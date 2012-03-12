В интернете появились первые виртуальные экскурсии по городу, подготовленные департаментом культуры Москвы. Три тура можно найти на сайте «Культура Москвы» и на портале для туристов, открытом неделю назад.

Первая эскурсия посвящена «Музею Москвы», вторая включает прогулку по «Провиантским магазинам», а «Память поколений» рассказывает о жизни города во время Великой Отечественной войны. Правда, посмотреть все это онлайн не получится — придется скачать специальный файл на компьютер и только на PC, Mac OS он не признает.

Открыв файл, пользователь сразу попадает в «Музей Москвы» на выставку «Москва — ХХ век», которая рассказывает о культуре и быте города того времени. Здесь можно совершить 3D-прогулку по залам, в точности повторяющим реальную экспозицию музея. Около некоторых стендов есть знак «i», щелкнув на который можно посмотреть подробную информацию об объекте, а нажав на голубой шар, также увидеть фотопанораму местности.

 

Третьяковскую галерею можно посетить виртуально
У Москвы появился сайт для туристов

Экскурсия по «Провиантским магазинам» состоит из прогулки по Зубовскому бульвару от метро «Парк Культуры» до здания агентства «РИА Новости»: впрочем, где там искать собственно провиантские магазины, поймет не каждый. Наконец экскурсия «Память поколений» — это тур по музею, посвященный Великой отечественной войне.


Эксперты уже раскритиковали созданные 3D-экскурсии. Как сообщает газета «Известия», даже на компьютере среднего уровня туры загружаются достаточно медленно, графика не самого лучшего уровня, кроме того, программа не поддерживается «макинтошами», которые, например, начали устанавливать в московских школах. Также кое-где на сайтах перепутаны описания виртуальных экскурсий.


Власти не отрицают наличие проблем. По словам представителя департамента информационных технологий Елены Новиковой, ведомство судится с подрядчиком, которому власти предъявили претензии на 40 страниц. В ближайшие дни департамент должен разыграть тендер на 25 миллионов рублей на исправление ошибок, а также на техническую поддержку сайта в текущем году.

Напомним, что в прошлом году компания Google запустила проект Google Art Project, который позволяет совершить виртуальную экскурсию по 17 художественным музеям мира, в том числе по Третьяковской галерее.