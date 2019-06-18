Открытие киоска «Шувакиш» в Ельцин Центре с летним показом и эко-картами Уральская винтажная лавка нашла новое место
Винтажная лавка «Шувакиш» анонсировала открытие новой точки в Ельцин Центре. Как сообщил The Village один из представителей «Шувакиша» Никита Литвиненко, коллекционеры одежды со всего мира откроют свой киоск в «Паблик Маркете» 21 июня.
Вещи собирали полгода — в коллекцию вошли летние футболки, кепки и шорты для парней и девушек. На открытии будет специальная коллекция вещей, найденных в Египте, а также модный показ с главными вещами из нового ассортимента, который начнется в 19:00.
На открытии будут раздавать эко-карты киоска «Шувакиш». Чтобы получить ее, нужно сфотографировать киоск, выложить его в сторис в Инстаграме, отметив @shoovakish и зайти на открытие со старой пластиковой картой — помощью винтажной магии представители лавки превратят ее в свой скидочный пропуск.
Напомним, что ранее винтажная лавка «Шувакиш» располагалась в кинотеатре «Колизей» и была вынуждена выехать оттуда после закрытия здания.
Источник: «Шувакиш»