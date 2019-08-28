Главная сцена фестиваля, улица Ленина, 48

Одним из открывающих фестиваль событий станут литературные чтения с главным «театральным» гостем ИМКФ — Школой-студией МХАТ. Актеры прочитают отрывки из произведений авторов, которые принимают участие в фестивале. А их пул в этом году немаленький: норвежский прозаик Эрленд Лу, армянская писательница Мариам Петросян, русско-британский журналист Оуэн Мэтьюз, автор бестселлера «В интернете кто-то неправ» Ася Казанцева, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев, писательница Линор Горалик, автор книги «Миазмы, симптомы, улики» Мария Пироговская, популяризатор науки Андрей Бабицкий, автор книги «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова и другие. Литературные чтения станут отличным способом проникнуться творчеством тех литераторов, с которыми вы еще не знакомы.

Ветер ярости

30 августа, 15:30

Лекторий «Человек», улица Ленина, 48

Чтобы составить свой маршрут по фестивалю, нужно знать, что все события пройдут на восьми площадках: это главная сцена, лектории (детский, «Человек», «Общество», «Планета»), Иркутский планетарий, ТЮЗ им А. Вампилова и «ПродалитЪ» в «Модном квартале».

В рамках лектория «Человек» в первый день ИМКФ состоится встреча с поэтессой и феминисткой, уроженкой Усть-Илимска Оксаной Васякиной. Её называют главной поэтической сенсацией года. Оксана Васякина стала лауреатом премии «Лицей», а ее книга «Ветер ярости» — самая обсуждаемый поэтический сборник последнего времени.

Освоение космоса в домашних условиях

30 августа, 16:00

Лекторий «общество», улица Ленина, 48

Лектор просветительского проекта Arzamas, философ и социолог Денис Сивков проведет лекцию о любительской космонавтике в России. Он расскажет о некоммерческих и непрофессиональных космических проектах: запуске спутника Маяк (2017), запуске в стратосферу мышенавта (2015), конструировании моделей скафандров космонавтом Олегом Блиновым. Слушатели лекции убедятся, что маргинальные сегодня практики освоения космоса могут стать мейнстримом в ближайшем будущем.

Выучить три языка за час

30 августа, 17:30

Лекторий «планета», улица Ленина, 48

Заглянуть на эту лекцию стоит хотя бы из любопытства. Лауреат премии «Просветитель» Александр Пиперски научит иркутян всего за час понимать три языка, о которых они даже не слышали.

Творческая встреча с Мариам Петросян

30 августа, 17:30

Лекторий «Человек», улица Ленина, 48

Пожалуй, одна из самых ожидаемых гостей фестиваля — Мариам Петросян — встретится с читателями в первый день ИМКФ. Это будет первый визит писательницы не только в Иркутск, но и вообще в Сибирь.

Художница из Еревана написала всего одну книгу, которая сразу же получила статус культовой. «Дом, в котором...», созданный в 2009 году, за десять лет оброс огромными пластами фан-арта и переиздавался в расширенной версии с дополнительными фрагментами, вычеркнутыми при редактуре. Для тех, кто хорошо знаком с произведением, встреча с автором станет событием, которое будет сложно пропустить.

В мирозданье есть три царства, — ответил старец. — Это царство без наваждений, царство наваждений и царство истины. Дун Юэ. Новые приключения царя обезьян Опубликовано Дом, в котором. Мариам Петросян Четверг, 19 октября 2017 г.

История запахов

30 августа, 18:30

Лекторий «планета», улица Ленина, 48

Литературоведу Марии Пироговской наскучила филология и она занялась историей запахов. Автор книги «Миазмы, симптомы, улики» представит свою работу и расскажет, как формируются репутации запахов, почему один запах у нас ассоциируется со счастьем, другой — с советским прошлым, а третий просто неприятен.

«Чуш» или всё, что осталось от нашей поездки на родину писателя

30 августа, 19:00

тюз им. А. Вампилова, улица ленина, 23

Студенты Школы-студии МХАТ из мастерской Виктора Рыжакова представят спектакль по прозе Виктора Астафьева, в основу которого легло паломничество на родину русского писателя в Красноярский край. Две недели актеры провели бок-о-бок с жителями сибирской глубинки, впитывая в себя истории их жизней, любовей и смертей, вслушиваясь в рассказы современников, друзей и близких Астафьева о его невероятной жизни и непростой писательской судьбе.

Астафьевские истории, заново пересказанные и переведенные на театральный язык, будут сопровождаться наблюдениями актеров и, конечно же, песнями, без которых невозможно представить сибирскую землю и самого Виктора Астафьева.

События второго дня фестиваля

Мозг материален

31 августа, 13:30

Лекторий «человек», улица Ленина, 48

Ася Казанцева — самый известный в стране популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель». Она автор бестселлеров «Кто бы мог подумать!» и «В интернете кто-то неправ». Ася простым и доступным языком рассказывает о вопросах нейробиологии, сложнейших процессах, которые происходят в мозгу человека, и о том, как эти процессы влияют на нашу повседневную жизнь. На фестивале Ася представит свою новую книгу «Мозг материален».

Мы воссоединились!По моему ошалевшему виду можно понять, что бывает с человеком, когда чертова книжечка внезапно... Опубликовано Ася Казанцева Вторник, 18 июня 2019 г.

Просветители шутят

31 августа, 14:00

Лекторий «планета», улица Ленина, 48

Круглый стол не для серьезных вопросов пройдет во второй день фестиваля. Три научных журналиста и один лингвист — Илья Кабанов (редактор научно-популярного альманаха Metkere.com), Андрей Бабицкий (долгое время возглавлял проект «Постнаука»), Андрей Константинов («Русский репортер») и лауреат премии «Просветитель» Александр Пиперски расскажут про самые смешные случаи в их практике. Разгрузить голову — и можно вновь погрузиться в пучину новых знаний.

Чему учит новый Пелевин

31 августа, 15:00

Лекторий «человек», улица Ленина, 48

Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» встретил неоднозначную реакцию критиков. Иркутян приглашают присоединиться к дискуссии вместе с главным редактором Gorky.media Константином Мильчиным, критиками Егором Михайловым («Афиша»), Натальей Ломыкиной («Forbes») и основателем Creative Writing School Майей Кучерской.

Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» встретил неоднозначную реакцию критиков. Обязательно обсудим... Опубликовано Иркутский международный книжный фестиваль Воскресенье, 25 августа 2019 г.

Человек и лось

31 августа, 16:00

Лекторий «планета», улица Ленина, 48

В одном из интервью Эрленд Лу назвал свои книги слишком безумными для российского издателя. Возможно, поэтому норвержский писатель пока известен не самому широкому кругу иркутских читателей. ИМКФ — отличная возможность познакомиться с ним.

На фестивале Эрленд Лу представит свою книгу «Допплер» — историю человека, который решил отказаться от цивилизации и ушел жить в лес. Также читатели смогут задать вопросы и о других работах писателя — «Во власти женщины», «Наивно? Супер!», «Самая лучшая в мире страна».

Придумай сюжет, напиши рассказ!

31 августа, 16:30

детский лекторий, улица Ленина, 48

Написать собственный рассказ приглашают детей и взрослых организаторы фестиваля вместе с прозаиками из Минска Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак. Они пишут в соавторстве детскую и подростковую прозу — на их счету уже больше 20 книг, среди которых «Время всегда хорошее», «Я хочу в школу!», «Гимназия №13», «Типа смотри короче».

События третьего дня фестиваля

В Иркутске есть комиксы!

1 сентября, 12:30

детский лекторий, улица Ленина, 48

Сколько в Иркутске авторов комиксов? Один? Два? Только в последний год о себе заявили десять создателей графических романов (именно так называют свои произведения авторы). В третий день ИМКФ иркутские авторы представят свои работы, среди них — комиксы о супергерое по имени Ангар и туристический комикс-квест «Бабрбук» с необычными маршрутами по Иркутску и Байкалу.

Тему графических романов в этот день продолжит «Шествие героев» — горожане в костюмах персонажей комиксов, популярных игр и аниме прогуляются по книжной ярмарке фестиваля.

А вот еще новость: в Иркутске есть СВОИ комиксы! :-)Сколько в нашем городе авторов рисованных историй? Один? Два?А... Опубликовано Иркутский международный книжный фестиваль Среда, 21 августа 2019 г.

Неантропоцентричный гуманизм

1 сентября, 14:00

Лекторий «планета», улица Ленина, 48

Поэт, прозаик, журналист и создатель легендарных комиксов о зайце ПЦ Линор Горалик расскажет о своей новой книге «Все способные дышать дыхание», а также о том, почему гуманизм теперь распространяется не только на людей, но и на животных.

Фестиваль организован Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения»

Фотографии: Обложка — irkniga.ru