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Планы на сезон2 декабря 2021

14 концертов зимы в Екатеринбурге «Обе Две» и новогодняя ночь с «Курарой»

14 концертов зимы в Екатеринбурге
АвторСоня Глухова

Началась зима, а значит, пришло время новых планов на сезон. Собрали подборку концертов в городе, на которые собираемся отправиться сами.

Началась зима, а значит, пришло время новых планов на сезон. Собрали подборку концертов в городе, на которые собираемся отправиться сами.

Декабрь

L’Homme Absurde

Когда

5 декабря, 19:00

Где

Syndrome Bar (ул. 8 марта 13)

Сколько

от 300 рублей

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Фотография: L’Homme Absurde

За пять лет существования московская группа выпустила три номерных альбома. В этом году коллектив закончил работу над фильмом-визуализацией своего последнего альбома Belong и теперь представит это шоу в большом российском туре.

«Обе Две»

Когда

11 декабря, 20:00

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

от 1 000 рублей

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Катя Павлова. Фотография: Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург

Группа из Екатеринбурга играет музыку, смешанную из стилей поп, рок и диско. Главные козыри коллектива — искренность, доходчивость и мягкая ирония, а визитная карточка команды — выразительный вокал Кати Павловой.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО

Катя Павлова, «Обе Две» — о запахе «кировских» булочек во Втузгородке

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The Limba

Когда

17 декабря, 20:00

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

от 1 500 рублей

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Фотография: The Limba

Этот поп-исполнитель и музыкант R& B из Казахстана прославился душевными треками, которые регулярно попадают в топы музыкальных чартов.

Январь

«Курара»

Когда

1 и 2 января, 19:00

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

от 700 рублей

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Группа «Курара» традиционно устроит первый в году концерт. Уральские музыканты два дня будут играть свои хиты в клубе «Фабрика».

плейлист

Любимые книги и треки: Плейлист группы «Курара»

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«Ария»

Когда

4 января, 19:00

Где

«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)

Сколько

от 2 000 рублей

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Новогодний концерт рок-группы пройдет в домашней праздничной атмосфере. Артисты будут перевоплощаться то в англоязычных «монстров тяжелого металлического рока», то в космонавтов, то в музыкантов с танцплощадки СССР.

«Мельница»

Когда

7 января, 19:00

Где

«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)

Сколько

от 1 600 рублей

Подробнее

Фолк-рок-группа выступит в Екатеринбурге в рамках тура в поддержку альбома «Манускрипт» с большим рождественским концертом.

Anacondaz

Когда

9 января, 20:00

Где

«Свобода» (ул. Черкасская, 12а)

Сколько

от 1 300 рублей

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Третий год подряд группа из Астрахани продлевает новогодние праздники горожан большим зимним сольником. Музыка коллектива мультижанровая и находится на пересечении панка, хип-хоп и альтернативы.

MNOGOZNAAL

Когда

23 января, 20:00

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

от 1 100 рублей

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Это популярный среди зумеров рэп и хип-хоп-исполнитель, битмейкер родом из Печоры. На данный момент его дискография насчитывает несколько альбомов, оказавших сильное влияние на восприятие жанра.

Февраль

Trubetskoy

Когда

4 февраля, 19:00

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

от 1 100 рублей

Подробнее
Фотография: Trubetskoy

Белорусская рок-группа, созданная экс-участниками «Ляписа Трубецкого» в 2014 году. Сами участники группы Trubetskoy называют свой стиль «тяжелой танцевальной музыкой».

Feduk

Когда

11 февраля, 20:00

Где

«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)

Сколько

от 1 200 рублей

Подробнее
Feduk. Фотография: Женя Шмель

Федор Инсаров, он же Feduk — московский музыкант, хип-хоп и хаус-рэп исполнитель и автор песен. Сольную карьеру начал в 2010 году, с тех пор выпустив один мини-альбом и пять студийных альбомов.

ИНТЕРВЬЮ

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»

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Pain

Когда

13 февраля, 19:00

Где

«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)

Сколько

от 1 900 рублей

Подробнее
Фотография: Pain

Основатель проекта Петер Тагтгрен — шведский мультиинструменталист, продюсер и композитор, известный музыкальному металлическому сообществу своим непосредственным участием в Lindemann и Hypocrisy. Pain — это наэлектризованный метал, тяжелые гитарные рифы с добавлением индастриала и апокалиптичная лирика, которые соединились в невероятный по своей мощности танцевальный проект.

Markul

Когда

24 февраля, 19:00

Где

«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)

Сколько

информация о стоимости появится позже

Подробнее
Фотография: Markul

Российский хип-хоп-исполнитель, певец, автор песен и член творческого объединения Green Park Gang. Осенью он выпустил студийный концептуальный альбом под названием Sense Of Human, в который вошли 20 композиций, шесть из которых эпизоды. На альбоме также присутствуют такие исполнители как Saluki, ANIKV и Dyce.

25/17

Когда

26 февраля, 20:00

Где

«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)

Сколько

информация о стоимости появится позже

Подробнее
25/17. Фотография: Виталий Кривцов

Название группы происходит от Библейского стиха из книги ветхозаветного пророка Иезекииля, который в искаженном виде цитирует персонаж Сэмюэля Л. Джексона в фильме «Криминальное чтиво». Биография коллектива началась с традиционного рэпа, но позднее, по мере того как музыканты взрослели, в репертуаре стали появляться треки в стиле рэпкора, хип-хопа, альтернативного рока.

«Грот»

Когда

27 февраля, 20:00

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

от 1 600 рублей

Подробнее
Фотография: «Грот»

Российская рэп-группа из Омска, которая в начале своей творческой деятельности больше внимания уделяла пропаганде здорового образа жизни. Постепенно исполнители в своих песнях перешли на более философские вопросы и затрагивают такие темы, как борьба с эгоизмом и равнодушием, развитие духовных ценностей, культурное просвещение и другое.

Обложка: The Limba

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