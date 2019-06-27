Новости27 июня 2019
Гриль-фестиваль в честь годовщины бара «Географ» Мероприятия пройдут одновременно в «Географе» и «Сплетнях»
29 июня в Екатеринбурге пройдет гриль-фестиваль в честь первой годовщины открытия бара «Географ». Вместе с баром «Сплетни» повара будут готовить бургеры, креветки и стейки на гриле.
С 12:00 и до последнего гостя в барах появится особые блюда и напитки — в «Сплетнях» будут готовить коктейли на основе пива за 250 рублей и сыграют в мини-гольф, а в «Географ» приедут новые сорта из разных стран мира и появится гриль-меню с блюдами за 250 рублей. Напротив «Географа» будет выстроена барбекю зона, сцена для музыкантов и диджеев, а так же приедет мобильный бар.
Цитаты из меню:
Альтернативные стейки на углях с салатом и армянской питой — 300 рублей
Бургер Джек Дэниелс с салатом — 300 рублей
Линчбургский лимонад — 300 рублей
Сангрия — 250 рублей
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