«Нельсон Совин»: почему открылись в месте, которое не понравилось, и придумали название в шутку

Как бариста решился открыть свой бар

Я пришел в барную индустрию почти 10 лет назад, когда мне надоел кофе. До этого много лет работал бариста в «Кофе Хаусе», где на обучениях научился органолептике (метод определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. — Прим. ред.), научился рассказывать о напитках, объяснять их вкус с помощью подбора синонимов. В общем, получил хорошую базу знаний, которая помогла в будущем и работе в баре. Затем я стал менеджером Coffee Project в Кольцово, а по выходным подрабатывал барменом в The Yankee Bar, потому что уже начал терять интерес к кофейным напиткам.

К 2014 году я получил уже достаточно большой управленческий опыт в кофейной индустрии, поэтому присоединился к команде Jaws. Это случилось через два месяца после открытия Jawsspot на Тургенева, который стал первым пивным боттлшопом в Екатеринбурге. Вместе с командой мы работали над созданием стиля пивоварни Jaws, проводили лекции и мероприятия на базе Jawsspot и постепенно собрали вокруг себя первое городское комьюнити людей, которые интересуются крафтовым пивом. Здесь же я познакомился с коллегами из баров в других городах, различными локальными пивоварами и владельцами крафтовых производств.

Со временем я почувствовал, что и в Jaws достиг своего потолка, поэтому задумался об открытии собственного заведения. Долгое время метался: бар или кофейня, в Екатеринбурге или где-то на юге. Но в итоге мы с Александром Красноносом решили открыть бар, пригласили Ростислава Крымова и вместе быстро собрали мощное комьюнити.

Работа над баром началась с того, что мы просто ходили по городу и искали для него место. Было несколько критериев для спота: неконфликтные жильцы дома, классные бизнесы рядом, а еще расположение в центре. Я до сих пор считаю, что пока открывать общепит в спальном районе Екатеринбурга — это гиблое дело. Даже в Москве хорошие районные бары стали появляться только последние несколько лет — например, в 2018 на Соколе открылся бар Galaxy, который по качеству ассортимента не уступает тем, что находятся в центре. В Екатеринбург эта тенденция придет еще не скоро, но развитию индустрии в этом направлении помогает пандемия, потому что горожанам меньше хочется выезжать из дома и появляется запрос на заведения в пределах своего района.

Мы обещали открыться осенью и едва смогли сдержать слово — открылись в последний день ноября 2016 года, а за пять часов до вечеринки еще убирали строительную пыль

Окончательное решение открыться на Хохрякова приняли, когда увидели локацию в теплое время: большой трафик пешеходов с Малышева, рядом офисы и недавно открывшийся рядом Engels. Сейчас этот участок Хохрякова называют гастрономической улицей Екатеринбурга, но я с этим не согласен — здесь работает только пара заведений и не кипит жизнь, как на аналогичных улицах в столице.

Внешне так не кажется, но многие старые здания на Хохрякова в ужасном состоянии: у нас во дворе большими кусками отваливается штукатурка с фасада, а у соседних домов прогнили деревянные перекрытия между этажами. Вместе с жильцами дома, в котором находится бар, мы писали обращения в администрацию на счет капитального ремонта, но недавно оказалось, что мы в планах стоим не раньше 2040 года.

Когда мы определились с локацией, то начали ремонт. При обустройстве мы ориентировались на интерьеры европейских баров. По-моему, опираться на опыт российских заведений глупо, это заранее лишает заведение потенциала. Да и в целом в любом месте меня всегда больше привлекала атмосфера, а не интерьер. Поэтому для собственного бара хотел сделать максимально аскетичное пространство, но сплотить вокруг него сильное сообщество — думаю, что все это осуществилось.

Ремонт бара затянулся на восемь месяцев, потому что для всей команды это был первый опыт подобных работ. Но мы основательно подошли к выбору техники и мебели, именно поэтому за пять лет единственное, что приходилось чинить или заменять, это дверные ручки. Мы обещали открыться осенью и едва смогли сдержать слово — открылись в последний день ноября 2016 года, а за пять часов до вечеринки еще убирали строительную пыль. На момент открытия мы даже не успели поставить пиво в холодильник, второй этаж еще был не доделан, и только летом 2017 года мы перестали жить в состоянии ремонта.

Первая команда «Нельсон Совин» сложилась из бывших сотрудников Jaws. В ней было шесть человек, и мы с сооснователями бара Сашей, Ростиславом, Кариной, Даниилом одновременно занимались менеджерскими задачами и стояли за барной стойкой. До сих пор костяк остается прежним — даже бухгалтер не менялся. Только скоро после открытия Ростислав переехал в Москву и оставил на мне задачи по организации мероприятий и ведение соцсетей, для последнего в команде позже появился SMM-специалист. Всего в «Нельсон Совине» сейчас работает 10 человек и еще есть около пяти знакомых, которых дополнительно привлекаем на некоторые смены в выходные и праздники.