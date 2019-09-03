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Новости3 сентября 2019

На бесплатном концерте на ВДНХ выступит Xzibit На территории выставки проходит неделя музыки

РедакторРоман Чернянский

На ВДНХ стартовала финальная неделя фестиваля уличной культуры «Ритм моего города» — неделя музыки.

В субботу, 7 сентября, на площади Промышленности ВДНХ пройдет бесплатный концерт, хедлайнером которого станет американский рэпер и ведущий культового шоу «Тачка на прокачку» Xzibit. Начало концерта — в 21:00.

Другие события недели музыки

Вечерние выступления запланированы каждый день. Во вторник на Главной аллее ВДНХ пройдет концерт представителей рагга-джангла Steppa Style и Mr Kingston. На следующий день в Северном сквере выступит хих-хоп-исполнитель Эллаи, а в четверг там же можно будет послушать Weel.

Также на территории выставки состоятся мастер-классы по диджеингу, битбоксу и битмейкингу, театрализированные хип-хоп-перформансы и дискуссии об уличной культуре. Сегодня, 3 сентября, в 16:20 представители хип-хоп-культуры Лигалайз, Олег Груз и Вадим Мейкшанс поговорят о преемственности поколений и эволюции смыслов в уличной музыке.

Со среды по пятницу на ВДНХ проведут премьеру фристайл-сторителлинга «РэПушкин» — сказки Александра Пушкина исполнят молодые рэперы, используя элементы битбокса, фристайла и брейкинга.

Источники: ТАСС, сайт мэрии Москвы

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