В пятницу, 19 июля, на набережной у парка Горького откроется площадка Tele2.



Онлайн-парк компании будет ежедневно работать с 10:00 в режиме коворкинга, а после 15:00 здесь начнут проводить онлайн-лекции и мастер-классы от института «Стрелка», Arzamas, Buro 29/02, HeadHunter, SkyEng и других партнеров проекта. Также посетители пространства смогут опробовать виртуальную реальность и другие интерактивные новинки.

По вечерам на большом экране будут показывать фильмы от онлайн-кинотеатра Okko, а по пятницам и выходным дням на площадке ожидаются выступления московских диджеев. В ближайшую пятницу пространство откроется в 19:00 концертом Manizha и Eighteen, завершится день диджей-сетом от создателя Tesla Boy Антона Севидова.