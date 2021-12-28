Ты американский подросток на вечеринке или спасаешься с острова вместе с семьей 10 настольных игр к празднику
Для тех, кто планирует провести новогодние каникулы дома, мы с командой HobbyGames составили подборку настольных игр, которые можно купить в Екатеринбурге: кому надоела классическая «Мафия», кто не любит читать правила и даже для того, кто предпочитает играть один.
Spyfall
Для фанатов «Мафии», которым хочется чего-то нового
Игра прекрасно подойдет для новогодней вечеринки. Ведущий не нужен, поэтому играть будут все. Шпиону нужно вычислить локацию, которую знают все остальные, а задача других игроков — выяснить, кто шпион, при этом не выдав само место.
«Предназначение»
Для любителей ролевых игр
Понравится тем, кто любит витиеватый сюжет с вариативными концовками. Настольная фентези-стратегия идеально подойдет для долгих каникул дома или в качестве подарка для любителя настолок, которого сложно удивить.
«Лаваленд»
Для семейного вечера
Настольная игра понравится и детям, и родителям. Это веселая игра-гонка, где участникам предстоит спастись с острова, на котором извергается вулкан. Внутренняя сторона коробки сделана в виде вулкана, и в комплекте находится множество компонентов, которые сделают игру идеальным подарком.
«Место преступления»
Для поклонников детективов
Игрокам предстоить раскрыть несколько дел Скотланд-Ярда разной степени сложности. Для этого придется опрашивать свидетелей, искать улики и внимательно исследовать место преступления при помощи приложения с дополненной реальностью.
«Тако, кот, коза, сыр, пицца»
Для тех, кто не любит читать правила
Быстрая игра-считалочка на быстроту реакции. Задача участников — выкладывать карты по очереди и соотносить сказанное с увиденным, но все не так просто: будут «усложнители», которые станут мешать игрокам, а также штрафы для тех, кто ошибется.
«Я бананчик»
Для вечеринки
Игра на объяснение слов, но во время этого нельзя говорить — только показывать жестами. Причем так, чтобы это увидели все игроки, кроме ведущего.
«Инициатива»
Для любителей загадок и шифров
Участники примеряют на себя роль подростков 90-х, которые нашли на чердаке настольную игру, после чего их затянуло в череду загадочных событий. Кроме того, что это игра в игре, к ней прилагается комикс, который ведет повествование вместо ведущего.
«Русский Манчкин»
Для поклонников «Манчкина»
«Манчкин» — это карточная игра с юмором, которая уже много лет возглавляет рейтинги продаж по всему миру. Она обросла всевозможными дополнениями и новыми частями, но никогда не было официальной игры про целую страну — именно ее мы и включили в подборку.
«Рик и Морти: Всмортить все»
Для поклонников мультсериала
В основе сюжета игры лежит 4 серия 2 сезона сериала «Рик и Морти», где герои оказываются взаперти с паразитами, принявшими облик друзей и членов семьи. Участникам игры нужно примерить на себя роль главных героев мультсериала и вычислить пришельцев, постараясь не убить всех компаньонов.
«Штиль»
Для тех, кому нужно замедлиться
Медитативная и очень красивая игра, где игроки отправляются в путешествие по морю спокойствия, а в конце пути их ждет особенный райский остров. Еще один из плюсов игры — возможность одиночного режима.
Изображения: HobbyGames