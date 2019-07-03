На Плотинке в частном особняке запустили галерею с работами молодых художников Официально «Резиденция» анонимного мецената откроется только в День города
В Екатеринбурге на улице Горького, 4д открылась новая частная галерея «Резиденция». Как сообщает корреспондент The Village, ее решил открыть владелец особняка — анонимный меценат-коллекционер.
В «Резиденции» будет представлена классическая живопись, графика и современное искусство. На втором этаже трехэтажного особняка разместится картинная галерея с работами молодых авторов, а также заслуженных художников Екатеринбурга и других городов. На третьем появится мансарда художника, где будут проходить мастер-классы и лекции об искусстве.
По словам арт-директора галереи Екатерины Пильник, в «Резиденции» появятся работы Лены Треуголки, Кристины Уманец, Сергея Кияницы, Алексея Пономарева, Марины и Алены Азерных, а также других художников.
«Резиденция» уже открыта для посетителей и художников, но в ней до сих пор идут подготовительные работы. Представители галереи посоветовали приходить на официальное открытие 17 августа, в День города. Открывающей выставкой станет вернисаж «День Е» — экспозиция, посвященная Екатеринбургу, его знаковым местам и горожанам. Галерейщики говорят, что билет на выставку будет стоить примерно 100 рублей.
Весной особняк арендовал Стас Словиковский — создатель клубов Lynch и «Посторонним В» для проведения вечеринок. Он также предлагал владельцу устроить в особняке выставку, однако в апреле Словиковскому пришлось съехать, а в мае вечеринки возобновились уже в других особняках.
Фотографии: Предоставлены «Резиденцией»