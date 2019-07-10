В первой волне шоукейсов — «Hate Rock Showcase», «Русская Тоска», «Dark Jazz Showcase», «Короли Китай-Города», «New Siberian Order» и шоукейс фестиваля «Боль».

«Moscow Music Week дал старт многим молодым музыкантам, которые сейчас собирают полные залы. Среди них — Монеточка, Хаски, Shortparis, «Мальбек», «Лето в городе» и другие. За пять лет фестиваль сформировал новую волну популярных артистов. Гости MMW 2019 услышат первыми тех, кто станет ведущим голосом отечественной музыки уже через пару лет», — отметил основатель фестиваля и соорганизатор «Боли» Степан Казарьян.

Приобрести билет на все шоукейсы сейчас можно по цене от 2 500 рублей.



Всего на фестивале выступят более 120 исполнителей, также ожидается конференция с лекциями и дискуссиями на тему музыки.

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Источник: представители фестиваля

