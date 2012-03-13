О том, что Москве необходим крупный музей современного искусства, впервые заговорили еще в три года назад, но до 11 марта ничего конкретного по этому поводу не было слышно. В воскресенье Авдеев на встрече с премьером заявил, что музей появится в ближайшее время и в данный момент мэрия подыскивает ему площадку. По словам министра, в Москве нет крупных выставочных площадок для современного искусства, а без такого музея «не может быть великой страны». Постановление об учреждении музея уже подписано, а его открытие намечено на 2014 год. А сегодня Михаил Миндлин, директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), на базе которого и будет создаваться новый музей, сообщил, что вероятней всего музей построят на месте печально известного Басманного рынка, во время обрушения которого в 2006 году погибло 66 человек. Правда, решение это нельзя считать окончательным, ведь официальные бумаги пока не подписаны. После открытия нового музея туда полностью переедет экспозиция ГЦСИ, в фонд которой входит 3500 экспонатов, а в здании на Зоологической улице останутся лишь научно-информационный и образовательный комплексы. Архитектурный проект нового музея уже готов, но он отправится на доработку, как только будет окончательно определено место для строительства. Известно, что площадь объекта составит 28,3 тысяч квадратных метров.