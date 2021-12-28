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Гид The Village28 декабря 2021

Ты американский подросток на вечеринке или спасаешься с острова вместе с семьей 10 настольных игр к празднику

Ты американский подросток на вечеринке или спасаешься с острова вместе с семьей

Для тех, кто планирует провести новогодние каникулы дома, мы с командой HobbyGames составили подборку настольных игр, которые можно купить в Екатеринбурге: кому надоела классическая «Мафия», кто не любит читать правила и даже для того, кто предпочитает играть один.

Spyfall

Для фанатов «Мафии», которым хочется чего-то нового

Игра прекрасно подойдет для новогодней вечеринки. Ведущий не нужен, поэтому играть будут все. Шпиону нужно вычислить локацию, которую знают все остальные, а задача других игроков — выяснить, кто шпион, при этом не выдав само место.

«Предназначение»

Для любителей ролевых игр

Понравится тем, кто любит витиеватый сюжет с вариативными концовками. Настольная фентези-стратегия идеально подойдет для долгих каникул дома или в качестве подарка для любителя настолок, которого сложно удивить.

«Лаваленд»

Для семейного вечера

Настольная игра понравится и детям, и родителям. Это веселая игра-гонка, где участникам предстоит спастись с острова, на котором извергается вулкан. Внутренняя сторона коробки сделана в виде вулкана, и в комплекте находится множество компонентов, которые сделают игру идеальным подарком.

«Место преступления»

Для поклонников детективов

Игрокам предстоить раскрыть несколько дел Скотланд-Ярда разной степени сложности. Для этого придется опрашивать свидетелей, искать улики и внимательно исследовать место преступления при помощи приложения с дополненной реальностью.

«Тако, кот, коза, сыр, пицца»

Для тех, кто не любит читать правила

Быстрая игра-считалочка на быстроту реакции. Задача участников — выкладывать карты по очереди и соотносить сказанное с увиденным, но все не так просто: будут «усложнители», которые станут мешать игрокам, а также штрафы для тех, кто ошибется.

«Я бананчик»

Для вечеринки

Игра на объяснение слов, но во время этого нельзя говорить — только показывать жестами. Причем так, чтобы это увидели все игроки, кроме ведущего.

«Инициатива»

Для любителей загадок и шифров

Участники примеряют на себя роль подростков 90-х, которые нашли на чердаке настольную игру, после чего их затянуло в череду загадочных событий. Кроме того, что это игра в игре, к ней прилагается комикс, который ведет повествование вместо ведущего.

«Русский Манчкин»

Для поклонников «Манчкина»

«Манчкин» — это карточная игра с юмором, которая уже много лет возглавляет рейтинги продаж по всему миру. Она обросла всевозможными дополнениями и новыми частями, но никогда не было официальной игры про целую страну — именно ее мы и включили в подборку.

«Рик и Морти: Всмортить все»

Для поклонников мультсериала

В основе сюжета игры лежит 4 серия 2 сезона сериала «Рик и Морти», где герои оказываются взаперти с паразитами, принявшими облик друзей и членов семьи. Участникам игры нужно примерить на себя роль главных героев мультсериала и вычислить пришельцев, постараясь не убить всех компаньонов.

«Штиль»

Для тех, кому нужно замедлиться

Медитативная и очень красивая игра, где игроки отправляются в путешествие по морю спокойствия, а в конце пути их ждет особенный райский остров. Еще один из плюсов игры — возможность одиночного режима.

Изображения: HobbyGames

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