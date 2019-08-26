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Новости26 августа 2019

На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено) Послушать их можно будет бесплатно

РедакторРоман Чернянский

Обновлено

Фестиваль идей и технологий Rukami, который пройдет в последние выходные лета на ВДНХ, назвал участников музыкальной сцены.

Свежую лайв-программу на фестивале представит Mujuice, компанию ему в субботу составит Мария Теряева. На следующий день выступят Lovozero, Moa Pillar и Катя Йондер. На малой сцене в течение всего фестиваля можно будет послушать диджей-сеты.

Регистрация на бесплатный фестиваль уже открыта.

12 июля, 11:51

В конце лета на ВДНХ проведут фестиваль мейкерства и технологического творчества Rukami. Сотни изобретателей со всего мира покажут на нем свои идеи и проекты.

В рамках развлекательной программы в Россию впервые приедет немецкая группа панк-роботов One Love Machine Band. Участвующие в группе машины играют на настоящих музыкальных инструментах. Всего в группе 13 роботов, самый большой из них — три метра в высоту.

В Москву робо-группа приедет из Берлина вместе со своим изобретателем Колей Куглером, который начинал свой профессиональный путь в качестве художника и скульптора. Для создания роботов-музыкантов Куглер использовал старые автомобильные детали и металлолом. Управляются механизмы через MIDI-интерфейс, подключенный к компьютеру.

Сам фестиваль Rukami пройдет с 31 августа по 1 сентября. На нем изобретатели будут создавать вместе с посетителями инсталляции и перформансы. Также в программе запланированы практические мастер-классы и воркшопы, где каждый желающий сможет сделать именной меч джедая, 3D-модель суперболида и другие устройства.

Вход на фестиваль будет бесплатным. Регистрация откроется в ближайшее время по ссылке. One Love Machine Band выступят несколько раз в каждый из дней фестиваля.

Источник: представители фестиваля

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