Фильмы каникул: «Шерлок Холмс: Игра теней», «Девушка с татуировкой дракона», «Хранитель времени» На новогодних каникулах в российский прокат выходит вторая серия приключений Холмса и Ватсона, триллер Дэвида Финчера по мировому бестселлеру, детский фильм Скорсезе и драма про убийство Линкольна.
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
Два года назад Гай Ричи, казалось бы, совершил непотребное: взял на роль Шерлока Роберта Дауни-младшего, котелок доктора Ватсона нацепил на секс-символа Джуда Лоу и превратил классическую историю про педанта-детектива в феерический бурлеск с трюками, взрывами и прочими кунштюками из арсенала своих прошлых киноработ. Как ни странно, все это оказалось истории Конан Дойля весьма к лицу, а Дауни с Лоу образовали не менее харизматичную комическую пару, чем Лорел и Харди или Кэри Грант с Кэтрин Хепберн. В новой серии веселья еще больше: в первой части сыщики боролись с сатанинской сектой, теперь пытаются остановить злого гения профессора Мориарти, решившего податься в международные террористы. Бешеную и безумную гонку за уликами комически оттеняет развитие отношений между главными героями, которые и на бумаге вполне походили на семейную пару; для полной радости Ричи рядит Дауни в чепчик и выпускает в роли гея голого Стивена Фрая.
«ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
Журналист-либерал Блумквист (Дэниэл Крэйг), обладатель безотказного обаяния и хорошего вкуса, засужен миллионером за клевету. По выходу из зала суда ему предлагают раскрыть детективное дело сорокалетней давности, а взамен — улики на истца-обидчика. В результате головокружительной рокировки в помощницах у него оказывается беспредельщица, хакерша, бисексуалка, обладательница дурного характера и нетрадиционного гардероба Лисбет Саландер (Руни Мара). Понятно, что эти двое созданы друг для друга, как лед и пламя, и совместными силами бросаются на раскрытие дела. «Девушку с татуировкой дракона» уже ставили в Швеции; Финчеру досталась задача экранизировать спорный и объемный текст и формально сделать ремейк столь же неоднозначного фильма. Впрочем, в исходном сюжете для режиссера нашлось достаточно лихих поворотов и мрачных тайн, а от части утяжеляющих подробностей он благоразумно избавился.
«Снятая мастером высочайшего класса Дэвидом Финчером ("Зодиак", "Семь", "Социальная сеть"), новая "Девушка с татуировкой дракона" придерживается духа и большинства деталей оригинального романа-триллера Стига Ларссона. Впрочем, Финчер умудрился вытащить на свет все мифологическое величие материала. Он не просто потрясающий режиссер — он художник со взглядом вуайериста. Его "Девушка" буквально искрит электричеством, заставляя зрителей одержимо всматриваться во все самое странное и болезненное в поисках ответов».
«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»
Малолетний обитатель Парижа тридцатых годов Хьюго Кабре волей несчастного случая остается сиротой — папа-часовщик (Джуд Лоу) трагически гибнет в пожаре на десятой минуте фильма. Тут же объявляется дядя-пропойца, тоже следящий за временем, но на вокзале; селит малыша в угол вокзальной башни и заставляет ухаживать за часовым механизмом. Единственная отрада юного Кабре — доставшийся от отца сломанный робот и увлекательная вокзальная жизнь. Будни скрашивает воровство круассанов и очаровательная Изабель (Хлоя Морец), в берете и тоже с семейной тайной, а жизнь усложняет злобный констебль с трудной судьбой, доберманом и лицом Саши Барона Коэна. Фильм о том, как дети на фоне почти игрушечного Парижа пускаются в большое приключение, где-то посередине вдруг превращается в оду истории кинематографа: одержимый желанием раскрыть тайну жизни отца, Хьюго с подружкой вместо этого открывают забытого (и вполне реального) режиссера немого кино Жоржа Мельеса. Так что под прикрытием рождественской сказки Скорсезе снял историю о любви к кино и с явным автобиографическим подтекстом.
«Вместо фильма на любой возраст у Мартина Скорсезе получился фильм на все времена. Одновременно старомодный и современный, рассчитанный на широкую публику и при этом бессовестно личный, «Хранитель времени» откровенно пренебрегает привычной незамысловатостью большинства нынешних фильмов для школьного возраста. Вместо этого картина поощряет усидчивость и любознательность и способна заронить семена любви к самой сути кино».
«ЗАГОВОРЩИЦА»
Роберт Редфорд, работавший в начале карьеры своего рода Брэдом Питтом американского киноэкрана шестидесятых и семидесятых, позже эволюционировал в политически сознательного режиссера и основателя главного фестиваля американского независимого кино «Сандэнс»: понятно, что такому человеку без сомнений можно доверить даже экранизацию конституции. «Заговорщица» — почти что она и есть. История трагической гибели президента Линкольна, убитого во время похода в театр в рамках крупного политического заговора (так и не реализованного полностью), занимает весомую часть фильма, но главным героем оказывается вовсе не первый человек страны, а замешанная в заговоре простая американка Мэри Сурратт. Редфорд с помощью адвоката (в исполнении Джеймса МакЭвоя) пытается разобраться — понесла ли она наказание заслуженно или оказалась подставленной жертвой.
«Как культовый актер, ответственный режиссер и либеральный политический активист, Роберт Редфорд любит уроки истории. В "Заговорщице" Редфорд-режиссер обращается к еще одной сноске на полях американской истории, стертой из официальных учебников: малоизвестной судьбе Мэри Суррат, невинной женщины, попавшей под охоту на ведьм в рамках расследования убийства президента Линкольна. Это тщательный, блестяще сочиненный и бережно снятый фильм, избегающий назидательной пропаганды и вместе с тем неизбежно отражающий состояние тревоги и страха нынешней разобщенной нации».
Комментарии
да, правда, здесь как минимум 3 фильма из 4 грешно смотреть не на большом экране
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