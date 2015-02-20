«Городские проекты» Варламова и Каца издадут книгу о проектировании велодорожек «Городские проекты» Варламова и Каца издадут первую русскоязычную книгу о проектировании велодорожек
«Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца готовятся издать первую русскоязычную книгу о проектировании велодорожек, сообщается в группе движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга».
В настоящий момент на сервисе краудфандинга «Планета» идёт сбор средств на издание книги. Всего необходимо 500 тысяч рублей.
Книга «Проектирование городских велодорожек» основана на американском транспортном руководстве NACTO — аналоге европейского PRESTO, который переводят в группе «Велосипедизации». Книга содержит множество примеров, наглядных схем и иллюстраций. 60 книг из тиража «Городские проекты» отправят мэрам и губернаторам крупных городов и в городские библиотеки.