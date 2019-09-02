Впервые в ярмарке примет участие музей «Гараж», который представит вольную реконструкцию квартиры Владислава Мамышева-Монро, в которой художник создал фотосерию «Барби». Архивные материалы, связанные с проектом, сопроводят копиями и репликами, с которыми посетители смогут свободно взаимодействовать. Также на Cosmoscow появятся книжный и сувенирный магазины музея.

Вместе с тем на ярмарке представят проект «Философия общего дела», в котором поучаствовали Владимир Дубосарский, «ЕлиКука», Алиса Йоффе, Ирина Корина и Павел Пепперштейн. Художники распишут 140-метровый холст, натянутый на архитектурную конструкцию двухметровой высоты. В течение первых двух дней посетители смогут следить за работой художников, после чего можно будет взглянуть на окончательный результат.

Наконец, в центральной части ярмарки расположится цифровая выставка лотов аукциона Off White «Больше чем роскошь», который прошел в июне.

Детская и параллельная программы



Детскую программу подготовил Московский музей современного искусства. Современные художники станут преподавателями и предложат детям стать соавторами большой абстрактной скульптуры.



В рамках параллельной программы пройдет премьера получасового фильма Евгения Гранильщикова Drame о границах документального кино. А в борделе Dolls Hotel (где наш корреспондент занимался сексом с куклой по заданию редакции) покажут проект Ольги Юргенсон «Кукольный дом» об изменениях, которые происходят на рынке искусственных секс-партнеров.

Когда

с 6 по 8 сентября

Где

Гостиный двор Стоимость

от 500 рублей сайт



Часть программы Cosmoscow уже анонсировали ранее. Центральное место в экспозиции займет творчество представителей коммунистического авангарда 60–80-х годов. Впервые по итогам ярмарки выберут работы, которые пополнят коллекцию Московского музея современного искусства. Также на Cosmoscow пройдет выставка онлайн-галереи Sample.



Источник: пресс-служба Cosmoscow

