30 книг для снобов, которые не доверяют подборкам

«Эпидемии и народы»

Для исторических гиков

Автор Уильям Макнил Издательство «Университет Дмитрия Пожарского» Сколько 1 380 рублей

Вышла главная и долгожданная книга лауреата множества наград, в том числе National Humanities Medal, автора бессмертной монографии «The Influence of the Potato in Irish History», последнего энциклопедиста Уильяма Макнила. Советуем поспешить, ведь изголодавшиеся по настоящей хардкорной history since уже штурмуют прилавки.