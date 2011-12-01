«ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»

SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS Режиссер: Гай Ричи

В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Джуд Лоу, Рейчел МакАдамс, Нуми Рапас, Джаред Харрис, Стивен Фрай, Келли Рейлли, Джералдина Джеймс

В кинотеатрах с 29 декабря



Сиквел «Шерлока Холмса» двухлетней давности, снятый все тем же британцем-выдумщиком Гаем Ричи. Градус веселья взвинчен тут уж совсем до предела. Режиссер снял, кажется, даже не фильм, а полноценный новогодний фейерверк: Холмс в юбке и чепчике, Ватсон женится, мир стоит на краю гибели.

Два года назад Гай Ричи, казалось бы, совершил непотребное: взял на роль Шерлока Роберта Дауни-младшего, котелок доктора Ватсона нацепил на секс-символа Джуда Лоу и превратил классическую историю про педанта-детектива в феерический бурлеск с трюками, взрывами и прочими кунштюками из арсенала своих прошлых киноработ. Как ни странно, все это оказалось истории Конан Дойля весьма к лицу, а Дауни с Лоу образовали не менее харизматичную комическую пару, чем Лорел и Харди или Кэри Грант с Кэтрин Хепберн. В новой серии веселья еще больше: в первой части сыщики боролись с сатанинской сектой, теперь пытаются остановить злого гения профессора Мориарти, решившего податься в международные террористы. Бешеную и безумную гонку за уликами комически оттеняет развитие отношений между главными героями, которые и на бумаге вполне походили на семейную пару; для полной радости Ричи рядит Дауни в чепчик и выпускает в роли гея голого Стивена Фрая.



РОДЖЕР ЭБЕРТ Кинокритик

Chicago Sun Times

«В "Шерлоке Холмсе: Игре теней" нам щедро демонстрируют викторианский Лондон (а также Париж и Швейцарию), но смотреть надо быстро. Фильм буквально несется на всех скоростях сквозь эпизоды, каждый из которых мог бы неторопливо развернуться на отдельный рассказ в традиционной истории о Холмсе. Это полноценный современный экшен, просто разыгранный в костюмах эпохи».

«ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO Режиссер: Дэвид Финчер

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Руни Мара, Робин Райт, Кристофер Пламмер, Стеллан Скарсгард, Джоли Ричардсон, Джеральдин Джеймс

В кинотеатрах с 5 января

Американская экранизация мирового детективного бестселлера последних лет — первой части трилогии «Миллениум» шведа Стига Ларссона. Впрочем, это не главное — на первом плане здесь персона режиссера Дэвида Финчера, первоклассного специалиста по умному и увлекательному кино в мрачных тонах.

Журналист-либерал Блумквист (Дэниэл Крэйг), обладатель безотказного обаяния и хорошего вкуса, засужен миллионером за клевету. По выходу из зала суда ему предлагают раскрыть детективное дело сорокалетней давности, а взамен — улики на истца-обидчика. В результате головокружительной рокировки в помощницах у него оказывается беспредельщица, хакерша, бисексуалка, обладательница дурного характера и нетрадиционного гардероба Лисбет Саландер (Руни Мара). Понятно, что эти двое созданы друг для друга, как лед и пламя, и совместными силами бросаются на раскрытие дела. «Девушку с татуировкой дракона» уже ставили в Швеции; Финчеру досталась задача экранизировать спорный и объемный текст и формально сделать ремейк столь же неоднозначного фильма. Впрочем, в исходном сюжете для режиссера нашлось достаточно лихих поворотов и мрачных тайн, а от части утяжеляющих подробностей он благоразумно избавился.



ОУЭН ГЛЕЙБЕРМАН Кинокритик

Entertainment Weekly «Снятая мастером высочайшего класса Дэвидом Финчером ("Зодиак", "Семь", "Социальная сеть"), новая "Девушка с татуировкой дракона" придерживается духа и большинства деталей оригинального романа-триллера Стига Ларссона. Впрочем, Финчер умудрился вытащить на свет все мифологическое величие материала. Он не просто потрясающий режиссер — он художник со взглядом вуайериста. Его "Девушка" буквально искрит электричеством, заставляя зрителей одержимо всматриваться во все самое странное и болезненное в поисках ответов».

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»

HUGO Режиссер: Мартин Скорсезе

В главных ролях: Аса Баттерфилд, Хлоя Грейс Морец, Джуд Лоу, Бен Кингсли, Саша Барон Коэн, Рей Уинстон, Эмили Мортимер, Кристофер Ли, Хелен МакКрори

В кинотеатрах с 5 января

Ожидаемый, но во всех отношениях неожиданный новый фильм Мартина Скорсезе — первый, снятый киноклассиком в 3D, для детей и к тому же не совсем на заявленную в сюжете тему. Игрушечная история сиротки, ищущего нити к семейной тайне, оказывается режиссерским признанием в любви эпохе немого кинематографа.

Малолетний обитатель Парижа тридцатых годов Хьюго Кабре волей несчастного случая остается сиротой — папа-часовщик (Джуд Лоу) трагически гибнет в пожаре на десятой минуте фильма. Тут же объявляется дядя-пропойца, тоже следящий за временем, но на вокзале; селит малыша в угол вокзальной башни и заставляет ухаживать за часовым механизмом. Единственная отрада юного Кабре — доставшийся от отца сломанный робот и увлекательная вокзальная жизнь. Будни скрашивает воровство круассанов и очаровательная Изабель (Хлоя Морец), в берете и тоже с семейной тайной, а жизнь усложняет злобный констебль с трудной судьбой, доберманом и лицом Саши Барона Коэна. Фильм о том, как дети на фоне почти игрушечного Парижа пускаются в большое приключение, где-то посередине вдруг превращается в оду истории кинематографа: одержимый желанием раскрыть тайну жизни отца, Хьюго с подружкой вместо этого открывают забытого (и вполне реального) режиссера немого кино Жоржа Мельеса. Так что под прикрытием рождественской сказки Скорсезе снял историю о любви к кино и с явным автобиографическим подтекстом.



ПИТЕР ДЕБРЮДЖ Кинокритик

Variety «Вместо фильма на любой возраст у Мартина Скорсезе получился фильм на все времена. Одновременно старомодный и современный, рассчитанный на широкую публику и при этом бессовестно личный, «Хранитель времени» откровенно пренебрегает привычной незамысловатостью большинства нынешних фильмов для школьного возраста. Вместо этого картина поощряет усидчивость и любознательность и способна заронить семена любви к самой сути кино».

«ЗАГОВОРЩИЦА»

THE CONSPIRATOR Режиссер: Роберт Редфорд

В главных ролях: Джеймс МакЭвой, Робин Райт, Ивэн Рэйчел Вуд, Кевин Клайн, Джастин Лонг, Том Уилкинсон, Дэнни Хьюстон

В кинотеатрах с 5 января

Историческая, судебная и конспирологическая драма про убийство Авраама Линкольна — точнее, про казненную за него женщину. Честь и совесть американского кинематографа Роберт Редфорд обратился к истории полуторавековой давности для иллюстрации вечных принципов демократии.

Роберт Редфорд, работавший в начале карьеры своего рода Брэдом Питтом американского киноэкрана шестидесятых и семидесятых, позже эволюционировал в политически сознательного режиссера и основателя главного фестиваля американского независимого кино «Сандэнс»: понятно, что такому человеку без сомнений можно доверить даже экранизацию конституции. «Заговорщица» — почти что она и есть. История трагической гибели президента Линкольна, убитого во время похода в театр в рамках крупного политического заговора (так и не реализованного полностью), занимает весомую часть фильма, но главным героем оказывается вовсе не первый человек страны, а замешанная в заговоре простая американка Мэри Сурратт. Редфорд с помощью адвоката (в исполнении Джеймса МакЭвоя) пытается разобраться — понесла ли она наказание заслуженно или оказалась подставленной жертвой.