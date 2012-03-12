В интернете появились первые виртуальные экскурсии по городу, подготовленные департаментом культуры Москвы. Три тура можно найти на сайте «Культура Москвы» и на портале для туристов, открытом неделю назад.

Первая эскурсия посвящена «Музею Москвы», вторая включает прогулку по «Провиантским магазинам», а «Память поколений» рассказывает о жизни города во время Великой Отечественной войны. Правда, посмотреть все это онлайн не получится — придется скачать специальный файл на компьютер и только на PC, Mac OS он не признает.

Открыв файл, пользователь сразу попадает в «Музей Москвы» на выставку «Москва — ХХ век», которая рассказывает о культуре и быте города того времени. Здесь можно совершить 3D-прогулку по залам, в точности повторяющим реальную экспозицию музея. Около некоторых стендов есть знак «i», щелкнув на который можно посмотреть подробную информацию об объекте, а нажав на голубой шар, также увидеть фотопанораму местности.