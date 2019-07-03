На Плотинке в частном особняке запустили галерею с работами молодых художников

В Екатеринбурге на улице Горького, 4д открылась новая частная галерея «Резиденция». Как сообщает корреспондент The Village, ее решил открыть владелец особняка — анонимный меценат-коллекционер.

В «Резиденции» будет представлена классическая живопись, графика и современное искусство. На втором этаже трехэтажного особняка разместится картинная галерея с работами молодых авторов, а также заслуженных художников Екатеринбурга и других городов. На третьем появится мансарда художника, где будут проходить мастер-классы и лекции об искусстве.

По словам арт-директора галереи Екатерины Пильник, в «Резиденции» появятся работы Лены Треуголки, Кристины Уманец, Сергея Кияницы, Алексея Пономарева, Марины и Алены Азерных, а также других художников.