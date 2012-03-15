Система очень проста: одни пользователи оставляют на сайте просьбы о помощи, а другие им помогают. За это выдается кредит времени в вымышленной валюте. К примеру, если на то чтобы починить кому-то велосипед ушло 30 минут, это же самое время затем можно будет бесплатно потратить в ресторане. Заведения Time/Food открыты в Нью-Йорке и Берлине, а все блюда там придуманы современными художниками, которые на досуге любят готовить. Среди них Марта Рослер, Риркрит Тиравания, Каролина Кайседо, Хульета Аранда, Ингрид Эрстад и другие. Впрочем, в Москве Time/Food будет работать немного по другой схеме, и помогать тут никому не придется. На входе в Stella Art Foundation будет стоять компьютер, за которым каждый гость должен зарегистрироваться на сайте, а затем получить кредит в 30 минут. Во время бесплатного бизнес-ланча будут проходить лекции и дискуссии на тему искусства. Как рассказала The Village пиар-директор фонда Анна Свергун, проект скорее шуточный — прогонять посетителей через полчаса никто не собирается. Доброе дело тоже остается на личное усмотрение каждого. Лекции и дискуссии в ресторане будет организовывать известный арт-критик Екатерина Дёготь совместно с изданием Openspace. Среди выступающих уже заявлены искусствовед Борис Гройс, художник Лиам Гиллик и писатель Франко Берарди. Идея привезти проект Time/Bank в Москву родилась еще год назад, при этом арт-группа e-flux предложила также проводить в кафе дискуссии и лекции, где могли бы участвовать западные и российские специалисты. Работать кафе будет только с четверга по воскресенье и всего два часа в день: с 14:00 до 16:00. Связано это с тем, что большинство выступающих будет прилетать в Москву буквально на один день, а без лектория в кафе смысла нет.