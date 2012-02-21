С 22 по 26 февраля кинотеатр «35 мм» станет площадкой для показа анимации четырех стран так называемой Вышеградской группы — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Каждый день посвящен отдельной программе: организаторы отмечают, что их задачей было максимально полно показать состояние анимации в каждой из стран в современную, постсоветскую эпоху, которую многие называют ренессансом восточноевропейской мультипликации. Кроме региональных подборок, также есть блок, составленный из лауреатов чешской премии «Анифест». The Village выбрал несколько лучших работ из каждой программы. События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фото

биеннале-2012» и Генри Мур в Кремле

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «АНИФЕСТ»

22 февраля, 19:30

Ежегодный чешский фестиваль современной анимации «Анифест» проводится с 2002 года и постепенно из локального смотра студенческих фильмов превратился в полноценный фестиваль международного масштаба. В программе, подготовленной для показа в «35 мм», организаторы отобрали мультфильмы, представленные и награжденные в рамках проходившего на «Анифесте» Форума Вышеградского обмена.

«Поговори с ним»

Агата Прентка

Выполненная в уникальной стилистике анимационная работа об одиночестве, которое не покидает человека ни на работе, ни дома, ни в транспорте. Режиссер Агата Прентка не просто подчеркивает отчужденность человека в современном мире, но говорит об умении выражать свои мысли и быть выслушанным как обязательном навыке для существования в социуме.

ПРОГРАММА ВЕНГЕРСКОЙ АНИМАЦИИ

23 февраля, 17:00

В венгерской подборке вместо короткометражек всего один фильм — полнометражная работа «Трагедия человека», над которой режиссер Марцел Янкович работал с 1988 года, то есть больше двадцати лет. Кураторы отмечают, что эту ленту сложно назвать типичным произведением современной венгерской анимации, но уникальный труд Янковича стоит того, чтобы сделать для него исключение.

«Трагедия человека»

Марцел Янкович

Тысячи мультипликационных персонажей, десятки лет труда — в итоге 2,5-часовой фильм стал настоящим эпосом от мира анимации. В основе ленты лежит одноименная пьеса Имре Мадача, в которой человеческая история осмысляется через призму человеческой же природы — амбициозной, жадной и жестокой. В результате на экране зрители увидят и Древний Египет, и Грецию, и Рим, и революционную Францию.

ПРОГРАММА СЛОВАЦКОЙ АНИМАЦИИ

24 февраля, 19:30

Программа Словакии на фестивале представит зрителям преимущественно студенческие и дебютные работы, поскольку самые яркие ленты словацкой анимации критики сегодня связывают именно с именами молодых режиссеров.

«Четыре»

Ивана Шебестова

Яркая и грустная история про любовь и судьбу, которая начинается с концерта девушки-певицы на набережной весной 1937 года. Режиссер Ивана Шебестова развивает один сценарий через четыре женских рассказа, которые в финале превращаются в печальную анимационную сказку для взрослых.

«Камни». Катерина Керекесова, Ивана Шебестова

Кукольный мюзикл про работника каменоломни и его невесту, как и положено, с историей про безнадежный поиск нежности и любви там, где ее нет, и амбициозными отсылками к Ларсу фон Триеру.

«Муха Алфонза». Петер Будински Забавная история про заключенного Алфонза, в голове у которого завелась муха, которая теперь управляет всеми его действиями.

ПРОГРАММА ЧЕШСКОЙ АНИМАЦИИ

25 февраля, 18:00

Сборник анимации с родины сериала о Кротике, по признанию кураторов фестивальной программы, получился одним из лучших. Чешская программа в «35 мм» и в самом деле вышла очень разнообразной и интересной, со знаменосным мультипликационным фильмом Graffitiger и другими шедевральными работами новой волны чешской анимации последних пяти лет.

Graffitiger

Либор Пикса

Невероятно красивая 10-минутная анимация про нарисованного на стене тигра, который, бегая по стенам с места на место, ищет любви в мегаполисе. Работа режиссера Либора Пикса про ожившее граффити получила специальное упоминание на «Анифесте» и поэтому будет показана в «35 мм» два раза — 22 и 25 февраля.





«Обжоры». Павел Соукуп Яркая и по-хорошему безумная анимационная работа про стайку монстров-обжор, устроивших пиршество с непредвиденным финалом.

Homeland. Хуан де Диос Марфил Атиенза Смешная шестиминутная история, нарисованная карандашом на бумаге, которая рассказывает про старушку, решившую приютить в доме зверька, которого она нашла в огороде.



ПРОГРАММА ПОЛЬСКОЙ АНИМАЦИИ

26 февраля, 18:00

Про состояние польской анимации лучше всего рассказывать в цифрах: из сорока пяти работ со всего мира, вошедших в квалификационный список «Оскара», одиннадцать — польского производства; на прошлогоднем фестивале «Аннеси» наград удостоились сразу три польские короткометражки. На фестивале покажут семь работ из оскаровского списка, включая три самые яркие ленты — «Маску» по Станиславу Лему, «Пути ненависти» и «Волшебный рояль».

«Маска»

Стивен и Тимоти Куэй

Кукольная экранизация повести Станислава Лема на музыку авангардиста Пендерецкого— предпоследний фильм знаменитых близнецов-аниматоров Куэй. Американцы польского происхождения, бывшие иллюстраторы Стивен и Тимоти Куэй живут и работают в Англии, но часто осваивают восточноевропейский материал, от Кафки до своего идейного вдохновителя Яна Шванкмайера. «Маска» про принцессу, которая перерождается в механическое насекомое-убийцу, снята ими в Польше с местной командой

«Пути ненависти». Дамиан Ненов

Динамичная анимация про военных летчиков, чья слепая ярость приводит их, в конце концов, к полному разрушению.

«Волшебный рояль». Мартин Клапп Дорогая, красивая и необычная анимационная работа, которая за полчаса расскажет про девочку, отправившуюся на поиски отца на рояле с усовершенствованным функционалом.



ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ:

Михал Прохазка (Чехия)

координатор фестивальной программы, организатор и продюсер анимационных фильмов Кинокритик и соавтор книг о режиссерах Беле Тарре и Аки Каурисмяки, Михал также курирует проекты Вышеградского форума — в частности, той программы, которая будет представлена зрителям в «35 мм». В фокусе интереса Михала — европейский и корейский артхаус.

Петер Будински (Словакия)

аниматор Выпускник Школы искусств RITS в Брюсселе, за свою дебютную работу «Муха Алфонза», которая будет показана зрителям в Москве в пятницу, Петер уже получил приз в категории «Лучший анимационный фильм» на фестивале в Сингапуре. Второй фильм Петера, «Хищники», был удостоен специального упоминания жюри на Фестивале студенческих фильмов во ВГИКе.

Иштван Ороc (Венгрия)

график, художник, аниматор Венгерский художник-график, в портфолио которого десять мультипликационных фильмов, Орос в своем творчестве занимается опытами в области оптического искусства, а также экспериментирует со стилистикой «математической» графики, с жесткими линиями, геометрическими фигурами, иллюзиями, двойственными значениями и анаморфозами.

Фестиваль анимации стран Вышеградской четверки

С 22 по 26 февраля

Кинотеатр «35 мм», Покровка, 47/24

Билеты — от 250 руб.

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