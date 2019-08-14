Симфонии в саду, Aska Gumi и праздничные авиаполеты

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День воздушного флота в аэропорту Иркутска

Традиционный праздник, посвященный воздушному флоту, пройдет в иркутском аэропорту в ближайшее воскресенье. При этом, как отмечают организаторы, никакая погода не станет ему помехой.

В 10:00 откроется выставка воздушных судов. Все самолёты и вертолёты действующие, через несколько часов после праздника они поднимутся в небо. Гости смогут посидеть за штурвалом, сделать фотографии, пообщаться с пилотами и бортпроводниками.

Также во время праздника пройдёт концерт, будет работать детский городок на площади перед терминалом международных авиалиний, на четвертом этаже терминала внутренних линий откроются развлекательные площадки, в музее авиации аэропорта пройдут экскурсии. Желающих посетить праздник предупреждают: в 14:00 доступ будет закрыт.