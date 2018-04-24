Можно разделить все неполадки на три части:

Недоступность самого приложения (наша платформа). Мы пользовались для раздачи приложения очень популярной CDN — CloudFront, и считали это решением проблемы, так как она позволяет снизить риски сетевой недоступности. Но РКН забанил часть диапазона адресов CloudFront, и иногда у части пользователей не открывалось вообще ничего. Мы просто сменили CDN на другую (это недорого и быстро), с нодами в России.

Кстати, надо сказать, что блокировки РКН начинают действовать не моментально и неравномерно, так же как и разблокировки: помогает только статистика, проверять самим, сработало ли решение, невозможно.

Недоступность наших API, которые использует платформа. Большая часть наших сервисов располагаются на Amazon. Мы одновременно пошли двумя путями. Во-первых, меняли IP-адреса серверов: у Amazon есть функция подбора нового IP, написали скрипт проверки, забанен ли новый IP, и отдельный человек сидел и сотни раз нажимал на кнопку, пока не попадется счастливый номер. Во-вторых, подняли несколько серверов в разных регионах (не Amazon), которые проксировали весь трафик до API. Со стороны клиента делался проверочный запрос на разные серверы при старте и выбирался первый доступный сервер.

Недоступность внешних сервисов. В частности, мы используем Firebase для некоторых инструментов, и когда блокировки начали затрагивать Google, то, например, заметки просто перестали работать. Мы решили это хитрым проксированием веб-сокетов через наши серверы.

Все эти решения и так были в наших планах, мы их неспешно делали, просто РКН сильно ускорил дедлайн, и пришлось все сделать в течение одного дня. Тем не менее нам это обошлось довольно дорого из-за отмены сотни занятий во время пика неполадок (понедельник, 16 апреля). В будущем у нас будут серьезные проблемы, только если РКН решит забанить весь внешний интернет, тогда придется полностью переносить инфраструктуру в Россию, сейчас мы просто готовим планы на случай разных вариантов развития событий.