Принять участие в уральском творческом кластере на «Волне»

Фестиваль «Старый Новый Рок на «Волне» объявил о запуске творческого кластера под открытым небом. Как сообщили The Village представители фестиваля, сейчас открыт прием заявок по направлениям журналистика, современное искусство, фотография, театр и кино.

С 22 по 25 июля перед летней версией фестиваля Старый Новый Рок на базе «Волна» пройдет тест творческого кластера. В течение четырех дней талантливые журналисты, фотографы, художники, театралы и представители киноиндустрии будут создавать креативное пространство СНР на «Волне». Объединит направления общая тема — музыка.

Кураторами стали фотохудожник Александр Ежъ Осипов редактор Ольга Балюк из Znak.com, директор фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» Лилия Немченко, художественный руководитель театра "Три Апельсина" Татьяна Панаиоти и Анфиса Кочнева, организатор мероприятий в области культуры и искусства, арт-дилер.

В каждом направлении творческого кластера фестиваля экспертной комиссией будет выбран победитель, который получит 50 000 рублей.