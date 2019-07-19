«ВКонтакте» запустит сервис знакомств. Общаться там нужно с помощью видео «Накроет по уши!», — гласит слоган приложения Lovina
«ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina. Пользователи сервиса смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
Для поиска пары в приложении не обязательно быть зарегистрированным во «ВКонтакте». Неавторизированным пользователям придется заполнить анкету, после чего им предложат наиболее подходящих собеседников с помощью алгоритмов компании.
Начать знакомство можно, просматривая чужие анкеты — в случае взаимной симпатии создается чат, который исчезнет, если за 48 часов собеседники не обменяются видеоисториями или не решатся на видеозвонок. Также пользователям будут доступны карусели видеозвонков, где можно выбирать, с кем продолжить общение.
Рекламы в приложении не будет — вместо нее предусмотрены платные опции по аналогии с другими сервисами знакомств. Создатели обещают самые выгодные на рынке тарифы.
Зарегистрироваться в приложении можно уже сейчас с помощью чат-бота в сообществе Lovina. Также можно оформить предзаказ в App Store или Google Play, за регистрацию полагается премиум-аккаунт на месяц, который начнет действовать в день официального запуска сервиса.
Источник: пресс-служба «ВКонтакте»
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