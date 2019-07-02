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Новости2 июля 2019

Panacea, Fennesz и Bejenec: Signal обновил лайн-ап фестиваля Также в Николе-Ленивце выступят Noizar, Дарья Колосова и София Родина

РедакторРоман Чернянский

Signal объявил очередную волну артистов фестиваля, который пройдет с 15 по 18 августа в арт-парке «Никола-Ленивец».

Лайн-ап пополнил немец Матис Мутц — мультижанровый артист, стоящий за проектом Panacea и миксующий хардкор и драм-н-бейс. В последние годы Мутц выпускал релизы на немецком лейбле Sonic Groove, а на фестивале он представит сиквел своего последнего мини-альбома «Beyond All Boundaries».

На сцене Meadow состоится концертный лайв австрийского композитора и авангардного электронщика Кристиана Феннеша. Один из первых практиков глитча представит симфонические семплы и треки из последнего альбома Agora, который вышел на старейшем лондонском лейбле Touch и был высоко оценен редакцией Pitchfork.

Трио киевлян — Noizar, Дарья Колосова и Bejenec — разделят сцены Signal, Möbius и Prizma. Также на фестивале выступят София Родина, Сергей Санчес и Izhevski.

Билеты еще можно успеть купить за 5 900 рублей — цена на них вырастет через несколько часов.

Первыми участниками Signal стали Efdemin, Phase Fatale, Lutto Lento и Boot & Tax. Кроме того, на фестиваль приедут британцы Objekt, Энди Стотт и Сэмуел Керридж, а также Karenn, tINI и Francesco Del Garda.

Про самые интересные фестивали этого лета читайте в гиде The Village.

Источник: пресс-служба Signal

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