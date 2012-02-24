Несмотря на обширное наследие скульптора, разбросанное по всему миру, работами Герни Мура не может похвастаться коллекция ни одного российского музея; в прошлом году в Эрмитаж привозили его «Рисунки в убежище» времен Второй Мировой. Для проекта «Генри Мур и классический канон современной скульптуры» отобраны лучшие работы, позволяющие проследить всю эволюцию творчества мастера, ощутить, как менялось его мировоззрение и художественное мышление, как на произведения влияли исторические процессы.

Экспозиция охватывает практически все периоды творчества Мура: от работ, созданных под влиянием примитивных культур, через сюрреализм к произведениям военных и послевоенных лет, вдохновленных природными формами и абстрактным искусством. Самая поздняя из представленных работ датирована 1984 годом.