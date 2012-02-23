Фильмы недели: «Стыд» Стива Маккуина, «Дж. Эдгар» Клинта Иствуда, «Призрачный гонщик 2» Сегодня в российский прокат выходит нашумевшая драма о сексоголике с Майклом Фассбендером, байопик главы ФБР с ДиКаприо в возрастном гриме и сиквел самого безумного фильма Николаса Кейджа.
«СТЫД»
Брэндон (Майкл Фассбендер), красивый обеспеченный мужчина за тридцать с лофтом окнами на Манхэттен, умеет одним движением брови склеить любую женщину — но, увы, ничего при этом не чувствует. Свою эмоциональную глухоту он пытается компенсировать гигабайтами порно, беспорядочным сексом и мастурбацией; ситуация обостряется, когда ему на шею сваливается сестра-певица (Кэри Маллиган). У нее эмоции, наоборот, на пределе: обоих чем-то психологически травмировало в детстве, но с противоположными последствиями. Эту безупречно красивую, холодную и почти асексуальную (несмотря на обилие откровенных сцен и full frontal героя) драму об одержимости сексом не зря сравнивают с другой историей психотического яппи, «Американским психопатом» Брета Истона Эллиса. При этом «Стыд» удивительно рифмуется и с первым фильмом Маккуина — Фассбендера «Голод», реальной историей тюремной голодовки активиста ИРА. Там тело было последним оплотом протеста, здесь оно само — темница. Фассбендер одинаково хорош в обоих случаях и пока что забирает большинство премий за фильм, включая «Кубок Вольпи» в Венеции, но и Кэри Маллиган, возможно, играет одну из лучших ролей в своей карьере.
«ДЖ. ЭДГАР»
Лысеющий и грузный директор ФБР (под гримом которого непросто узнать Леонардо ДиКаприо) на закате карьеры решает надиктовать для потомков историю самой неоднозначной американской госструктуры — но, в первую очередь, расставить в ней точки над выгодными для себя «и». История непростая и длинная (Гувер занимал должность почти полвека), летописцы меняются, а из старческих воспоминаний постепенно начинают проступать штрихи, несколько расходящиеся с портретом национального героя, каким Гувер явно был склонен себя считать. Сценарист картины, ЛГБТ-активист Блэк, разумеется, не проходит мимо главной инсинуации про Гувера — его латентного гомосексуализма; в целом это история человека, запертого внутри своего тела, публичного образа, созданной им структуры. Властный глава американской разведки всю жизнь дружил с мамой и секретаршей, боялся ходить на танцы и втайне примерял женские платья. При таком материале неудивительно, что ДиКаприо, на время сбежав от Скорсезе к Иствуду, исполняет здесь роль оскаровского калибра. Правда, комитет киноакадемиков дружно оставил фильм без внимания и номинаций, но это уже, как говорится, факт их биографии.
«Уравновешенный волевым, но ранимым ДиКаприо, который вытаскивает на свет человеческие черты Дж. Эдгара Гувера, невзирая на густой слой старческого грима, последний выпад Клинта Иствуда — ретроспективный взгляд на расколотую личность и на путы, скрепляющие ее с публичной политикой и ее методами. Это портрет титана XX века, сделанный с симпатией к человеку, а не его поступкам; человеку, который, с помощью хитросплетений, воли к власти и звездных способностей к саморекламе построил информационную крепость и сам себя в ней запер».
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
Хочется верить и в байопик Николаса Кейджа: история того, как племянник Френсиса Форда Копполы, участник фильмов Линча, Фиггиса и Спайка Джонзи сначала превратился в героя боевиков, а потом во всеобщее посмешище, требует отдельной вдумчивой экранизации. Впрочем, пока что есть шанс насладиться самым вопиющим пунктом его фильмографии: уже вторым «Призрачным гонщиком», где пламенеющий каскадер пытается избавиться от дьявольского проклятия. В новой серии восточноевропейская секта просит супергероя спасти подростка от адского пламени, у Кейджа половину экранного времени вместо лица тлеющий череп, присутствует огнедышащий бульдозер — в общем, спешите видеть.
«Если никто в наши дни больше не воспринимает всерьез Николаса Кейджа как актера, так зачем ему самому? Уж лучше признать, что его актерство превратилось в сплошной конфуз, и фриковать по мере возможности, получая от этого нездоровое удовольствие. "Призрачный гонщик 2" дает массу поводов вырваться наружу его потаенному цирковому уродцу, биться в конвульсиях, зубоскалить и молотить руками без малейшего стыда, на всех парах срываясь в демоническое безумие. Впервые после пляски в медвежьем костюме в "Плетеном человеке" Кейджу настолько наплевать, что о нем подумают зрители».
Комментарии
Стыд - великолепный фильм.
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