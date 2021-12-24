12 новых детских книг

«Я — Мисс Никто»

Автор: Тэмсин Уинтер

Издательство «Поляндрия» Возраст 12+ Подробнее

Розалинд всегда молчит — в школе, в магазине, с незнакомцами. Она хочет говорить и отвечать на вопросы, слова копятся в ее голове, однако девочка не может произнести ни слова. Сначала все считают, что дело в застенчивости, а затем Розалинд ставят диагноз «селективный мутизм». В средней школе жизнь героини становится кошмаром: друзей нет, одноклассники над ней издеваются, а она даже не может ответить. Тогда она заводит онлайн-дневник, в котором рассказывает о травле в школе.