14 концертов зимы в Екатеринбурге

Февраль

Trubetskoy

Когда 4 февраля, 19:00 Где «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6) Сколько от 1 100 рублей Подробнее

Фотография: Trubetskoy

Белорусская рок-группа, созданная экс-участниками «Ляписа Трубецкого» в 2014 году. Сами участники группы Trubetskoy называют свой стиль «тяжелой танцевальной музыкой».

Feduk

Когда 11 февраля, 20:00 Где «Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16) Сколько от 1 200 рублей Подробнее

Feduk. Фотография: Женя Шмель

Федор Инсаров, он же Feduk — московский музыкант, хип-хоп и хаус-рэп исполнитель и автор песен. Сольную карьеру начал в 2010 году, с тех пор выпустив один мини-альбом и пять студийных альбомов.

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Pain

Когда 13 февраля, 19:00 Где «Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16) Сколько от 1 900 рублей Подробнее

Фотография: Pain

Основатель проекта Петер Тагтгрен — шведский мультиинструменталист, продюсер и композитор, известный музыкальному металлическому сообществу своим непосредственным участием в Lindemann и Hypocrisy. Pain — это наэлектризованный метал, тяжелые гитарные рифы с добавлением индастриала и апокалиптичная лирика, которые соединились в невероятный по своей мощности танцевальный проект.

Markul

Когда 24 февраля, 19:00 Где «Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16) Сколько информация о стоимости появится позже Подробнее

Фотография: Markul

Российский хип-хоп-исполнитель, певец, автор песен и член творческого объединения Green Park Gang. Осенью он выпустил студийный концептуальный альбом под названием Sense Of Human, в который вошли 20 композиций, шесть из которых эпизоды. На альбоме также присутствуют такие исполнители как Saluki, ANIKV и Dyce.

25/17

Когда 26 февраля, 20:00 Где «Теле-клуб» (ул. Карьерная, 16) Сколько информация о стоимости появится позже Подробнее

25/17. Фотография: Виталий Кривцов

Название группы происходит от Библейского стиха из книги ветхозаветного пророка Иезекииля, который в искаженном виде цитирует персонаж Сэмюэля Л. Джексона в фильме «Криминальное чтиво». Биография коллектива началась с традиционного рэпа, но позднее, по мере того как музыканты взрослели, в репертуаре стали появляться треки в стиле рэпкора, хип-хопа, альтернативного рока.

«Грот»

Когда 27 февраля, 20:00 Где «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6) Сколько от 1 600 рублей Подробнее

Фотография: «Грот»

Российская рэп-группа из Омска, которая в начале своей творческой деятельности больше внимания уделяла пропаганде здорового образа жизни. Постепенно исполнители в своих песнях перешли на более философские вопросы и затрагивают такие темы, как борьба с эгоизмом и равнодушием, развитие духовных ценностей, культурное просвещение и другое.