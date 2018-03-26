Владельцы ТЦ или их управляющие компании, конечно, не горят энтузиазмом тратить два-три часа днем на пробные эвакуации, ведь у них от этого падает выручка. Чтобы сдать ТЦ, достаточно просто повесить оросительные трубы — комиссия оценивает просто их наличие, а даже не наличие воды в этих трубах. И с зажигалкой инспектор не полезет к датчику, и пожарный не скажет директорам: «Ребята, давайте потренируемся эвакуироваться».

Инспектор ведь как страхует свою задницу: он приезжает в ТЦ, видит нарушения, пишет «предписание на их устранение» — и уезжает. Через три месяца возвращается, видит, что ничего не изменилось, и, например, берет взятку. А в реальности МЧС вообще-то имеет право закрыть любой бизнес до устранения нарушений, и это серьезно.

Крутые управляющее компании систематически проводят учения, врубают все сирены, а главное, тренируют сотрудников, чтобы они не растерялись при реальном пожаре. Систему оповещения тоже регулярно тестируют: например, в бизнес-центрах класса А проверки должны происходить минимум раз в год.

У любого здания должен быть проект противопожарной безопасности, в нем несколько элементов: например, система оповещения, то есть когда голосом тебе подают команду «Внимание, просьба покинуть помещение». Второй момент — это противопожарная сигнализация, то есть сирена. Одновременно блокируются лифты, эскалаторы, все автоматические двери открываются. Плюс включается система дымоудаления — вдоль путей эвакуации всегда проектируется огромная вытяжка.