Иммерсивный спектакль о сталинских репрессиях на 12-м километре в Екатеринбурге

13 и 20 июля на 12-м километре Московского тракта пройдут новые показы иммерсивного спектакля «Дело № 39496» («Дело Филиппа Загурского»), где все участники перенесутся в эпоху сталинских репрессий. Регистрация стартовала на сайте Музея истории Екатеринбурга.

Главный герой спектакля — Филипп Загурский, единственный опознанный человек среди обнаруженных во время раскопок на Мемориале в 1990 году. Филиппу предъявили обвинение, что он является агентом польской разведки. Именно ему принадлежит «Дело № 39496».

Во время погружения зрителю придется побывать на допросе, решить судьбу обвиняемого, а также минуту в одиночестве простоять в яме высотой в два человеческих роста — в годы «Большого террора» в такую закапывали трупы.

Спектакль начнется 13 и 20 июля в 12:00 и в 15:00. Стоимость билета составит 100 рублей для добирающихся на мемориал самостоятельно и 350 рублей для тех, кто поедет на автобусе Музея истории Екатеринбурга. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по телефону: +7 (343) 350-73-11.