Стать участником арт-резиденции My Generation Ural Проект Юлии Шаркиной собирает творческий лагерь для взрослых под Екатеринбургом
С 1 по 6 июля проект Юлии Шаркиной My Generation проведет арт-резиденцию под Екатеринбургом. Отобранный участники будут ежедневно заниматься реализацией собственного проекта или для примут участие в коллективном проекте работе.
Напомним, что раньше The Village рассказывал, как устроено модельное агенство My Generation, полностью состоящее из не-моделей — в нем можно встретить полных и пожилых людей, а также парней и девушек с множеством проколов и татуировками на лице.
источник: My Generation