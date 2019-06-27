Гриль-фестиваль в честь годовщины бара «Географ»

29 июня в Екатеринбурге пройдет гриль-фестиваль в честь первой годовщины открытия бара «Географ». Вместе с баром «Сплетни» повара будут готовить бургеры, креветки и стейки на гриле.

С 12:00 и до последнего гостя в барах появится особые блюда и напитки — в «Сплетнях» будут готовить коктейли на основе пива за 250 рублей и сыграют в мини-гольф, а в «Географ» приедут новые сорта из разных стран мира и появится гриль-меню с блюдами за 250 рублей. Напротив «Географа» будет выстроена барбекю зона, сцена для музыкантов и диджеев, а так же приедет мобильный бар.