Стать участником арт-резиденции My Generation Ural

С 1 по 6 июля проект Юлии Шаркиной My Generation проведет арт-резиденцию под Екатеринбургом. Отобранный участники будут ежедневно заниматься реализацией собственного проекта или для примут участие в коллективном проекте работе.

По словам Шаркиной, программа мероприятий будет полностью зависеть от той компании, которая соберется, и от возможностей и желаний каждого из участников. Организаторы сделали открытую форму регистрации, чтобы все могли познакомиться друг другом заранее. Организатор оставляет за собой право отказать участнику в резиденции по своему личному усмотрению.

Участники на неделю поселятся в усадьбе «Заозерье» в 110 километрах от Екатеринбурга. Оставить свою заявку на участие в арт-резиденции можно по ссылке, прием заявок закроется в понедельник, 24 июня.

Напомним, что раньше The Village рассказывал, как устроено модельное агенство My Generation, полностью состоящее из не-моделей — в нем можно встретить полных и пожилых людей, а также парней и девушек с множеством проколов и татуировками на лице.