Signal объявил очередную волну артистов фестиваля, который пройдет с 15 по 18 августа в арт-парке «Никола-Ленивец».

Лайн-ап пополнил немец Матис Мутц — мультижанровый артист, стоящий за проектом Panacea и миксующий хардкор и драм-н-бейс. В последние годы Мутц выпускал релизы на немецком лейбле Sonic Groove, а на фестивале он представит сиквел своего последнего мини-альбома «Beyond All Boundaries».

На сцене Meadow состоится концертный лайв австрийского композитора и авангардного электронщика Кристиана Феннеша. Один из первых практиков глитча представит симфонические семплы и треки из последнего альбома Agora, который вышел на старейшем лондонском лейбле Touch и был высоко оценен редакцией Pitchfork.