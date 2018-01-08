Предприниматели5 вдохновляющих историй от создателей успешных компаний
Российские предприниматели — о своем бизнесе и секретах успеха
В прошедшем году мы встретились с несколькими основателями известных брендов, которые рассказали нам, каково делать бизнес в России.
Natura Siberica
Раньше Андрей Трубников на все интервью приходил с приличных размеров жабой на груди. В кожаной сумочке хранились «амулеты и денежки». Сейчас место лягушки занял коготь медведя — его Трубникову привез шаман из Тувы. Возможно, это помогает, по крайней мере, в компании бизнесмена работает более 2 тысяч человек, она выпускает 650 наименований косметики.
«ТаксовичкоФ»
Петербуржец Игорь Рудзий владеет несколькими бизнесами, самые известные — «ГрузовичкоФ» и «ТаксовичкоФ». Есть еще служба доставки «Достаевский», колл-центр «Бизнесфон», мясоперерабатывающий завод «Алешкины Зори». Узнали у него, как его таксопарку удается конкурировать с Uber и «Яндекс.Такси».
«Теремок»
Три или четыре раза в неделю Михаил Гончаров приходит в очередной ресторан своей сети, представляется персоналу и показывает документы. Говорит, что в лицо его знают не везде и не многие. Кроме того, предприниматель достаточно активен в соцсетях и не упускает случая рассказать о том, что зарубежные сети фастфуда заключают договоры аренды площадей на более выгодных условиях.
I Am Studio
Марку женской одежды I Am Studio почти девять лет назад создала дизайнер Даша Самкович. Она фактически образовала в России нишу middle-up — моду для тех, кто перерос масс-маркет, но не готов платить за подиумные коллекции. I Am Studio стал первым российским брендом с самостоятельным корнером в «Цветном», а в конце сентября открыл монобрендовый магазин в «Метрополисе».
Bookmate
Саймон Данлоп начинал бизнес в России с сухариков «Три корочки», позже открыл «Теории и практики», а сейчас занимается книжным сервисом Bookmate и коворкингом DI Telegraph. The Village поговорил с предпринимателем о том, насколько просто запустить платный сервис на пиратском рынке, как происходят переговоры с издателями и зачем переключаться с читающей России на Индонезию.
Фотографии: обложка, 4 — Алена Винокурова, 1 — Ефрем Иванов, 2 — Виктор Юльев, 3 — Андрей Стекачев, 5 — Анастасия Пожидаева
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