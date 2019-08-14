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Выходные в городе14 августа 2019

Симфонии в саду, Aska Gumi и праздничные авиаполеты Концерты и фестивали предстоящих выходных в Иркутске

Симфонии в саду, Aska Gumi и праздничные авиаполеты
РедакторЕкатерина Зырянова

Концерты

Симфонический оркестр в Ботаническом саду

В затишье перед новым концертным сезоном команда творческого пространства «Перцель» решила организовать легкий «аперитив» для иркутских любителей классической музыки. 15 августа в Ботаническом саду пройдет вечеринка в сопровождении симфонического оркестра.

«Вся сила и страсть классической музыки в сочетании с теплыми коктейлями и, разумеется, пледами. Еще никогда классика не была такой актуальной и близкой к нам: к сердцам наружу, прочь из привычных залов. Закат, официанты, бокалы, листва, фонтаны, огни и все это в одном месте», — прочат организаторы. Гостям — бокал игристого и дегустационный сет в подарок. 

Когда

15 августа, 20:00

Где

ул. Кольцова, 93, Ботанический сад

Сколько

1500 рублей

perzel_space

Шоу японских барабанщиков Aska Gumi

Творение музыканта Дайгоро Аска объединило в едином представлении традиционную хореографию танца нихон буё и звучную перкуссию классических японских барабанов. В шоу переплетаются ударные партии, цвет и свет, импровизация и постановочные сцены. В Иркутске Aska Gumi не впервые, однако неизменно это японское театрализованное шоу вызывает бурю эмоций у зрителей. Идти, отложив понедельничные дела, определенно стоит. 

Когда

19 августа, 19:30

Где

ул. Дзержинского, 2, Иркутская областная филармония

Сколько

от 1800-3000 рублей

sibkassa.ru

Выставки

День воздушного флота в аэропорту Иркутска

Традиционный праздник, посвященный воздушному флоту, пройдет в иркутском аэропорту в ближайшее воскресенье. При этом, как отмечают организаторы, никакая погода не станет ему помехой. 

В 10:00 откроется выставка воздушных судов. Все самолёты и вертолёты действующие, через несколько часов после праздника они поднимутся в небо. Гости смогут посидеть за штурвалом, сделать фотографии, пообщаться с пилотами и бортпроводниками.

Также во время праздника пройдёт концерт, будет работать детский городок на площади перед терминалом международных авиалиний, на четвертом этаже терминала внутренних линий откроются развлекательные площадки, в музее авиации аэропорта пройдут экскурсии. Желающих посетить праздник предупреждают: в 14:00 доступ будет закрыт.

Когда

18 августа, 10:00

Где

аэропорт Иркутск

Сколько

бесплатно

iktport.ru

Фестивали

Иркутский Арбат

Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» проходит практически каждые выходные в течение лета, однако не стоит упускать возможность погулять с пользой по скверу Кирова в те немногие оставшиеся нам до осени теплые дни. В фестивале участвуют мастера хенд-мейда, они представят свои изделия из дерева, шерсти и бисера, вязаные, сшитые и кованые, испеченные и из других самых разных материалов. Также пройдут мастер-классы для всех желающих. 

Когда

17 августа

Где

сквер Кирова

Сколько

бесплатно

38arbat

Фотографии: обложка, 3 — Мария Шнейдер; 1 — Евгений Пономарёв; 2 — iktport.ru

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