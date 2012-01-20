Мнение: Объединение «Родины» и «Дома кино» На днях подтвердилась информация об объединении «Родины» и «Дома кино» в единый фестивальный кинотеатр. The Village поговорил с представителями киноиндустрии о будущих изменениях.
«Дом кино» и «Родину» собираются объединить, чтобы в Петербурге появился единый фестивальный киноцентр. Новый директор Комитета по культуре Дмитрий Месхиев поддержал проект, который планировали уже несколько лет. Он утверждает, что на репертуарной политике объединение сказаться не должно. Однако решение вызывает много споров среди экспертов киноиндустрии, особенно в свете недавнего увольнения директора «Родины» Анастасии Караваевой.
Две основные площадки для показа авторского кино хоть и находятся в одном здании, но являются независимыми друг от друга организациями. «Дом кино» принадлежит Союзу кинематографистов и формально независим от государства. «Родина» находится на балансе города. Поэтому новость об объединении кинотеатров заставила многих говорить о том, что власти хотят управлять всей индустрией показа некоммерческого кино. Чтобы прояснить ситуацию, The Village публикует мнения критика Константина Шавловского, представителя компании Tour de Films Александры Ахмадщиной и председателя Комитета по культуре режиссера Дмитрия Месхиева.
Первый кинозал открылся в доме 12 по Караванной улице в 1916 году. Сейчас здесь пять кинозалов, в которых идет более 10 фильмов
ДМИТРИЙ МЕСХИЕВ
Глава Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга,
«Никакого юридического объединения не планируется, „Дом кино“ и „Родина“ — организации с разной формой собственности. Будет просто товарищеский договор о создании киноцентра. На такой крупной площадке с пятью залами можно проводить серьезные фестивали. Получится некий тандем кинотеатров, который будет работать в рамках единой кинематографической политики. К тому же мы должны избежать абсолютно неправильной конкуренции между двумя киноцентрами. Должно быть не два пирога, а один, который все вместе будут печь. Начинка останется прежней. Что касается нового руководства киноцентра „Родина“, то никаких кардинальных перемен не ожидается. Наша главная цель — сохранить традиции первого детского кинотеатра. Финансовых вливаний пока не будет».
406 мест — вместимость основного зала «Дома кино».
На 5 миллионов рублей перевыполнил кинотеатр «Родина» план по доходам за 2011 год.
«Мне хочется верить, что „Родину“ в результате не закроют и не превратят в развлекательный центр с попкорном. Это уникальное место с уникальной атмосферой. В отличие от Москвы, у нас в городе всё попилено между двумя сетями кинотеатров, и, кроме „Родины“, фактически нет мест, где показывали бы немейнстримовое кино и ретроспективы классики. Я призываю всех следить за развитием событий. Мне сейчас очень сложно предполагать, что будет дальше. Я не понимаю, что такое „единая репертуарная политика“ для „Родины“ и „Дома кино“, о которой говорят в комитете по культуре. В нынешних условиях конкуренция — естественный двигатель развития киноиндустрии. А это искусственное ограничение данного процесса. В истории с увольнением директора „Родины“ много неясного: профессиональных претензий к ней быть не может, а личные отношения не должны влиять на подобные процессы. „Родина“ довольно успешное, в том числе и с коммерческой точки зрения, государственное учреждение. В Петербурге есть много других мест, которым действительно не помешают серьезные кадровые изменения, начинать стоило с них. Действия Дмитрия Месхиева напоминают поведение слона в посудной лавке. Но сделанного не воротишь, главное сейчас — не оставлять эту ситуацию. О ней надо писать: видите, мы пошумели, и Дмитрий Месхиев был вынужден на вчерашней пресс-конференции прояснить свою позицию».
Дмитрий Месхиев объединяет не только кинотеатры: в этом году все крупные городские кинофестивали пройдут в формате большого кинофорума.
Здание на Караванной не будут перестраивать, так как оно является памятником архитектуры начала XX века.
«Происходящее нас очень беспокоит. Мне абсолютно не понятно, зачем это делается: юридического объединения нет, ремонта не ожидается, финансовых вливаний тоже не ожидается. К тому же очень странно звучала фраза Месхиева про „неправильную конкуренцию“ между кинотеатрами. Это очень странная позиция, ведь конкуренция в рамках рыночной экономики — это то, что способствует развитию. А ситуацию, когда никакой конкуренции нет, мы уже видели при советской власти. К тому же непонятно: если власти не хотят ничего менять, зачем нужно было увольнять предыдущего директора „Родины“ Анастасию Караваеву. Еще было странно слышать от Месхиева, что он хочет, чтобы люди узнали о „Родине“ и „Доме кино“. Как объединение этому поможет — непонятно. Тем более оба кинотеатра известны в городе. Наш фестиваль короткометражного кино в „Родине“ в прошлом году собрал 3 000 человек, был аншлаг».
Помимо «Родины», на балансе у городских властей находится кинотеатр «Аврора» и несколько полузаброшенных районных кинозалов.
Комментарии
Это одно из прекрасных мест в Питере.
И безумно обидно, что никто им не занимается. Если Вы не хотите вкладывать деньги, организуйте прием по набору креативных идей, или выберите достойного человека или группу людей, которые с радостью и великим удовольствием будут развивать эту мекку кинематографа, придерживаясь концепции уникальности данного места.
Да, любое изменение будет отмечено публикой с критикой, но время идет, и кино двигается. Дайте, шанс зажить и Дому Кино полноценной жизнью.
Ну это не возможо, старые обшарпанные стены,неудобные кресла, да и фильмы-они прекрасны но этого недостаточно.
Ведь можно внедрять и внедрять развивать и развивать!!!
Для всего этого нужны деньги, и если город не в состоянии, а он никогда не будет в состоянии. Это просто надо принять.
То есть целая куча вариантов, как сделать достойное приятное место с присущей ему уникальностью, и заработать за счет него самого. Преобразовать, обновить, сделать красивым как и его душа!
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