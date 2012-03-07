Завтра в Москве должны были впервые выступить Kasabian — обладатели титула «Лучшая британская группа» 2010 года﻿ и завсегдатаи мировых фестивалей. Но накануне стало известно об отмене концерта: солист свалился с ларингитом, и Москва вместе с Питером выпала из гастрольного графика группы. Впрочем, Kasabian уже подтвердили новую дату, их выступление в Москве переносится на 22 сентября. Тем временем The Village напоминает, какие концерты все-таки ждут нас этой весной.

МАРТ

МУМИЙ ТРОЛЛЬ Stadium Live

Ленинградский проспект, 80, корп. 17

7 марта, 20:30 Несмотря на то, что в апреле альбому «Морская» исполнится пятнадцать лет, а последним народным хитом «Мумий тролля», уж признаемся, была «Медведица» почти десятилетней давности, эти бывшие жители Владивостока по-прежнему

остаются главной концертной группой страны. 7 марта, в канун главного праздника своей целевой аудитории, «МТ» сыграют «весенний нежный концерт», с «возвращением гик-роботов и приходом Бородатого Краба» (что бы это ни значило). На разогреве — участники кавер-проекта «Делай меня точно» и в частности московская постпанк-группа Manicure.

ANBB Клуб Milk

Сергея Макеева, 9

15 марта, 20:00 Объединение двух экспериментальных немецких музыкантов, электронщика Alva Noto и легендарного Бликсы Баргельда — лидера Einstürzende Neubauten и в прошлом гитариста The Bad Seeds Ника Кейва.

ANBB — проект не только концертный, но и студийный. В 2010 году у него вышла EP Ret Marut Handshake, а вслед за ней и полновесная пластинка «Mimikry». Музыку ANBB сложно занести в одну категорию; музыкальные критики чаще аннотируют их как «смесь электроники, индастриала, нойза, глитча, минимализма, кликс-н-катс и spoken word».

NOUVELLE VAGUE Клуб Arena Moscow

Ленинградский проспект, 31 с.4

17 марта, 20:00 Специалисты по расслабленным лаунж-каверам на хиты культовых групп от Joy Division до Blondie, французы Nouvelle Vague на этот раз решили завоевать вместительный Arena Moscow с новой программой на стыке спектакля и концерта.

Программу Dawn of Innocence группа придумала вместе с французским кутюрье Жан-Шарлем де Кастельбажаком: каждая из песен коллектива здесь превратится в эффектное световое шоу с участием видео. Dawn of Innocence уже тепло встретили в Париже, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, теперь дело за Москвой.

MUJUICE Ресторан Artefaq

Б.Дмитровка, 32, стр. 1

31 марта, 21:00 Автор главной русской пластинки прошлого года, выход которой спровоцировал километровую очередь на ее презентацию в «Солянке» и бурные обсуждения в интернете. После «Downshifting» Литвинова стали сравнивать с Виктором Цоем

и неоднократно называли самым передовым российским музыкантом. Мартовский концерт — возможно, последняя возможность увидеть чуть стеснительного Рому Муджуса, исполняющего песни со своих двух альбомов. В недавнем интервью он признался, что проект Mujuice почти исчерпал себя.

АПРЕЛЬ

KEANE Клуб Arena Moscow

Ленинградский проспект, 31, стр. 4

4 апреля, 21:00 У британского коллектива Keane, совершившего небольшую революцию в поп-роке, заменив гитару роялем, за плечами внушительные результаты. Два альбома группы, «Hopes and Fears» и «Perfect Symmetry», получили в свое время главные награды

на церемониях Q Awards и Brit Awards. Keane приезжают в Москву уже во второй раз и, что удачно, накануне релиза своей четвертой пластинки «Strangeland». Ее выход запланирован на 7 мая, так что группа, вероятно, будет играть здесь не только разученные публикой хиты, но и новые песни.

EXAMPLE Клуб Arena Moscow

Ленинградский проспект, 31, стр. 4

Ленинградский проспект, 31, стр. 4 6 апреля, 20:00 Эллиот Джон Глив, известный под именем Example, — едва ли не самый успешный мейнстримовый артист Великобритании, определяющий свою музыку как «дисфункциональный электропоп». Последний из трех его альбомов, «Playing in the Shadows»,

дебютировал в британских чартах сразу на первом месте; синглы с пластинки повторили ту же судьбу. Его московское выступление чудом вписалось в бешеный график: за неделю до этого он играет в лондонском Royal Albert Hall, парой недель позже вернется в британскую столицу сразу с двумя концертами подряд на гигантской O2 Arena.

WIRE Концертный зал ДК им. Зуева

Лесная, 18

6 апреля, 18:00 Великая британская постпанк-группа, повлиявшая на обойму команд первого ряда (от Sonic Youth до Franz Ferdinand) и в любви к которой недавно расписался даже режиссер Оливье Ассаяс, включив 4 их трека в свой фестивальный хит «Карлос».

Концертная и студийная жизнь группы оборвалась в 1991 году, чтобы возродиться десять лет спустя. Реюнион-тур вызвал такой ажиотаж, что музыканты решили остаться вместе и с тех пор записали еще три пластинки, включая расхваленный прошлогодний альбом «Red Barked Tree», где, по мнению критиков, группа предстает в своем лучшем виде.

XIU XIU Концертный зал ДК им. Зуева

Лесная, 18

6 апреля, 18:00 Музыка Xiu Xiu угрюма, надрывна и насквозь пронизана чувством

безысходности, от которого негде скрыться. В каком-то смысле их музыка очень биографична: это песни о реальных катастрофах, произошедших с реальными людьми.

В начале 2000-х музыкальные эксперименты Xiu Xiu связывали с традицией постпанка, а Джейми Стюарта сравнивали с Робертом Смитом. Xiu Xiu впервые выступали в Москве на самом первом фестивале Avant, что тогда казалось чуть ли не чудом. На этот раз Стюарт приезжает сюда с очередной заменой в команде, соучастницей по имени Анджела Сео.





MOUNT KIMBIE Клуб «16 тонн»

Пресненский вал, 9

13 апреля, 23:30 В рамках серии вечеринок Last Step в Россию впервые приезжает молодой лондонский электронный дуэт Mount Kimbie, сочиняющий музыку в амплитуде от эмбиента до постдабстепа. На счету группы две EP и одна полнометражная пластинка,

которую на Pitchfork назвали«скромным, прекрасным и умным» альбомом. Организаторы грядущей вечеринки отмечают, что Mount Kimbie — в первую очередь музыканты, а не продюсеры, поэтому диджей-сетам они предпочитают живые выступления с акустическими и электронными инструментами, семплерами и ноутбуками.

MIDNIGHT MAGIC Клуб «Солянка»

Солянка, 11

21 апреля, 23:00 Эффектная команда из Бруклина, возрождающая диско 70-х и отработавшая концертные навыки в составе Hercules and Love Affair, с которыми основатели группы гастролировали около года. Энди Батлер был первым, поверившим

в их потенциал, но не обязательно верить ему на слово — достаточно однажды увидеть и услышать солистку Midnight Magic в действии. Неизвестно, как участники группы (которых обычно девять) поместятся на сцене «Солянки», но заранее понятно, что они заставят нас танцевать до упаду.

МАЙ

GARBAGE Концертный зал Crocus City Hall

66-й км МКАД

12 мая, 20:00 Впервые за семь лет легендарная американская группа Garbage решила отправиться в мировое турне, в которое войдут концерты в Санкт-Петербурге и на следующий день в Москве. При этом, уже через три дня после московского концерта у Garbage

назначен официальный релиз первого опять-таки за семь лет студийного альбома — «Not Your Kind of People». Показательно, что билеты на выступления Garbage в Лондоне и Париже, даты которых отличаются от российских на считанные дни, распроданы уже сейчас. В кои-то веки нам повезло больше, чем западным меломанам.

THE FIELD Клуб «Солянка»

Солянка, 11

18 мая, 23:00 Cтокгольмский техно-артист и дитя небезызвестного немецкого лейбла Kompakt Аксель Уильнер наконец-то, пускай и с опозданием, посетит Москву с концертом в поддержку вышедшего еще в октябре прошлого года альбома «Looping State of Mind»,

занявшего ни много ни мало 26-ю позицию в рейтинге лучших альбомов 2011 года по версии портала Pitchfork.

PSYCHIC TV Клуб P!PL

Дербеневская, 20 с.10

20 мая, 20:00 Одна из самых важных, бескомпромиссных и концептуальных команд под руководством Дженесиса Пи-Орриджа — человека, который приложил руку к появлению индастриала, придумал термин «эйсид-хаус» и всю жизнь

безжалостно экспериментирует, в том числе над собой. Правда, после неоднократной смены состава, смерти Питера Кристоферсона и жены Пи-Орриджа Леди Джей из всех ключевых участников этой долгой истории остался он один, но в каком-то смысле, это и так всегда было шоу одного человека.

MARILYN MANSON Клуб Arena Moscow

Ленинградский проспект, 31, стр. 4

Ленинградский проспект, 31, стр. 4 26 мая, 20:00

43-летний Мэнсон не теряет бодрости духа, и раз в год-два обязательно наведывается с концертом в Россию. Последний, седьмой студийный альбом Мэрилина вышел два года назад и был принят критиками довольно неоднозначно.

Естественно, в первую очередь исполнителю ставили в укор эксплуатацию всех его старых идей. Впрочем, насчет концертных выступлений «великого и ужасного» Мэнсона споров куда меньше — это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть.﻿﻿

Текст: Даниил Дымшиц, Наталья Рукавишникова, Ольга Страховская