Гастрольный график: Главные концерты весны «Мумий тролль» с гик-роботами, альянс Бликсы Баргельда и Alva Noto, Psychic TV, новые визиты Keane, Garbage и Мэрилина Мэнсона, Wire на фестивале «Авант» и другие события московской концертной жизни.
Завтра в Москве должны были впервые выступить Kasabian — обладатели титула «Лучшая британская группа» 2010 года и завсегдатаи мировых фестивалей. Но накануне стало известно об отмене концерта: солист свалился с ларингитом, и Москва вместе с Питером выпала из гастрольного графика группы. Впрочем, Kasabian уже подтвердили новую дату, их выступление в Москве переносится на 22 сентября. Тем временем The Village напоминает, какие концерты все-таки ждут нас этой весной.
МАРТ
МУМИЙ ТРОЛЛЬ
Stadium Live
остаются главной концертной группой страны. 7 марта, в канун главного праздника своей целевой аудитории, «МТ» сыграют «весенний нежный концерт», с «возвращением гик-роботов и приходом Бородатого Краба» (что бы это ни значило). На разогреве — участники кавер-проекта «Делай меня точно» и в частности московская постпанк-группа Manicure.
ANBB
Клуб Milk
ANBB — проект не только концертный, но и студийный. В 2010 году у него вышла EP Ret Marut Handshake, а вслед за ней и полновесная пластинка «Mimikry». Музыку ANBB сложно занести в одну категорию; музыкальные критики чаще аннотируют их как «смесь электроники, индастриала, нойза, глитча, минимализма, кликс-н-катс и spoken word».
NOUVELLE VAGUE
Клуб Arena Moscow
Программу Dawn of Innocence группа придумала вместе с французским кутюрье Жан-Шарлем де Кастельбажаком: каждая из песен коллектива здесь превратится в эффектное световое шоу с участием видео. Dawn of Innocence уже тепло встретили в Париже, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, теперь дело за Москвой.
MUJUICE
Ресторан Artefaq
и неоднократно называли самым передовым российским музыкантом. Мартовский концерт — возможно, последняя возможность увидеть чуть стеснительного Рому Муджуса, исполняющего песни со своих двух альбомов. В недавнем интервью он признался, что проект Mujuice почти исчерпал себя.
АПРЕЛЬ
KEANE
Клуб Arena Moscow
на церемониях Q Awards и Brit Awards. Keane приезжают в Москву уже во второй раз и, что удачно, накануне релиза своей четвертой пластинки «Strangeland». Ее выход запланирован на 7 мая, так что группа, вероятно, будет играть здесь не только разученные публикой хиты, но и новые песни.
EXAMPLE
Клуб Arena Moscow
дебютировал в британских чартах сразу на первом месте; синглы с пластинки повторили ту же судьбу. Его московское выступление чудом вписалось в бешеный график: за неделю до этого он играет в лондонском Royal Albert Hall, парой недель позже вернется в британскую столицу сразу с двумя концертами подряд на гигантской O2 Arena.
WIRE
Концертный зал ДК им. Зуева
Концертная и студийная жизнь группы оборвалась в 1991 году, чтобы возродиться десять лет спустя. Реюнион-тур вызвал такой ажиотаж, что музыканты решили остаться вместе и с тех пор записали еще три пластинки, включая расхваленный прошлогодний альбом «Red Barked Tree», где, по мнению критиков, группа предстает в своем лучшем виде.
XIU XIU
Концертный зал ДК им. Зуева
В начале 2000-х музыкальные эксперименты Xiu Xiu связывали с традицией постпанка, а Джейми Стюарта сравнивали с Робертом Смитом. Xiu Xiu впервые выступали в Москве на самом первом фестивале Avant, что тогда казалось чуть ли не чудом. На этот раз Стюарт приезжает сюда с очередной заменой в команде, соучастницей по имени Анджела Сео.
MOUNT KIMBIE
Клуб «16 тонн»
которую на Pitchfork назвали«скромным, прекрасным и умным» альбомом. Организаторы грядущей вечеринки отмечают, что Mount Kimbie — в первую очередь музыканты, а не продюсеры, поэтому диджей-сетам они предпочитают живые выступления с акустическими и электронными инструментами, семплерами и ноутбуками.
MIDNIGHT MAGIC
Клуб «Солянка»
в их потенциал, но не обязательно верить ему на слово — достаточно однажды увидеть и услышать солистку Midnight Magic в действии. Неизвестно, как участники группы (которых обычно девять) поместятся на сцене «Солянки», но заранее понятно, что они заставят нас танцевать до упаду.
МАЙ
GARBAGE
Концертный зал Crocus City Hall
назначен официальный релиз первого опять-таки за семь лет студийного альбома — «Not Your Kind of People». Показательно, что билеты на выступления Garbage в Лондоне и Париже, даты которых отличаются от российских на считанные дни, распроданы уже сейчас. В кои-то веки нам повезло больше, чем западным меломанам.
THE FIELD
Клуб «Солянка»
занявшего ни много ни мало 26-ю позицию в рейтинге лучших альбомов 2011 года по версии портала Pitchfork.
PSYCHIC TV
Клуб P!PL
безжалостно экспериментирует, в том числе над собой. Правда, после неоднократной смены состава, смерти Питера Кристоферсона и жены Пи-Орриджа Леди Джей из всех ключевых участников этой долгой истории остался он один, но в каком-то смысле, это и так всегда было шоу одного человека.
MARILYN MANSON
Клуб Arena Moscow
Естественно, в первую очередь исполнителю ставили в укор эксплуатацию всех его старых идей. Впрочем, насчет концертных выступлений «великого и ужасного» Мэнсона споров куда меньше — это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть.
Комментарии
да ладно, экземпл - бодрячок )
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