совин» сложилась из бывших сотрудников Jaws. В ней было шесть человек, и мы с сооснователями бара Сашей, Ростиславом, Кариной, Даниилом одновременно занимались менеджерскими задачами и стояли за барной стойкой. До сих пор костяк остается прежним — даже бухгалтер не менялся. Только скоро после открытия Ростислав переехал в Москву и оставил на мне задачи по организации мероприятий и ведение соцсетей, для последнего в команде позже появился SMM-специалист. Всего в «Нельсон Совине» сейчас работает 10 человек и еще есть около пяти знакомых, которых дополнительно привлекаем на некоторые смены в выходные и праздники.
Как выбирают ассортимент бара вместе с посетителями
Для названия бара мы выбрали наименование хмеля, который вывели в новозеландском городе Нельсон. Тем не менее название ассоциируется и с вином, а один из самых частых запросов в гугле: «Кто такой Нельсон Совин». Мы выбрали такое название намеренно — чтобы пошутить, немного путать горожан и вызывать к себе интерес. Для меня работа без концепции — все равно что жизнь без цели. Уже на этапе планирования заведения мы построили в голове не только визуальную, но и смысловую концепцию «Нельсон Совин».
Во-первых, сразу хотели, чтобы у бара была функция третьего места, где могут собираться местные сообщества, любой может провести мероприятие или просто поработать за ноутбуком. После того, как я впервые посмотрел нашу будущую локацию на Хохрякова, где сначала был магазин одежды Baltman, то решил, что здесь мы точно не откроемся, потому что мне не понравился второй этаж. В 2015 году я подумал, что он экономически не выгодный и на нем нужно либо делать вторую барную стойку, либо продвигать зону через специальные активности и мероприятия. В итоге мы все же открылись именно на Хохрякова и пошли по второму сценарию: теперь тут проводятся лекции, мероприятия, выставки, записи подкастов, раньше даже проходили планерки «Самиздата».
Пандемия очень сильно повлияла на сам настрой горожан: они чаще начали покупать в баре что-то навынос, чтобы не оставаться, а выпить уже дома. Когда мы заметили, что люди меньше стали тусоваться, то начали работать над образовательными мероприятиями, чтобы и привлечь новую аудиторию, и создать новые поводы прийти к нам для старой. Например, совместно с «Географом» проводили лекции о сакральном смысле медовухи. По будням мы закрываем второй этаж для посетителей, чтобы они не рассредоточились и не казалось, что в баре никого нет. А по выходным этот этаж дает дополнительные места и выручает при большом потоке гостей.
Один из самых частых запросов в гугле: «Кто такой Нельсон Совин»
Во-вторых, важной частью концепции бара сразу стал селект лучших отечественных пивоварен и крутых иностранных предложений. Некоторые производители часто предлагают взять не самое вкусное пиво с обоснованием «для широкого ассортимента». Я этого совсем не понимаю: мы не храним пиво, а продаем, поэтому берем в бар только лучшее по нашему мнению и не соглашаемся на что-то только для заполнения полок, именно поэтому у нас на них ничего не задерживается. Мы выбираем пиво либо по рейтингу в приложении Untappd, где любители пива чекинятся в разных барах и оставляют отзывы о том, что попробовали, либо по результатам дегустаций. Раз в неделю мы собираем команду из постоянников, чтобы попробовать новинки разных пивоварен, которые нам бесплатно отправили на дегустацию, оценить их, а затем решить, стоит ли нам заказывать партию в бар.
В какой-то момент некоторые поставщики начали на меня обижаться: я мог взять пробники, а потом забыть отписаться о том, понравилось ли пиво. Поэтому мы с компанией дегустаторов начали делиться результатами дегустаций в приложении: если пиво оказалось плохим, то производители нам даже не пишут на счет поставок, а если хорошим, я сам сразу заказываю. Какие-то редкие сорта из Европы или Америки вообще могут быть представлены парой банок. Мы называем это «чемоданными поставками»: если узнаем, что кто-то из друзей отправится в путешествие, то просим привезти оттуда несколько банок пива для дегустации в баре.
Про обвинение в пивном снобизме
Как и в большинстве заведений, у нас есть сезонность: в теплое время года народу всегда в два раза больше, чем в холодное. У нас очень разнообразная аудитория, и среди посетителей есть те, кто давно находится в пивной индустрии города, творческое комьюнити — из-за близости маршрута «Стенограффии» и кучи арт-объектов вокруг, а еще креативное комьюнити — резиденты «ячеек F» в Доме Уралоблсовета.
С самого открытия некоторые считают нас снобами и думают, что здесь собираются люди в шарфах через плечо, пьют пиво из бокалов и обсуждают органолептику напитка. Мне кажется, что такое мнение устраняется после посещения любого из наших мероприятий, где у нас нет ограничений по формату — мы поддерживаем любое предложение. Да и какие из нас снобы — в ноябре у нас пользовалось большим спросом «Жигулевское», которое мы наливали исключительно в большие кружки. Мы поставили его на одном из кранов в честь 140-летия Жигулевского пивоваренного завода. Я даже подарил бутылку их пива швейцарскому художнику, который приезжал в город в рамках Уральской биеннале. Наш снобизм может проявляться в одном — можем язвительно пошутить, если посетитель будет рассказывать что-то совсем неправильное про напиток, при этом убеждая всех в том, что он прав, а мы не шарим.
Про популярность пива без пивного вкуса
С 2016 года индустрия крафтовых баров в городе кардинально изменилась. Если в момент открытия «Нельсона» в Екатеринбурге не было подобных заведений с большим выбором крафтовых напитков, то теперь их десятки, например, после нас открылись «Опыт» и «Географ». Меня лично несколько раз просили составить карту крафтового пива в заведениях города, хотя раньше в них всегда были только винные карты. Тем не менее в последнее время новые барные места совсем перестали появляться в городе. За последний год есть только три исключения: проект «Практика», который работал все лето, а затем закрылся, первая сидрерия Hasta Manana и недавно открывшийся бар «Салют» на месте «Папы Карло» на Толмачева. Развитие крафтовых баров замедлилось не только в Екатеринбурге, но и в целом в стране из-за коронавируса и ограничений в режиме работы. Страх открывать новые места оправданный: нет никаких прогнозов о том, что ждет нашу индустрию.
С начала пандемии одни зарубежные поставки оборвались, а стоимость доставки из крутых скандинавских пивоварен увеличилась так сильно, что если раньше мы могли поставить на кран шведское пиво по цене 400 рублей за 0,5 литра, то теперь оно же стоит 1 000 рублей. Я бы сам не стал отдавать столько денег за стакан пива, поэтому пока его нет в нашем ассортименте. Мы заменили большинство зарубежных видов пива отличными альтернативами от локальных производителей. Поэтому, если раньше импортное и отечественное пиво были у нас в одинаковом процентном соотношении, то сейчас 70 % ассортимента — из российских пивоварен, причем большое количество именно с Урала.
Наш ассортимент подстраивается под запросы аудитории. Например, сейчас в баре больше пива без пивного вкуса: если при открытии в «Нельсон Совине» было два крана сидра и очень редко появлялась медовуха, то теперь сидра в два раза больше, а медовуха регулярно есть в наличии. Эта тенденция отслеживается не только у нас, но и в других заведениях страны. В нашем баре появляется все больше предложений для тех, кто не любит пиво. Например, у нас есть хендмейд газировка и комбуча для того, чтобы те, кто не пьет алкоголь, чувствовали себя комфортно в баре.