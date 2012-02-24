В Кремль привезли работы Генри Мура В музеи московского Кремля впервые проникло современное искусство — наброски, скульптуры и бронзовые модели одного из важнейших художников-монументалистов XX века.
В сердце Москвы открылась выставка одного из крупнейших скульпторов-модернистов Генри Мура, собранная из коллекций его именного фонда, галереи «Тейт», Британского музея и частных собраний Великобритании. Это первая исчерпывающая ретроспектива Мура в России и исключительный случай, когда в Музеи московского Кремля попало искусство, датированное XX веком.
Несмотря на обширное наследие скульптора, разбросанное по всему миру, работами Герни Мура не может похвастаться коллекция ни одного российского музея; в прошлом году в Эрмитаж привозили его «Рисунки в убежище» времен Второй Мировой. Для проекта «Генри Мур и классический канон современной скульптуры» отобраны лучшие работы, позволяющие проследить всю эволюцию творчества мастера, ощутить, как менялось его мировоззрение и художественное мышление, как на произведения влияли исторические процессы.
Экспозиция охватывает практически все периоды творчества Мура: от работ, созданных под влиянием примитивных культур, через сюрреализм к произведениям военных и послевоенных лет, вдохновленных природными формами и абстрактным искусством. Самая поздняя из представленных работ датирована 1984 годом.
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Муру удалось сделать в скульптуре то, что раньше было доступно лишь живописцам — запечатлеть диалог между пейзажем и человеком. Его произведения в полной мере работают, будучи вписанными в ландшафт — зеленые холмы английских графств или площади мировых столиц. К сожалению, этого почти не удастся прочувствовать в замкнутом пространстве на московской выставке. К нам привезли всего лишь одну крупноформатную работу «Семейная группа» (1948–1949), которую установили перед входом в Патриарший дворец. Внутри кремлевских палат демонстрируют все остальное — два фильма о художнике, его наброски, гобелены, станковую пластику и бронзовые модели его знаменитых монументальных скульптур.
ЕЛЕНА ГАГАРИНА
генеральный директор Музеев Московского Кремля
«Впервые мы представляем в своих залах произведения искусства XX века, изменившие традиционные взгляды на художественное творчество. Генри Мур — пожалуй, самый известный скульптор столетия, его творения сегодня украшают площади крупнейших городов мира, а сформулированные им принципы пластического мышления продолжают оставаться актуальными. Уверены, что показ в московском Кремле лучших произведений одного из самых выдающихся мастеров XX столетия, определившего пути развития современной скульптуры, вызовет большой интерес самой широкой аудитории, поможет лучше понять принципы искусства, отражающего сложные реалии современности».
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