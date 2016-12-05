ТестСколько получают люди разных профессий
Попытайтесь угадать зарплату IT-разработчика на Кипре, специалиста по созданию VIP-семей, личного охранника и других
Далеко не все работодатели указывают в своих вакансиях предполагаемую вилку зарплат. Но знание этих цифр помогает чувствовать себя увереннее на собеседовании. Поэтому, прежде чем идти на встречу с HR, эксперты советуют провести мониторинг карьерных порталов. Это позволит проследить закономерность между размером зарплаты и предъявляемыми требованиями, а потом без лишнего стресса озвучить желаемую цифру.
The Village решил провести тренировку: мы нашли необычные вакансии на HeadHunter и предлагаем угадать зарплаты по фрагментам их описаний. Для этого щелкните мышкой на карточку с суммой, которая кажется вам подходящей.
Форекс-брокер Exness ищет руководителя мобильной разработки для платформ Android и iOS с переездом на Кипр
Условия
Работа в офисе, расположенном на берегу Средиземного моря, в городе Лимасол
Официальное трудоустройство по законодательству Кипра и ЕС, оформление рабочей визы сотруднику и виз для членов семьи
Корпоративный полис ДМС для сотрудника и членов семьи
Бесплатное посещение спортзала
Кофе, чай, сладости и фрукты в офисе
Какой будет его зарплата?
Центр брака и семьи Life Style Group ищет ведущего менеджера по продажам VIP-услуг
Обязанности
Прямая продажа услуг компании, в т. ч. VIP-клиентам:
Поиск и подбор пары для брака и создания семьи
Индивидуальное сопровождение во время подбора
Многопрофильная подготовка к созданию семьи
Сохранение и укрепление семей
Требования
Отсутствие «короны» и пустых «регалий»
Отсутствие ложных мотиваций: обсуждение личных проблем или общих тем в кулуарных беседах с коллегами в шикарном офисе в самом центре Москвы — вам точно не к нам!
Какой будет его зарплата?
Отель The Ritz-Carlton ищет швейцара
Обязанности
Представлять отель
Дружелюбно встречать/провожать всех гостей отеля и помогать им с багажом
Требования
Знание английского языка
Грамотная речь, умение объяснять направления
Высшее образование
Опыт работы в гостиничном бизнесе
Какой будет его зарплата?
Студия одежды Print Bar приглашает на работу директора по маркетингу
Условия
Отличный продукт, лучшая команда маркетологов, креативные дизайнеры, большой бюджет, удобное кресло, мощный компьютер, развязанные руки и возможность экспериментировать
Какой будет его зарплата?
Контактный зоопарк «Бебека» ищет смотрителя
Обязанности
Уход за животными
Кормление животных согласно рациону
Социализация животных
Выгул животных
Какой будет его зарплата?
Издательский дом «Панорама» приглашает на работу
главного редактора журнала «Общепит: бизнес и искусство»
Обязанности
Проверка и редакция учебных материалов — приведение авторских материалов в вид, соответствующий стандарту разработки, либо выявление путей их корректировки, разработка соответствующих рекомендаций
Требования
Высшее профильное образование (желательно ученая степень, опыт практической работы по специальности)
Условия
Статус главного редактора
Интересная, творческая работа на дому
Какой будет его зарплата?
Вакансия горничной по уходу за VIP-гардеробом
Обязанности
Уход за гардеробом семьи (4 человека)
Стирка, утюжение, мелкий ремонт одежды, уход за обувью/за кожгалантереей, выведение пятен, сезонная консервация, работа с химчистками, ателье (ведение журналов регистрации: сдачи/приемки вещей в химчистку, сдачи/приемки обуви на ремонт, списания старых или испорченных вещей и т. д), раскладка вещей в гардеробных (по цвету, фасону, сезону, типу и т. д.)
Требования
Профильное образование (портной, швея, закройщик, технолог)
Какой будет ее зарплата?
Вакансия личного охранника
Обязанности
Обеспечение безопасности руководителя при передвижении, на деловых встречах, развлекательных мероприятиях, сопровождение в поездках
Управление автомобилями представительского класса, спортивного класса, внедорожников
Выполнение личных поручений руководителя, в том числе конфиденциальных
Какой будет его зарплата?
Вакансия эксперта по свиноводству
Требования
Высшее образование в области ветеринарной медицины желательно с PhD или их аналогов в области необходимых видов специализации
Опыт работы в ветеринарной клинике или научных организациях
Уверенный английский
Какой будет его зарплата?
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