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Книги24 декабря 2021

12 новых детских книг Рассказываем, что читать в праздники

12 новых детских книг
АвторЕлена Барковская
РедакторАня Кузнецова

«Нелли Блай — леди Сенсация»

Автор: Лучана Чимино

Издательство

«КомпасГид»

Возраст

8+

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Воодушевляющий комикс о знаменитой журналистке Нелли Блай. Она жила в то время, когда уделом женщины считалась забота о доме и детях. Это не помешало ей устроиться на работу сначала в местную газету, а затем — в The New York World. Журналистка написала много репортажей, самый известный из них рассказывает о жестоком обращении с женщинами в психиатрических клиниках. Чтобы написать текст, Блай симулировала симптомы психического расстройства и пробыла в больнице десять дней.

«Чашка»

Автор: Ребекка Янг

Издательство

«Поляндрия»

Возраст

3+

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Несмотря на простоту сюжета (маленький мальчик собирает вещи и садится в лодку, потому что вынужден покинуть родной дом), в книге раскрывается сразу несколько тем: поиск себя, память о своих корнях, а также осознание того, что их можно пустить в новом месте. Иллюстрации тонко передают меланхоличное повествование, настраивая юных читателей на размышления.

«Ульф и тайна новенькой»

Автор: Таня Эш

Издательство

«Бумкнига»

Возраст

6+

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Смешной комикс о детях, которые решили стать детективами. Правда, настоящих дел у них не было, пока в их класс не пришла новая девочка. Ее родители не похожи на других взрослых, и ребята, найдя первую улику, начинают свое расследование.

«Я — Мисс Никто»

Автор: Тэмсин Уинтер

Издательство

«Поляндрия»

Возраст

12+

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Розалинд всегда молчит — в школе, в магазине, с незнакомцами. Она хочет говорить и отвечать на вопросы, слова копятся в ее голове, однако девочка не может произнести ни слова. Сначала все считают, что дело в застенчивости, а затем Розалинд ставят диагноз «селективный мутизм». В средней школе жизнь героини становится кошмаром: друзей нет, одноклассники над ней издеваются, а она даже не может ответить. Тогда она заводит онлайн-дневник, в котором рассказывает о травле в школе.

«Как Флип затопил весь мир»

Автор: Адам Стоуэр

Издательство

«Мелик-Пашаев»

Возраст

2+

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История о рассеянном ребенке для самых маленьких читателей. Флип так забывчив, что порой приходит домой без штанов. Однажды он устраивает всемирный потоп, потому что забывает перекрыть воду. Осознав, что люди, звери и птицы потеряли жилье, Флип решает все исправить.

«Семь чудес Древнего мира»

Автор: Люси Катью

Издательство

«Манн, Иванов и Фербер»

Возраст

4+

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Поп-ап-книга для малышей, иллюстрации которой показывают то висячие сады Семирамиды, то колонны храма Артемиды. Живые картинки дополняют факты о чудесах света, рассказывая, из чего вырезали статую Зевса и какие фрагменты сохранились от мавзолея в Галикарнасе.

«Под созвездием Бродячих Псов»

Автор: Лилия Волкова

Издательство

«Абрикобукс»

Возраст

8+

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Книга Лилии Волковой переносит читателя из зимы в лето — южный маленький городок, куда Сашка приехал на две недели с родителями. Мальчик сразу обращает внимание на Летку, которая ухаживает за бездомными животными. У детей завязывается дружба, но вскоре Сашка уезжает обратно домой. Это не конец, а только начало истории о дружбе, случайностях, отношениях с родителями и, конечно, собаках.

«Боги, герои и Ко. Мифы и легенды Древней Греции»

Автор: Джеймс Дэвис

Издательство

«Лабиринт Пресс»

Возраст

6+

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Книга познакомит детей с героями и мифами Древней Греции, Олимпом и ее обитателями. Текст устроен так, что факты об Античности смешиваются с мифами, которые оформлены в виде комиксов.

«Живая энциклопедия WOW! Растения»

Издательство

Devar

Возраст

6+

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Растения в этой книге оживают: достаточно поднести к страницам смартфон, и можно увидеть, как венерина мухоловка хватает добычу, как насекомые попадают в ловушку непентеса крылатого, а плод дуриана раскалывается на части. Те, кто предпочитает не только смотреть, но и читать, найдут в книге массу разной информации о древних, хищных и плодовых растениях.

«Пингвикинги»

Автор: Антон Соя

Издательство

«Росмэн»

Возраст

5+

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История о том, что мы не можем стать тем, кем не являемся, но в силах совершать несвойственные нам поступки, которые считаем важными. Пингвин Пиня решил стать викингом: он носит кастрюлю на голове вместо шлема и называет себя Эриком Стукнутым. Чтобы почувствовать себя настоящим воином, Пиня отправляется в поход — завоевывать остров в Исландии.

«Мифические существа из сказок и легенд всего мира».

Авторы: Байрон и Милли Мортимер

Издательство

«Манн, Иванов и Фербер»

Возраст

6+

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В книге сталкиваются два мира: детский, в котором все верят в чудеса, и взрослый, где доверяют только доказательствам. Профессор Байрон и его дочь Милли отправляются в путешествие по разным странам, чтобы собрать сказания о мифических существах. Так думает профессор, но Милли хочет найти чудесных зверей. Она берет с собой специальный фонарик, с помощью которого рассчитывает увидеть то, что незаметно человеческому взгляду.

«Фермерские рынки мира. Кругосветное путешествие»

Автор: Мария Бахарева, Аня Десницкая

Издательство

«Самокат»

Возраст

8+

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Книга посвящена рынкам разных городов мира: тому, что на них можно купить, какие места искать, где попробовать морских ежей, а где — жареных сверчков. Через рыночную культуру авторы показывают не только особенности торговли, но и традиции разных стран.

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