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Новости23 июля 2019

На фестиваль объединения Glam Go Gang приедет J.I.D Рэпера сравнивают с Кендриком Ламаром, а его последний альбом получил признание критиков

РедакторРоман Чернянский

На фестивале Glam Go Fest, который пройдет 31 августа в Зеленом театре парка Горького, выступит американский рэпер J.I.D.

Дастина Раута сравнивают с Кендриком Ламаром, а его второй студийный альбом «DiCaprio 2» вошел в список лучших рэп-релизов прошлого года по версии Pitchfork и Billboard. Теперь рэпер впервые приедет в Россию.

На фестивале объединения Glam Go Gang также выступят все его участники: Gone.Fludd, Iroh, Cakeboy и Flipper Floyd. Кроме того, на сцену выйдут Basic Boy, МС Сенечка, MʼDee, Зараза, Plohoyparen и секретный гость, имя которого пока не раскрывают.

Билеты на фестиваль сейчас можно купить по цене от 800 рублей.

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