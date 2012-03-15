«ТУРИНСКАЯ ЛОШАДЬ»

A TORINOI LO Режиссер: Бела Тарр

В главных ролях: Янош Держи, Эрика Бок, Михай Кормош Финальная работа классика венгерского авторского кинематографа, знаменитого своими экспериментальными черно-белыми картинами с экстрадлинными планами. Автор семичасового «Сатанинского танго» и фильма-нуар «Человек из Лондона» с Тильдой Суинтон, Бела Тарр получил за «Туринскую лошадь» Гран-при в Берлине и со сцены объявил о своем уходе на пенсию.

Формально в основе картины — исторический анекдот о том, как побитый извозчиком конь свел с ума Фридриха Ницше: философ заглянул несчастному животному в глаза, вернулся домой, лег и перестал разговаривать. Все это Бела Тарр сообщает в прологе закадровым голосом; а дальше начинается неторопливая картина про лошадь, пожилого фермера и его дочь, обитающих где-то в безвременье, на продуваемых ветром бесплодных холмах. Это медитативная, построенная на монотонных повторах история конца света в самом прямом смысле: герои изо дня в день одеваются, топят печь, носят воду и едят картошку. Зашедший за водкой сосед и проехавший мимо табор цыган оказываются вестниками грядущего апокалипсиса — сначала лошадь отказывается выходить из сарая, потом пропадает вода, затем мир постепенно погружается во тьму (хотя мира как такового здесь нет — за холмами, по-видимому, пустота). В год триумфа черно-белого и почти бессловесного кино самое время взглянуть, каким оно бывает в экспериментальном формате.

﻿АНТОН ДОЛИН Кинокритик,

«Искусство кино» «Оказывается, чистить вареную картофелину или тянуть ведро из колодца можно с такой же экспрессией, как любить, убивать или умирать. Однако энергия пустого действия иссякает на глазах, съедает саму себя, угасает, как лучина. Так жизнь переходит в смерть в контексте как частном, так и универсальном. Из всех специалистов по эсхатологии, исследовавших в кинематографе вопросы апокалипсиса в последнее десятилетие, Тарр оказался самым последовательным. Он не задается вопросом, как выжить во время конца света (подобно Роланду Эммериху), и не спрашивает о том, как жить после конца света (подобно тому же Ханеке). Конец — значит, конец. Тушите свет. Хотя он и без вас погаснет».

«ТИРАННОЗАВР»

TYRANNOSAUR Режиссер: Пэдди Консидайн

В главных ролях: Питер Муллан, Оливия Колман, Эдди Марсан, Пол Попплуэлл, Нед Деннехи, Сэмюэль Боттомли, Салли Карман, Пол Конуэй, Робин Батлер, Арчи Лал



Режиссерский дебют англичанина Пэдди Консидайна, игравшего в «Типа крутых легавых», «Ультиматуме Борна», «Субмарине» и недавнем триллере с Джейсоном Стэйтемом «Без компромиссов». Сев в режиссерское кресло, актер показал себя мастером угрюмого британского соцреализма, что принесло ему приз за лучший кинодебют на церемонии BAFTA.

Джозеф — пожилой безработный вдовец, типичный английский пролетарий: насквозь пропитанный пивом и яростью, всю жизнь носящий одну и ту же кожаную куртку, спортивные штаны и кроссовки. В его тесной двушке в трущобах — фото бывшей жены и бейсбольная бита у кровати. Близких нет или скоро не станет: друга дожирает раковая опухоль, любимую собаку он сам убивает в припадке алкогольной ярости. Его не назвать опустившимся, потому что, скорее всего, он никогда не поднимался: про молодость таких парней было снято немало фильмов, и Пэдди Консидайн показывает, что годы их не меняют. В роли ангела, осенившего своим крылом этого героя, выступает, конечно, женщина, но и у нее все совсем не гладко. Консидайн рубит сплеча: спивающиеся националисты мечтают разбить витрины понаехавшим пакистанцам, соседи — быдло, молодежь совсем распустилась. Это угрюмый, безжалостный и страшно сентиментальный фильм, продолжающий долгую и важную традицию английского социального реализма, которая прослеживается даже в карьере звезды фильма Питера Муллана: пятнадцать лет назад он играл в «На игле», а недавно снял «Отморозков» про юную гопоту.



РОДЖЕР ЭБЕРТ Кинокритик

Chicago Sun Times «Это не тот тип фильма, в котором есть место надежде и морали. Здесь нет выводов, только реальность этих травмированных персонажей. Когда я был молод, на театральных подмостках и киноэкране возникли английские "молодые рассерженные", и мне казалось, я понимал, что они пытаются сказать: перед лицом безжалостного общества, Молодой Рассерженный Человек должен бунтовать. Мысль "Тираннозавра" в том, что некоторые люди рождаются рассерженными, другие становятся такими в результате каких-то ужасных событий, а жалости от общества не дождаться».





«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»

THE WOMAN IN BLACK Режиссер: Джеймс Уоткинс

В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Кирен Хайдз, Джанет МакТир, Софи Стаки, Роджер Аллам, Алиса Хазанова, Шон Дули



Cтаромодный фильм ужасов, снятый Джеймсом Уоткинсом — автором расхваленного прессой «Райского озера», британского хоррора про борьбу Майкла Фассбендера с гопотой. «Женщина в черном» — первая роль выпускника Хогвартса Дэниэла Рэдклиффа, где он играет не мальчика, а мужа.

Начинающий адвокат едет в провинцию разбираться с бумагами умершей одинокой помещицы — на первый взгляд, дело нехитрое. Впрочем, на похоронах герой замечает несчастную женщину в черном с детьми; вскоре в доме начинают скрипеть половицы, а местные жители в ответ на расспросы отводят глаза или падают в обморок. «Женщина в черном» вроде бы должна окончательно освободить Рэдклиффа из оков Гарри Поттера, но волшебное наследство не отпускает и тут (даже если не считать дизайн постера). Роман англичанки Сьюзан Хилл впервые экранизировали еще двадцать лет назад, и главного героя там играл Эдриан Роулинз — вы не поверите, также известный по роли Поттера-папы. Впрочем, этот трюк можно понять и простить. Фильм снят культовой киностудией Hammer, знаменитой хоррорами 1960-х про Дракулу и Франкенштейна, которая всю последнюю пятилетку пытается вернуться в строй после долгого перерыва. И с Рэдклиффом у нее явно подписан пакт о взаимопомощи.

ТОДД МАККАРТИ Кинокритик

The Hollywood Reporter «К счастью, Уоткинс удерживается от злоупотребления клише современных хорроров, особенно тех, что сопряжены с жестокостью и вульгарностью. Почти по всем статьям, за исключением разве что технической, такой фильм могли бы снять в золотую пору студии Hammer, в 1950-е, ну и он вполне способен удовлетворить фанатов рэдклиффовского Поттера. Сам актер, надо признать, очень даже хорош, убедителен в роли молодого отца и способен тащить на себе длинные сцены, продиктованные одиночеством его персонажа. Единственная претензия, которая может возникнуть, касается его неизменной небритости — для начала XX века это несколько неправдоподобно».

«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ»

MIRROR MIRROR Режиссер: Тарсем Синх

В главных ролях: Джулия Робертс, Шон Бин, Лили Коллинз, Эрми Хаммер, Натан Лейн, Мэр Уиннингем, Майкл Лернер, Мартин Клеббэ, Джордан Прентис, Марк Повинелли

Первая из двух ожидаемых голливудских экранизаций «Белоснежки», намеченных на этот год, — не та, что мрачная и с Кирстен Стюарт, а та, что веселая и с Джулией Робертс. Автор «Клетки», «Запределья» и «Войны богов» Синх здесь успешно наступает на пятки Тиму Бертону.

Бывший клипмейкер Тарсем Синх﻿ — режиссер с репутацией визионера и обладатель таланта невероятно красиво снимать очень страшные фильмы (кто хоть раз смотрел «Клетку» — ввек не забудет). Тем удивительнее метаморфоза, которую он проворачивает с готичной сказкой братьев Гримм. Да, помешанная на собственной внешности Королева (Робертс), конечно, плохая. Да, Белоснежку (Лили Коллинз) изгнали в леса, где вроде живут чудовища. Да, государство на грани развала, и вот уже гномы идут брать реванш. Но это все условности: рядом с феерической версией Синха меркнет не только диснеевская мультипликация, но и ближайший конкурент Тим Бертон. Тот, снимая свои театрализованные постановки, все-таки всегда держит мрачную фигу в кармане; мир, придуманный Тарсемом Синхом на этот раз, под стать фантазиям его героя в «Клетке» — но только если бы тот был не маньяком, а сахарным яблочком.