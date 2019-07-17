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Новости17 июля 2019

У парка Горького откроется площадка Tele2 с бесплатными концертами, лекциями и кинопоказами В прошлом году такой же онлайн-парк открыли на Хохловской площади

РедакторРоман Чернянский

В пятницу, 19 июля, на набережной у парка Горького откроется площадка Tele2.

Онлайн-парк компании будет ежедневно работать с 10:00 в режиме коворкинга, а после 15:00 здесь начнут проводить онлайн-лекции и мастер-классы от института «Стрелка», Arzamas, Buro 29/02, HeadHunter, SkyEng и других партнеров проекта. Также посетители пространства смогут опробовать виртуальную реальность и другие интерактивные новинки.

По вечерам на большом экране будут показывать фильмы от онлайн-кинотеатра Okko, а по пятницам и выходным дням на площадке ожидаются выступления московских диджеев. В ближайшую пятницу пространство откроется в 19:00 концертом Manizha и Eighteen, завершится день диджей-сетом от создателя Tesla Boy Антона Севидова.

Площадка откроется у входа в парк Горького со стороны «Музеона» и проработает до 8 сентября. Все события пространства будут бесплатными. Подробнее с программой онлайн-парка можно ознакомиться на сайте проекта.

Осенью временный онлайн-парк Tele2 открылся в «Яме» на Хохловской площади

Источник: пресс-служба Tele2

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