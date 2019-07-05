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Новости5 июля 2019

Екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый» — на печать книги о группе The Cure Уральские авторы хотят рассказать историю Роберта Смита

Екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый» — на печать книги о группе The Cure
РедакторАлексей Шахов

Уральское издательство «Кабинетный ученый» запустило краудфандинг по сбору средств на первое издание книги «Всегда мало. История группы The Cure». Авторам требуется 155 тысяч рублей.

По словам авторов кампании, на русском языке нет ни одной книги об истории группы The Cure. Издательство приобрело права на рукопись и иллюстрации, нашло переводчиков и подготовило книгу к публикации.

Британская группа The Cure образовалась на заре панк-революции 70-х и выпустила десятки хитов. В основе книги — десятки интервью, в том числе эксклюзивные беседы с участниками первого оригинального состава.

Издательство ищет деньги на печать издания. На момент публикации собрано 65 тысяч рублей. Оформить предзаказ книги по цене издательства и поддержать проект можно на Planeta.ru по ссылке.

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