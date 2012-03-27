У «Винзавода» появился новый директор Место ушедшей в чиновники Софьи Троценко заняла главный редактор журнала Winzavod Art Review Елена Пантелеева — впрочем, политика арт-центра не изменится, рассказала она в интервью The Village.
В середине марта стало известно, что основатель арт-центра «Винзавод» Софья Троценко покидает свой пост и переходит на работу в столичную мэрию, пополнив ряды молодых чиновников. Новым директором стала Елена Пантелеева, главный редактор журнала Winzavod Art Review.
Как рассказала Пантелеева в интервью The Village, она не планирует кардинально менять политику площадки, а лишь продолжит направление, избранное Софьей Троценко с момента основания «Винзавода» в 2007 году. Сама экс-директор останется в попечительском совете арт-центра, а в правительстве Москвы займет пост заместителя руководителя аппарата вице-мэра Ольги Голодец. Она будет отвечать за дополнительное детское образование, организацию кружков, клубов, художественных, музыкальных и спортивных школ.
Софья Троценко окончила ВГИК по специальности «менеджмент в сфере культуры», а затем Академию госслужбы при президенте РФ. По ее инициативе был создан сам центр «Винзавод», а также несколько нашумевших арт-проектов, например выставка «Лучшие фотографии России», которую посетил даже президент Медведев. Муж Троценко Роман возглавляет госкомпанию «Объединенная судостроительная корпорация».
Творческие кластеры: «Винзавод»
На «Винзаводе» показывают «Лучшие фотографии России»
Елена Пантелеева
Елена, для вас это первый опыт управления крупным культурным центром. Есть ли какие-то страхи и опасения по этому поводу?
Я работаю на «Винзаводе» уже третий год. Знаю команду, понимаю механизм работы центра. Так что никаких страхов и опасений нет. Есть чувство, что интересной работы стало в несколько раз больше.
Планируете ли вы как-то изменить «Винзавод», или вам близка политика прошлого директора?
Если бы мне не была близка предыдущая политика, то я бы вряд ли приняла это предложение. Зачем менять успешный и уникальный проект? Моя задача — закрепить достигнутые результаты и двигаться дальше. Идеи есть, и вы о них скоро услышите.
Каким вы видите «Винзавод» через пять лет?
И через пять, и через десять лет «Винзавод» должен быть арт-центром с удобной инфраструктурой и качественной выставочной программой.
Вы будете ориентироваться на какие-то западные образцы?
В рамках газеты Winzavod Art Review мы делали спецпроект, рассказывающий о центрах искусства, которые, как и «Винзавод», успешно освоили постиндустриальные пространства: Tate Modern в Лондоне (бывшая электростанция), Kunst-Werke в Берлине (бывший маргариновый завод), Dia Art Foundation в Нью-Йорке (бывшая типография) и так далее… Мне бы не хотелось ориентироваться на какой-то определенный центр, но я готова принимать любой интересный опыт и применять его на нашей площадке.
Комментарии
Очень жаль, что Винзавод останется унылым болотом...
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