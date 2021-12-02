14 концертов зимы в Екатеринбурге «Обе Две» и новогодняя ночь с «Курарой»
Началась зима, а значит, пришло время новых планов на сезон. Собрали подборку концертов в городе, на которые собираемся отправиться сами.
Началась зима, а значит, пришло время новых планов на сезон. Собрали подборку концертов в городе, на которые собираемся отправиться сами.
Декабрь
L’Homme Absurde
Когда
5 декабря, 19:00
Где
Syndrome Bar (ул. 8 марта 13)
Сколько
от 300 рублей
За пять лет существования московская группа выпустила три номерных альбома. В этом году коллектив закончил работу над фильмом-визуализацией своего последнего альбома Belong и теперь представит это шоу в большом российском туре.
«Обе Две»
Когда
11 декабря, 20:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
от 1 000 рублей
Группа из Екатеринбурга играет музыку, смешанную из стилей поп, рок и диско. Главные козыри коллектива — искренность, доходчивость и мягкая ирония, а визитная карточка команды — выразительный вокал Кати Павловой.
The Limba
Когда
17 декабря, 20:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
от 1 500 рублей
Этот поп-исполнитель и музыкант R& B из Казахстана прославился душевными треками, которые регулярно попадают в топы музыкальных чартов.
Январь
«Курара»
Когда
1 и 2 января, 19:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
от 700 рублей
Группа «Курара» традиционно устроит первый в году концерт. Уральские музыканты два дня будут играть свои хиты в клубе «Фабрика».
«Ария»
Когда
4 января, 19:00
Где
«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)
Сколько
от 2 000 рублей
Новогодний концерт рок-группы пройдет в домашней праздничной атмосфере. Артисты будут перевоплощаться то в англоязычных «монстров тяжелого металлического рока», то в космонавтов, то в музыкантов с танцплощадки СССР.
«Мельница»
Когда
7 января, 19:00
Где
«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)
Сколько
от 1 600 рублей
Фолк-рок-группа выступит в Екатеринбурге в рамках тура в поддержку альбома «Манускрипт» с большим рождественским концертом.
Anacondaz
Когда
9 января, 20:00
Где
«Свобода» (ул. Черкасская, 12а)
Сколько
от 1 300 рублей
Третий год подряд группа из Астрахани продлевает новогодние праздники горожан большим зимним сольником. Музыка коллектива мультижанровая и находится на пересечении панка, хип-хоп и альтернативы.
MNOGOZNAAL
Когда
23 января, 20:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
от 1 100 рублей
Это популярный среди зумеров рэп и хип-хоп-исполнитель, битмейкер родом из Печоры. На данный момент его дискография насчитывает несколько альбомов, оказавших сильное влияние на восприятие жанра.
Февраль
Trubetskoy
Когда
4 февраля, 19:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
от 1 100 рублей
Белорусская рок-группа, созданная экс-участниками «Ляписа Трубецкого» в 2014 году. Сами участники группы Trubetskoy называют свой стиль «тяжелой танцевальной музыкой».
Feduk
Когда
11 февраля, 20:00
Где
«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)
Сколько
от 1 200 рублей
Федор Инсаров, он же Feduk — московский музыкант, хип-хоп и хаус-рэп исполнитель и автор песен. Сольную карьеру начал в 2010 году, с тех пор выпустив один мини-альбом и пять студийных альбомов.
Pain
Когда
13 февраля, 19:00
Где
«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)
Сколько
от 1 900 рублей
Основатель проекта Петер Тагтгрен — шведский мультиинструменталист, продюсер и композитор, известный музыкальному металлическому сообществу своим непосредственным участием в Lindemann и Hypocrisy. Pain — это наэлектризованный метал, тяжелые гитарные рифы с добавлением индастриала и апокалиптичная лирика, которые соединились в невероятный по своей мощности танцевальный проект.
Markul
Когда
24 февраля, 19:00
Где
«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)
Сколько
информация о стоимости появится позже
Российский хип-хоп-исполнитель, певец, автор песен и член творческого объединения Green Park Gang. Осенью он выпустил студийный концептуальный альбом под названием Sense Of Human, в который вошли 20 композиций, шесть из которых эпизоды. На альбоме также присутствуют такие исполнители как Saluki, ANIKV и Dyce.
25/17
Когда
26 февраля, 20:00
Где
«Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16)
Сколько
информация о стоимости появится позже
Название группы происходит от Библейского стиха из книги ветхозаветного пророка Иезекииля, который в искаженном виде цитирует персонаж Сэмюэля Л. Джексона в фильме «Криминальное чтиво». Биография коллектива началась с традиционного рэпа, но позднее, по мере того как музыканты взрослели, в репертуаре стали появляться треки в стиле рэпкора, хип-хопа, альтернативного рока.
«Грот»
Когда
27 февраля, 20:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
от 1 600 рублей
Российская рэп-группа из Омска, которая в начале своей творческой деятельности больше внимания уделяла пропаганде здорового образа жизни. Постепенно исполнители в своих песнях перешли на более философские вопросы и затрагивают такие темы, как борьба с эгоизмом и равнодушием, развитие духовных ценностей, культурное просвещение и другое.