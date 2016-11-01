Клиенты и цены

Сегодня наш типичный ремонт — двухкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров. Но к нам приходят и владельцы «однушек» в панельных домах в Подмосковье, и хозяева пятикомнатных квартир в элитных жилых комплексах. У «Сделано» и клиенты, и объекты — разноплановые. Есть люди, которые ремонтируют квартиры, чтобы потом сдавать, но для нас приятно, что таких квартир не так много — 5–7 %. Есть люди, которые берут под это кредит, а есть те, кто с легкостью могут себе позволить и более дорогой ремонт, но им важно то, что с нами они могут не тратить на это свое время. Есть семьи, есть одиночки, есть занятые бизнесмены, а есть домохозяйки, которые интересуются интерьерным дизайном. Топ-менеджер компании «ПИК» тоже однажды купил наш ремонт.

По статистике, наш средний чек — 1,5 миллиона рублей. Минимальная цена — 500 тысяч рублей, самая высокая — 4,5 миллиона рублей. Но сейчас мы, например, запускаем более дешевые ремонты, потому что понимаем, что рынку нужно такое предложение. За 68 сданных квартир мы ни разу не поднимали изначальную цену.

Важная для нашего бизнеса проблема — восприятие цены ремонта. Так как до нас ремонт был не разовой покупкой, а процессом, растянутым на долгое время, то мало кто знает, сколько реально стоил весь его ремонт. Нет и общепринятых стандартов для оценки класса ремонта. Даже нет четко сформулированных понятий «капитальный» и «косметический» ремонт — это общенародные слова, каждый их воспринимает как хочет. Поэтому некоторые говорят, что он у нас слишком дешевый, а некоторые — что дорогой.

У нас есть любимая переписка из твиттера, когда кто-то говорит: «Ремонт в двушке за столько-то? Это ненормальная цена». Ему ответ: «Ну вот слушай, я делал два года назад, еще до кризиса, у меня вышло дороже, это очень даже нормальная цена, очень дешево». — «Так я и говорю, это ненормально дешево». При этом кто-то считает, что мы делаем дорого. Многие, когда считают стоимость ремонта, не видят полной цены: не включают в стоимость материалы, архитектурный проект, доставки и свое время. К тому же в обычном ремонте всегда есть много непредвиденных расходов, которые происходят в процессе.

В первый год люди комментировали, что у нас все похоже на больничку из-за белого цвета стен без обоев. Это вкусовые вещи, но сейчас мы запустили бежевые тона интерьеров, потому что людям нужны более теплые варианты. Люди говорили, что им нужен выбор, и мы создали конструктор. К нам приходили клиенты и говорили, что они хотят получить кухни, и мы начали продавать кухни. Мы много общаемся с людьми, в чьих квартирах мы сделали ремонты, узнаем, как ведут себя материалы, все ли хорошо, не происходит ли деформаций. Огромное преимущество, которое у нас есть, — прямой контакт с людьми.

Наш основной канал продвижения — digital. Относительно недавно мы стали заниматься партнерскими проектами с банками, девелоперами и крупными корпорациями. И еще очень важным каналом являются рекомендации. Люди делают ремонты нечасто, и не у каждого человека есть друг, который делает ремонт прямо сейчас, но у нас уже есть какое-то количество людей, которые пришли по рекомендациям. В этом году клиенты приходили к нам с другой квартирой сразу после окончания ремонта первой.