Ты американский подросток на вечеринке или спасаешься с острова вместе с семьей

«Тако, кот, коза, сыр, пицца»

Для тех, кто не любит читать правила

Быстрая игра-считалочка на быстроту реакции. Задача участников — выкладывать карты по очереди и соотносить сказанное с увиденным, но все не так просто: будут «усложнители», которые станут мешать игрокам, а также штрафы для тех, кто ошибется.