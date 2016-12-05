Далеко не все работодатели указывают в своих вакансиях предполагаемую вилку зарплат. Но знание этих цифр помогает чувствовать себя увереннее на собеседовании. Поэтому, прежде чем идти на встречу с HR, эксперты советуют провести мониторинг карьерных порталов. Это позволит проследить закономерность между размером зарплаты и предъявляемыми требованиями, а потом без лишнего стресса озвучить желаемую цифру.

The Village решил провести тренировку: мы нашли необычные вакансии на HeadHunter и предлагаем угадать зарплаты по фрагментам их описаний. Для этого щелкните мышкой на карточку с суммой, которая кажется вам подходящей.