В Москве откроется ресторан для дискуссий С мая по июль в Москвe будет работать филиал международного проекта Time/Bank, участники которого бесплатно обедают в ресторане за добрые дела.
В галерее Stella Art Foundation с 15 мая по 15 июля откроется временный ресторан международной арт-группы e-flux, где любой желающий может бесплатно пообедать в обмен на кредит времени, полученный на сайте Time/Bank.
Система очень проста: одни пользователи оставляют на сайте просьбы о помощи, а другие им помогают. За это выдается кредит времени в вымышленной валюте. К примеру, если на то чтобы починить кому-то велосипед ушло 30 минут, это же самое время затем можно будет бесплатно потратить в ресторане. Заведения Time/Food открыты в Нью-Йорке и Берлине, а все блюда там придуманы современными художниками, которые на досуге любят готовить. Среди них Марта Рослер, Риркрит Тиравания, Каролина Кайседо, Хульета Аранда, Ингрид Эрстад и другие.
Впрочем, в Москве Time/Food будет работать немного по другой схеме, и помогать тут никому не придется. На входе в Stella Art Foundation будет стоять компьютер, за которым каждый гость должен зарегистрироваться на сайте, а затем получить кредит в 30 минут. Во время бесплатного бизнес-ланча будут проходить лекции и дискуссии на тему искусства. Как рассказала The Village пиар-директор фонда Анна Свергун, проект скорее шуточный — прогонять посетителей через полчаса никто не собирается. Доброе дело тоже остается на личное усмотрение каждого.
Лекции и дискуссии в ресторане будет организовывать известный арт-критик Екатерина Дёготь совместно с изданием Openspace. Среди выступающих уже заявлены искусствовед Борис Гройс, художник Лиам Гиллик и писатель Франко Берарди.
Идея привезти проект Time/Bank в Москву родилась еще год назад, при этом арт-группа e-flux предложила также проводить в кафе дискуссии и лекции, где могли бы участвовать западные и российские специалисты. Работать кафе будет только с четверга по воскресенье и всего два часа в день: с 14:00 до 16:00. Связано это с тем, что большинство выступающих будет прилетать в Москву буквально на один день, а без лектория в кафе смысла нет.
В Москве открывают Microsoft University
Музею современного искусства нашли место на рынке
В кафе Артемия Лебедева появилась «подвешенная водка»
Время — деньги: Посетители клубов «Циферблат», Local Time и «Бабочки»
Комментарии
круто придумали! Жаль такого нет в Краснодаре, я бы пришла, и доброе дело не одно бы сделала :)
Тэги
Прочее