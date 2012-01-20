«Мне хочется верить, что „Родину“ в результате не закроют и не превратят в развлекательный центр с попкорном. Это уникальное место с уникальной атмосферой. В отличие от Москвы, у нас в городе всё попилено между двумя сетями кинотеатров, и, кроме „Родины“, фактически нет мест, где показывали бы немейнстримовое кино и ретроспективы классики. Я призываю всех следить за развитием событий. Мне сейчас очень сложно предполагать, что будет дальше. Я не понимаю, что такое „единая репертуарная политика“ для „Родины“ и „Дома кино“, о которой говорят в комитете по культуре. В нынешних условиях конкуренция — естественный двигатель развития киноиндустрии. А это искусственное ограничение данного процесса. В истории с увольнением директора „Родины“ много неясного: профессиональных претензий к ней быть не может, а личные отношения не должны влиять на подобные процессы. „Родина“ довольно успешное, в том числе и с коммерческой точки зрения, государственное учреждение. В Петербурге есть много других мест, которым действительно не помешают серьезные кадровые изменения, начинать стоило с них. Действия Дмитрия Месхиева напоминают поведение слона в посудной лавке. Но сделанного не воротишь, главное сейчас — не оставлять эту ситуацию. О ней надо писать: видите, мы пошумели, и Дмитрий Месхиев был вынужден на вчерашней пресс-конференции прояснить свою позицию».

Дмитрий Месхиев объединяет не только кинотеатры: в этом году все крупные городские кинофестивали пройдут в формате большого кинофорума. Здание на Караванной не будут перестраивать, так как оно является памятником архитектуры начала XX века.

Здание на Караванной не будут перестраивать, так как оно является памятником архитектуры начала XX века.