Вечерние выступления запланированы каждый день. Во вторник на Главной аллее ВДНХ пройдет концерт представителей рагга-джангла Steppa Style и Mr Kingston. На следующий день в Северном сквере выступит хих-хоп-исполнитель Эллаи, а в четверг там же можно будет послушать Weel.



Также на территории выставки состоятся мастер-классы по диджеингу, битбоксу и битмейкингу, театрализированные хип-хоп-перформансы и дискуссии об уличной культуре. Сегодня, 3 сентября, в 16:20 представители хип-хоп-культуры Лигалайз, Олег Груз и Вадим Мейкшанс поговорят о преемственности поколений и эволюции смыслов в уличной музыке.

Со среды по пятницу на ВДНХ проведут премьеру фристайл-сторителлинга «РэПушкин» — сказки Александра Пушкина исполнят молодые рэперы, используя элементы битбокса, фристайла и брейкинга.



Источники: ТАСС, сайт мэрии Москвы

