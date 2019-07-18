Signal анонсировал новогоднюю вечеринку в 10 тысячах километров от Москвы — на побережье Бали. Для организаторов Signal индонезийский фестиваль станет первым за пределами России.



Выступления пройдут на трех сценах с 9 по 11 января. Конкретное место сейчас не раскрывают — как и лайн-ап, который начнут объявлять в сентябре после фестиваля в Никола-Ленивце.

Сама концепция Signal сохранится — на Бали также ожидаются инсталляции и дополнительные развлечения. Пока известно только о планах сделать программу по серфингу.



Билеты на фестиваль по тарифу Super Early Bird уже доступны по цене от 1 500 рублей.

