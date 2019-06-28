Организаторы гей-вечеринок Popoff Kitchen объявили об уходе на летние каникулы. «Никаких больше Popoff Kitchen», — говорится в закрытом посте на фейсбуке сооснователя вечеринок Сергея Нестеренко.



Как рассказал The Village второй сооснователь Popoff Kitchen Никита Егоров-Кириллов, проект вернется с новым сезоном вечеринок в августе или сентябре. До этого момента организаторы устроят шоукейсы в Стокгольме и Брюсселе.



Егоров-Кириллов заверил, что речи о заморозке проекта в Москве не идет. «Просто с февраля был очень насыщенный ритм. Решили чуть сбавить темп и отдохнуть», — пояснил Егоров-Кириллов, пообещавший раскрыть новые «грандиозные планы» уже ближе к возвращению.