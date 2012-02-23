«СТЫД»

SHAME Режиссер: Стив Маккуин

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэри Маллиган, Джеймс Бэдж Дейл, Ханна Уэр, Люсиль Уолтерс, Николь Бехари, Мари-Анхе Рамирес, Алекс Манетт, Элизабет Масуччи

Второй игровой фильм Стива Маккуина, бывшего видеохудожника, обладателя премии Тернера и Ордена Британской Империи за вклад в визуальное искусство, а ныне — главного британского фестивального режиссера. Маккуину также стоит выдать приз за открытие актера Майкла Фассбендера — звезды обоих его фильмов.

Брэндон (Майкл Фассбендер), красивый обеспеченный мужчина за тридцать с лофтом окнами на Манхэттен, умеет одним движением брови склеить любую женщину — но, увы, ничего при этом не чувствует. Свою эмоциональную глухоту он пытается компенсировать гигабайтами порно, беспорядочным сексом и мастурбацией; ситуация обостряется, когда ему на шею сваливается сестра-певица (Кэри Маллиган). У нее эмоции, наоборот, на пределе: обоих чем-то психологически травмировало в детстве, но с противоположными последствиями. Эту безупречно красивую, холодную и почти асексуальную (несмотря на обилие откровенных сцен и full frontal героя) драму об одержимости сексом не зря сравнивают с другой историей психотического яппи, «Американским психопатом» Брета Истона Эллиса. При этом «Стыд» удивительно рифмуется и с первым фильмом Маккуина — Фассбендера «Голод», реальной историей тюремной голодовки активиста ИРА. Там тело было последним оплотом протеста, здесь оно само — темница. Фассбендер одинаково хорош в обоих случаях и пока что забирает большинство премий за фильм, включая «Кубок Вольпи» в Венеции, но и Кэри Маллиган, возможно, играет одну из лучших ролей в своей карьере.



АНТОН ДОЛИН АНТОН ДОЛИН Кинокритик

«Ведомости. Пятница»

«Виртуозно сбалансированный, выдержанный в нарастающем с каждой минутой темпе, неизменно напряженный "Стыд" существует на опасной грани сентиментальности с примесью дешевого трагизма. Вероятно, это осознанный прием — он-то и бьет на узнавание персонажа в себе. Ведь речь тут не о патологии, а о всеобщей фобии, обострившейся в эпоху общедоступного секса: чем проще добраться до чужого тела, тем больше опасений, что за контактом с ним нет ничего, кроме голой механики».

«ДЖ. ЭДГАР»

J. EDGAR Режиссер: Клинт Иствуд

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Арми Хаммер, Наоми Уоттс, Эд Вествик, Джуди Денч, Джош Хэмилтон, Джефф Пирсон, Шерил Лоусон, Кейтлин Девер, Джош Лукас



Новый фильм ветерана американского киноэкрана Клинта Иствуда, которому отлично удаются монолитные истории с прямой и ясной моралью про вечные ценности и «силу в правде». В этом случае — биография главы ФБР Дж. Эдгара Гувера, одной из самых одиозных фигур политической и общественной жизни США XX века.

Лысеющий и грузный директор ФБР (под гримом которого непросто узнать Леонардо ДиКаприо) на закате карьеры решает надиктовать для потомков историю самой неоднозначной американской госструктуры — но, в первую очередь, расставить в ней точки над выгодными для себя «и». История непростая и длинная (Гувер занимал должность почти полвека), летописцы меняются, а из старческих воспоминаний постепенно начинают проступать штрихи, несколько расходящиеся с портретом национального героя, каким Гувер явно был склонен себя считать. Сценарист картины, ЛГБТ-активист Блэк, разумеется, не проходит мимо главной инсинуации про Гувера — его латентного гомосексуализма; в целом это история человека, запертого внутри своего тела, публичного образа, созданной им структуры. Властный глава американской разведки всю жизнь дружил с мамой и секретаршей, боялся ходить на танцы и втайне примерял женские платья. При таком материале неудивительно, что ДиКаприо, на время сбежав от Скорсезе к Иствуду, исполняет здесь роль оскаровского калибра. Правда, комитет киноакадемиков дружно оставил фильм без внимания и номинаций, но это уже, как говорится, факт их биографии.



МАНОЛА ДАРГИС Кинокритик

The New York Times «Уравновешенный волевым, но ранимым ДиКаприо, который вытаскивает на свет человеческие черты Дж. Эдгара Гувера, невзирая на густой слой старческого грима, последний выпад Клинта Иствуда — ретроспективный взгляд на расколотую личность и на путы, скрепляющие ее с публичной политикой и ее методами. Это портрет титана XX века, сделанный с симпатией к человеку, а не его поступкам; человеку, который, с помощью хитросплетений, воли к власти и звездных способностей к саморекламе построил информационную крепость и сам себя в ней запер».

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»

GHOST RIDER: SPIRIT OF VENGEANCE Режиссер: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор

В главных ролях: Николас Кейдж, Идрис Эльба, Виоланте Плачидо, Кьяран Хайндс, Кристофер Ламберт, Джонни Уитворт, Фергюс Риордан, Энтони Хед



Сиквел безумного фильма, вольно основанного на марвеловских комиксах, — про супергероя-мотоциклиста, продавшего душу дьяволу. Первая часть была страшно освистана прессой, но собрала дикие деньги. Игнорировать продолжение, да еще и в 3D, можно только при обостренном чувстве стыда за Николаса Кейджа.

Хочется верить и в байопик Николаса Кейджа: история того, как племянник Френсиса Форда Копполы, участник фильмов Линча, Фиггиса и Спайка Джонзи сначала превратился в героя боевиков, а потом во всеобщее посмешище, требует отдельной вдумчивой экранизации. Впрочем, пока что есть шанс насладиться самым вопиющим пунктом его фильмографии: уже вторым «Призрачным гонщиком», где пламенеющий каскадер пытается избавиться от дьявольского проклятия. В новой серии восточноевропейская секта просит супергероя спасти подростка от адского пламени, у Кейджа половину экранного времени вместо лица тлеющий череп, присутствует огнедышащий бульдозер — в общем, спешите видеть.