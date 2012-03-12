Московские музеи начали оцифровывать Столичные власти представили три виртуальные экскурсии по Москве — но уже судятся с подрядчиком из-за их качества.
В интернете появились первые виртуальные экскурсии по городу, подготовленные департаментом культуры Москвы. Три тура можно найти на сайте «Культура Москвы» и на портале для туристов, открытом неделю назад.
Первая эскурсия посвящена «Музею Москвы», вторая включает прогулку по «Провиантским магазинам», а «Память поколений» рассказывает о жизни города во время Великой Отечественной войны. Правда, посмотреть все это онлайн не получится — придется скачать специальный файл на компьютер и только на PC, Mac OS он не признает.
Открыв файл, пользователь сразу попадает в «Музей Москвы» на выставку «Москва — ХХ век», которая рассказывает о культуре и быте города того времени. Здесь можно совершить 3D-прогулку по залам, в точности повторяющим реальную экспозицию музея. Около некоторых стендов есть знак «i», щелкнув на который можно посмотреть подробную информацию об объекте, а нажав на голубой шар, также увидеть фотопанораму местности.
Третьяковскую галерею можно посетить виртуально
У Москвы появился сайт для туристов
Экскурсия по «Провиантским магазинам» состоит из прогулки по Зубовскому бульвару от метро «Парк Культуры» до здания агентства «РИА Новости»: впрочем, где там искать собственно провиантские магазины, поймет не каждый. Наконец экскурсия «Память поколений» — это тур по музею, посвященный Великой отечественной войне.
Эксперты уже раскритиковали созданные 3D-экскурсии. Как сообщает газета «Известия», даже на компьютере среднего уровня туры загружаются достаточно медленно, графика не самого лучшего уровня, кроме того, программа не поддерживается «макинтошами», которые, например, начали устанавливать в московских школах. Также кое-где на сайтах перепутаны описания виртуальных экскурсий.
Власти не отрицают наличие проблем. По словам представителя департамента информационных технологий Елены Новиковой, ведомство судится с подрядчиком, которому власти предъявили претензии на 40 страниц. В ближайшие дни департамент должен разыграть тендер на 25 миллионов рублей на исправление ошибок, а также на техническую поддержку сайта в текущем году.
Напомним, что в прошлом году компания Google запустила проект Google Art Project, который позволяет совершить виртуальную экскурсию по 17 художественным музеям мира, в том числе по Третьяковской галерее.
Комментарии
ох лол
ну просто не могу не вспомнить фразу "кант вэйт!"
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