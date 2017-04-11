Вход в подмосковные музеи 18 апреля будет бесплатным Акция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест
В Международный день памятников и исторических мест 18 апреля вход в подмосковные музеи и усадьбы будет бесплатным, сообщается на сайте Министерства культуры Московской области.
По словам председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, к Международному дню памятников в Подмосковье подготовили более 80 бесплатных экскурсионных маршрутов, в том числе с посещением усадеб XVIII–XIX веков, таких как Введенское, Ершово и Марфино.
Большинство экскурсий пройдет 15 апреля, они также будут бесплатными. Для участия необходимо записаться заранее. Информация о маршрутах и контактах для записи представлена на сайте главного управления культурного наследия Московской области.
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