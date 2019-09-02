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Новости2 сентября 2019

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу На ярмарке представят работы более 300 современных художников

РедакторРоман Чернянский

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе с 6 по 8 сентября, объявила полную программу.

На ярмарке представят работы более 300 современных художников. В одной из шести секций — Focus — галереи из Италии покажут произведения художников, родившихся в России.

Программа Cosmoscow-2019

Фонд Cosmoscow представит проекты дуэта «МишМаш», Центра современного искусства «Заря» и Московского музея современного искусства, которые ранее получили звания художника, институции и музея года соответственно. Покажут и перформанс Марии Агуреевой, ставшей победителем конкурса на соискание гранта Ruinart Art Patronat.

Впервые в ярмарке примет участие музей «Гараж», который представит вольную реконструкцию квартиры Владислава Мамышева-Монро, в которой художник создал фотосерию «Барби». Архивные материалы, связанные с проектом, сопроводят копиями и репликами, с которыми посетители смогут свободно взаимодействовать. Также на Cosmoscow появятся книжный и сувенирный магазины музея.

Вместе с тем на ярмарке представят проект «Философия общего дела», в котором поучаствовали Владимир Дубосарский, «ЕлиКука», Алиса Йоффе, Ирина Корина и Павел Пепперштейн. Художники распишут 140-метровый холст, натянутый на архитектурную конструкцию двухметровой высоты. В течение первых двух дней посетители смогут следить за работой художников, после чего можно будет взглянуть на окончательный результат.

Наконец, в центральной части ярмарки расположится цифровая выставка лотов аукциона Off White «Больше чем роскошь», который прошел в июне.

Детская и параллельная программы

Детскую программу подготовил Московский музей современного искусства. Современные художники станут преподавателями и предложат детям стать соавторами большой абстрактной скульптуры.

В рамках параллельной программы пройдет премьера получасового фильма Евгения Гранильщикова Drame о границах документального кино. А в борделе Dolls Hotel (где наш корреспондент занимался сексом с куклой по заданию редакции) покажут проект Ольги Юргенсон «Кукольный дом» об изменениях, которые происходят на рынке искусственных секс-партнеров.

Когда
с 6 по 8 сентября

Где
Гостиный двор

Стоимость
от 500 рублей

сайт

Часть программы Cosmoscow уже анонсировали ранее. Центральное место в экспозиции займет творчество представителей коммунистического авангарда 60–80-х годов. Впервые по итогам ярмарки выберут работы, которые пополнят коллекцию Московского музея современного искусства. Также на Cosmoscow пройдет выставка онлайн-галереи Sample.

Источник: пресс-служба Cosmoscow

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