В середине марта стало известно, что основатель арт-центра «Винзавод» Софья Троценко покидает свой пост и переходит на работу в столичную мэрию, пополнив ряды молодых чиновников. Новым директором стала Елена Пантелеева, главный редактор журнала Winzavod Art Review.

Как рассказала Пантелеева в интервью The Village, она не планирует кардинально менять политику площадки, а лишь продолжит направление, избранное Софьей Троценко с момента основания «Винзавода» в 2007 году. Сама экс-директор останется в попечительском совете арт-центра, а в правительстве Москвы займет пост заместителя руководителя аппарата вице-мэра Ольги Голодец. Она будет отвечать за дополнительное детское образование, организацию кружков, клубов, художественных, музыкальных и спортивных школ.

Софья Троценко окончила ВГИК по специальности «менеджмент в сфере культуры», а затем Академию госслужбы при президенте РФ. По ее инициативе был создан сам центр «Винзавод», а также несколько нашумевших арт-проектов, например выставка «Лучшие фотографии России», которую посетил даже президент Медведев. Муж Троценко Роман возглавляет госкомпанию «Объединенная судостроительная корпорация».

 

Творческие кластеры: «Винзавод»
На «Винзаводе» показывают «Лучшие фотографии России»

 

 

Елена Пантелеева   
Арт-журналист, с 2009 года основатель и главный редактор Winzavod Art Review. В 2007-2009 годы издавала журнал Blacksquare. Публиковалась в изданиях Elle, L’Officiel, «Артхроника», «Собеседник», «Арт Гид». Принимала участие в организации выставок «Валенки-Valenki» в ГМИИ имени А. С. Пушкина, Bold Head в Музее современной истории России, выставки дизайнера Ора Ито в Историческом музее.

 

 

Елена, для вас это первый опыт управления крупным культурным центром. Есть ли какие-то страхи и опасения по этому поводу?﻿

 


Я работаю на «Винзаводе» уже третий год. Знаю команду, понимаю механизм работы центра. Так что никаких страхов и опасений нет. Есть чувство, что интересной работы стало в несколько раз больше.

 

 


Планируете ли вы как-то изменить «Винзавод», или вам близка политика прошлого директора?﻿

 


Если бы мне не была близка предыдущая политика, то я бы вряд ли приняла это предложение. Зачем менять успешный и уникальный проект? Моя задача — закрепить достигнутые результаты и двигаться дальше. Идеи есть, и вы о них скоро услышите.

 

 

Каким вы видите «Винзавод» через пять лет?﻿

 

И через пять, и через десять лет «Винзавод» должен быть арт-центром с удобной инфраструктурой и качественной выставочной программой.

 

 


Вы будете ориентироваться на какие-то западные образцы?

 


В рамках газеты Winzavod Art Review мы делали спецпроект, рассказывающий о центрах искусства, которые, как и «Винзавод», успешно освоили постиндустриальные пространства: Tate Modern в Лондоне (бывшая электростанция), Kunst-Werke в Берлине (бывший маргариновый завод), Dia Art Foundation в Нью-Йорке (бывшая типография) и так далее… Мне бы не хотелось ориентироваться на какой-то определенный центр, но я готова принимать любой интересный опыт и применять его на нашей площадке.

 

Фото: beewithme