«ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO Режиссер: Дэвид Финчер

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Руни Мара, Робин Райт, Кристофер Пламмер, Стеллан Скарсгард, Джоли Ричардсон, Джеральдин Джеймс

В кинотеатрах с 5 января

Американская экранизация мирового детективного бестселлера последних лет — первой части трилогии «Миллениум» шведа Стига Ларссона. Впрочем, это не главное — на первом плане здесь персона режиссера Дэвида Финчера, первоклассного специалиста по умному и увлекательному кино в мрачных тонах.