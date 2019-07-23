На фестивале Glam Go Fest, который пройдет 31 августа в Зеленом театре парка Горького, выступит американский рэпер J.I.D.



Дастина Раута сравнивают с Кендриком Ламаром, а его второй студийный альбом «DiCaprio 2» вошел в список лучших рэп-релизов прошлого года по версии Pitchfork и Billboard. Теперь рэпер впервые приедет в Россию.



На фестивале объединения Glam Go Gang также выступят все его участники: Gone.Fludd, Iroh, Cakeboy и Flipper Floyd. Кроме того, на сцену выйдут Basic Boy, МС Сенечка, MʼDee, Зараза, Plohoyparen и секретный гость, имя которого пока не раскрывают.