30 книг для снобов, которые не доверяют подборкам

«Моя гениальная подруга»

Для тех, кто не против потом посмотреть экранизацию

Автор Элена Ферранте Издательство Sindbad Сколько 600 рублей

Первый из четырех романов «неаполитанского цикла» современной загадочной писательницы Элены Ферранте. Если вы еще не смотрели одноименный сериал и никогда раньше не слышали о самих книгах, мы вам искренне завидуем.

Это четырехчастное захватывающее путешествие в Неаполь 1950-х, в самом бедном квартале которого живут две девочки Лила и Ленучча. История их дружбы длиной в жизнь — это калейдоскоп из различных трудностей, любви, недопониманий, трагических ошибок и случайностей.