Новости18 июля 2019
Signal проведет свою первую вечеринку за пределами России. Фестиваль отпразднует Новый год на Бали! Билеты уже появились в продаже
Signal анонсировал новогоднюю вечеринку в 10 тысячах километров от Москвы — на побережье Бали. Для организаторов Signal индонезийский фестиваль станет первым за пределами России.
Выступления пройдут на трех сценах с 9 по 11 января. Конкретное место сейчас не раскрывают — как и лайн-ап, который начнут объявлять в сентябре после фестиваля в Никола-Ленивце.
Сама концепция Signal сохранится — на Бали также ожидаются инсталляции и дополнительные развлечения. Пока известно только о планах сделать программу по серфингу.
Билеты на фестиваль по тарифу Super Early Bird уже доступны по цене от 1 500 рублей.
Источник: пресс-служба Signal
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