Как рассказала Пантелеева в интервью The Village, она не планирует кардинально менять политику площадки, а лишь продолжит направление, избранное Софьей Троценко с момента основания «Винзавода» в 2007 году. Сама экс-директор останется в попечительском совете арт-центра, а в правительстве Москвы займет пост заместителя руководителя аппарата вице-мэра Ольги Голодец. Она будет отвечать за дополнительное детское образование, организацию кружков, клубов, художественных, музыкальных и спортивных школ.

Софья Троценко окончила ВГИК по специальности «менеджмент в сфере культуры», а затем Академию госслужбы при президенте РФ. По ее инициативе был создан сам центр «Винзавод», а также несколько нашумевших арт-проектов, например выставка «Лучшие фотографии России», которую посетил даже президент Медведев. Муж Троценко Роман возглавляет госкомпанию «Объединенная судостроительная корпорация».