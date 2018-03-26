Комментарии«Просто забили»: Как торговые центры выполняют пожарные требования
И почему в них не всегда можно найти эвакуационные выходы
В воскресенье сгорел кемеровский торговый комплекс «Зимняя вишня». В нем не сработала пожарная сигнализация, а часть посетителей кинотеатра, в том числе дети, оказалась заблокирована в одном из залов — на время сеанса их закрыли, чтобы не пускать безбилетников. По последним данным, подтверждена гибель 53 человек.
The Village поговорил с людьми, которые управляют торговыми центрами и открывают торговые точки в разных городах России, о том, как выполняются правила пожарной безопасности и почему трагедия возможна где угодно.
Как проходят пожарные проверки
Виктор Черных
генеральный директор Progress Property Management (управляет несколькими торговыми центрами)
Владельцы ТЦ или их управляющие компании, конечно, не горят энтузиазмом тратить два-три часа днем на пробные эвакуации, ведь у них от этого падает выручка. Чтобы сдать ТЦ, достаточно просто повесить оросительные трубы — комиссия оценивает просто их наличие, а даже не наличие воды в этих трубах. И с зажигалкой инспектор не полезет к датчику, и пожарный не скажет директорам: «Ребята, давайте потренируемся эвакуироваться».
Инспектор ведь как страхует свою задницу: он приезжает в ТЦ, видит нарушения, пишет «предписание на их устранение» — и уезжает. Через три месяца возвращается, видит, что ничего не изменилось, и, например, берет взятку. А в реальности МЧС вообще-то имеет право закрыть любой бизнес до устранения нарушений, и это серьезно.
Крутые управляющее компании систематически проводят учения, врубают все сирены, а главное, тренируют сотрудников, чтобы они не растерялись при реальном пожаре. Систему оповещения тоже регулярно тестируют: например, в бизнес-центрах класса А проверки должны происходить минимум раз в год.
У любого здания должен быть проект противопожарной безопасности, в нем несколько элементов: например, система оповещения, то есть когда голосом тебе подают команду «Внимание, просьба покинуть помещение». Второй момент — это противопожарная сигнализация, то есть сирена. Одновременно блокируются лифты, эскалаторы, все автоматические двери открываются. Плюс включается система дымоудаления — вдоль путей эвакуации всегда проектируется огромная вытяжка.
Какие правила не выполняются
Самое частое нарушение — это когда управляющий или арендаторы загораживают пути отхода и эвакуации, очень часто блокируют противопожарные двери. Видимо, чтобы люди не гуляли где не положено. Ответственность за пожарную безопасность действительно должна лежать и на арендаторе — в грамотных договорах сейчас ее прописывают. Огнетушители должны висеть, и смесь в них должна быть не просрочена — их нужно регулярно менять. Это стоит копейки, но арендаторы часто даже на этом экономят. А ведь с помощью современного огнетушителя можно быстро потушить очаг горящего поролона, например.
Ситуаций с упрощенными проверками для ТЦ, когда он внезапно зарегистрирован как «малый бизнес», быть вообще не должно — это же место массового скопления людей, а не ларек, где девочка-стартапер варит кофе. Обычно эта хитрость срабатывает, когда торговым центром владеют несколько индивидуальных предпринимателей — почему он и считается малым бизнесом, — а де-факто за ними все равно один бенефициар.
То, что двери в кинотеатр были закрыты, — это криминал. Поймите, ведь это же кинотеатр, это особые требования к материалам, к противопожарной защите, там все просчитывается поминутно, сколько метров до эвакуационного выхода и прочее. У меня ощущение, что здесь на все это просто забили.
Какие ТРЦ могут быть небезопасны
Максим Шевляков
директор по развитию сети ресторанов Yes Pizza
То, что произошло в Кемерове, скорее исключение из правил, нежели практика. У нас есть ресторан в другом торговом центре Кемерова — «Лапландии», я думаю, сейчас там будет какая-то проверка. Но это профессиональный ТРЦ, он дорожит своей репутацией. В таких местах специалисты по пожарной безопасности — главные люди. «Зимняя вишня» — небольшой центр третьего класса, в них все работает хуже.
Такое количество людей погибло, наверно, не потому, что произошел пожар, а потому что были препятствия при эвакуации. Вообще, я заметил, что за Уралом правила безопасности контролируют слабее, чем в Москве
В основном это относится к мелким торговым комплексам. В «Меге» очень жесткие требования к пожарной безопасности, там даже устанавливают дополнительные правила, которые не предусмотрены законом, и их приходится выполнять. Мы в последний раз делали там ресторан, и нам не давали разрешение на открытие без плана эвакуации: если не все сделано по нормам, ты не откроешься.
Почему магазины не соблюдают правила
Я занимаюсь открытием новых магазинов, у меня был опыт развития и больших компаний с точками площадью в тысячу квадратных метров. Я открывал салоны «Евросети», заведения общепита, магазины косметики. Раньше была полная вакханалия по части пожарной безопасности. После «Хромой лошади» был всплеск проверок, но потом пошумели и забыли. Сейчас наверняка пройдут внеплановые проверки.
В ТРЦ мы постоянно сталкивались с проблемами согласования противопожарных проходов. Здесь коммерческий вопрос: вы платите за всю площадь, а вас заставляют делать коридор шириной 2,4 метра. Умножьте на длину 50 метров — вы получаете бесполезное пространство. Сами ретейлеры нарушают правила. Зайдите в любой магазин, даже крупный, и посмотрите, насколько близко друг к другу расположены рейлы с одеждой и торговое оборудование. А если начнется паника, что там будет?
Все нормы можно соблюдать, но обычно это вопрос денег: маленькая площадь, все пытаются сэкономить. На объекте всегда есть ответственный за пожарную безопасность, но это чистая формальность. В моей практике не было каких-то учений и обучений. Такие корочки покупаются.
Можно ли верить плану эвакуации
Любой магазин проверяют сотрудники МЧС, они приходят на объект, смотрят проект, на то, что в итоге построено, проверяют сигнализацию. В большинстве случаев есть возможность решить вопрос за деньги. Если взять 100 % объектов, в 50 % случаев, я думаю, вопрос решали неофициально. Все зависит от типа нарушений: иногда просто закрывают глаза, ведь если у вас противопожарный коридор шириной два метра вместо 2,4 — это менее критично, чем неработающая система пожарного оповещения.
У меня был случай в одной компании, когда инспектор нашел нарушения и сказал, что на эти замечания можно закрыть глаза. У нас не вымогали деньги, но он сказал так — а дальше понимайте как хотите. Но в любом случае добро на открытие дает торговый центр — стоит надеяться на его ответственность.
Обычный посетитель не сможет определить, работает ли в торговом центре пожарная сигнализация — для этого нужен специалист.
План эвакуации на стене ни о чем не говорит — не факт, что он вообще актуален: в торговом центре меняются арендаторы, меняются зоны
К тому же на план эвакуации никто не смотрит, никто не думает о том, как будет выходить, если вдруг что-то случится.
Берут ли инспекторы взятки
Управляющий крупным московским торговым центром на условиях анонимности
Есть плановые и внеплановые проверки. Плановые проводятся раз в три года, внеплановые проверки теоретически могут проходить и чаще. Но по нынешним временам этим не злоупотребляют. По моим ощущениям, в Москве органы госнадзора достаточно загружены, поэтому не могу сказать, что они ходят и бесконечно всех проверяют.
В обязательном порядке проверки проводятся после таких событий, как сейчас. Например, проверки были после случая в ТЦ «Адмирал». Как правило, после этого выходит циркуляр и все начинают шевелиться. Также у надзорников есть понимание, какие из объектов проблемные, а какие нет. По новым, недавно сданным объектам меньше вопросов, они современные и понятные. По странным реконструкциям, например старым промышленным зданиям, которые выполняют сейчас другие функции, как правило, больше вопросов.
Если есть замечания, то их в обязательном порядке нужно исправлять. От степени критичности этих замечаний возможны разные последствия — от штрафа до приостановки деятельности на 90 дней. Инспекторы любых уровней не готовы нести персональную ответственность в случае инцидентов.
На региональном уровне все может быть по-другому, но в Москве и Санкт-Петербурге никто взятки брать и глаза закрывать не будет. И так происходит последние лет семь
Почему трагедия может случиться где угодно
Трагедия, как в Кемерове, теоретически могла случиться где угодно. Есть довольно много зданий без налаженной ежедневной системы контроля и профессионалов, которые понимают, как за этим следить. По-прежнему формально проводятся учения: систему включают, а никто не выбегает.
Вот этот бардак и русское ******** [безразличие] встречается во всех регионах. Сегодня можно прийти проверить, а завтра пожарный коридор будет заставлен. Сегодня система работает, а завтра придут делать ремонт и случайно отрежут какой-то шлейф. Одними проверками результата не достичь, нужно, чтобы сам собственник на регулярной основе этим занимался и понимал, что любое действие имеет следствие.
В подготовке поста участвовали Кирилл Руков и Елена Верещагина.
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