«Теремок»

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Три или четыре раза в неделю Михаил Гончаров приходит в очередной ресторан своей сети, представляется персоналу и показывает документы. Говорит, что в лицо его знают не везде и не многие. Кроме того, предприниматель достаточно активен в соцсетях и не упускает случая рассказать о том, что зарубежные сети фастфуда заключают договоры аренды площадей на более выгодных условиях.